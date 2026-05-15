Video Detaliul de la strângerea de mână dintre Trump și Xi Jinping care i-a uimit pe experții în limbajul corpului

Experții în limbajul corpului au analizat interacțiunile dintre președintele SUA, Donald Trump, și liderul China, Xi Jinping, și s-au declarat surprinși de diferențele dintre modul în care Trump l-a salutat pe Xi și comportamentul său față de alți lideri mondiali în trecut.

„Trump își face de obicei celebra mișcare de «tras și apucat», iar de această dată nu a făcut-o”, a spus Traci Brown, expertă în limbaj corporal și analiză comportamentală pentru Huffington Post.

„De data aceasta a fost fie mai respectuos, fie a încercat să afișeze mai puțină dominare – acesta este cel mai important lucru.”

Trump este cunoscut pentru faptul că trage persoanele spre el atunci când dă mâna. De exemplu, atunci când președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu Trump la Washington, acesta l-a bruscat și și-a pus brațul în jurul lui.

În cazul președintelui francez Emmanuel Macron, Trump aproape că l-a dezechilibrat în timpul unei strângeri de mână care a durat 25 de secunde. Însă acest lucru nu s-a întâmplat în cazul lui Xi Jinping.

Experții au observat că Xi Jinping a preluat controlul prin modul în care a inițiat strângerea de mână.

La prima strângere de mână, președintele chinez este cel care inițiază gestul, întinzând mâna spre Trump în timp ce acesta se apropie, ceea ce „a fost foarte bine jucat”, a spus psiholoaga Denise M. Dudley.

Acest lucru l-a împiedicat pe Trump să recurgă la „stilul său obișnuit de dominare” în timpul salutului.

„Practic, începe prin a oferi strângerea de mână înainte ca Trump să ajungă lângă el. Și asta este foarte neobișnuit. În mod normal, așteptăm ca persoana să vină până la noi”, a explicat Dudley.

Psiholoaga a spus că o strângere de mână obișnuită este executată din cot și implică aproximativ trei mișcări ale brațului, cu mâinile poziționate vertical. Însă Xi „întoarce imediat mâna lui Trump cu palma în jos”, astfel încât mâna lui Xi să fie deasupra.

Prin faptul că mâna lui Trump ajunge dedesubt, „acesta este un semn clar de dominare”, a spus Dudley. În opinia sa, Xi „a câștigat” această confruntare simbolică deoarece „a menținut permanent controlul”.

Aceasta a mai declarat că strângerea de mână dintre Trump și Xi a durat neobișnuit de mult și a părut un „joc de tras frânghia” pentru control.

Bătaia pe mână a lui Trump, considerată neprofesionistă: „E ca și cum ai spune «Bravo, băiete»”

Potrivit psihologului, Xi l-a privit direct în ochi pe Trump, în timp ce liderul american și-a înclinat capul și l-a bătut repetat pe mână, gesturi considerate de experți drept condescendente și menite să diminueze autoritatea interlocutorului.

Însă, pe scena internațională și în fața camerelor de filmat, experții consideră că gestul este neprofesionist.

„Este puțin degradant. E ca și cum ai spune: «Bravo, băiete»”, a spus Traci Brown, comparând gestul cu modul în care cineva își mângâie câinele, nu un alt lider mondial.

Dudley a afirmat, la rândul ei, că bătaia pe mână și o ulterioară bătaie pe umăr sunt „patronatoare”.

„Nu ai bate pe cineva decât dacă îl cunoști bine și îl iubești”, a spus ea. „Nu este cazul aici, deci scopul este doar diminuarea puterii lui Xi.”

După strângerea de mână inițială, Donald Trump l-a numit în repetate rânduri pe Xi Jinping „prietenul meu” pe parcursul vizitei de stat și a declarat că a avut parte de „o primire magnifică, cum nu a mai existat alta”.

În schimb, Xi a adoptat un ton mai rezervat, afirmând că își dorește ca cele două țări „să fie partenere, nu rivale”, avertizând totodată că divergențele privind Taiwan ar putea duce la conflict.

Însă, potrivit experților, nu este nevoie să citești declarațiile publice pentru a înțelege ce simt cei doi unul față de celălalt. Dinamica lor complicată de putere poate fi observată și în strângerea lor de mână.