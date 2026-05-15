Controversa momentului: fotbalistul convocat la Mondial, după ce s-a filmat drogându-se alături de escorte

Theo Hernandez va face parte din lotul Franței pentru Cupa Mondială 2026, deși în ultimele zile numele său a fost implicat într-un scandal de proporții, comentat în presa sportivă și pe rețelele sociale.

Selecționerul Didier Deschamps a decis să îl păstreze în echipă, chiar dacă recent a apărut un videoclip în care fundașul francez petrece într-un club și consumă gaz ilariant alături de mai multe escorte. Imaginile au stârnit reacții puternice în Franța, iar mulți suporteri cereau excluderea lui din lotul pentru turneul final din Statele Unite, Mexic și Canada.

În ciuda controverselor, Deschamps a mers mai departe cu convocarea sa. Subiectul a readus în discuție și pericolul consumului de protoxid de azot, cunoscut ca „gaz ilariant”, un obicei tot mai întâlnit în rândul unor fotbaliști și care poate provoca probleme serioase de sănătate în cazul abuzului.

Scandalul care a zguduit fotbalul italian în ultimele săptămâni

Anchetatorii susțin că zeci de jucători ar fi participat la petreceri private organizate printr-o rețea care furniza escorte.

Imaginile apărute recent cu fundașul francez sunt considerate de presa din Italia drept o nouă piesă importantă în acest caz. Potrivit informațiilor apărute până acum, aproximativ 70 de fotbaliști ar fi fost identificați în anchetă. Printre numele cunoscute menționate se află și Rafael Leao, jucător la AC Milan, dar și Dean Huijsen, transferat recent de la AS Roma la Real Madrid.