Un oraș din România a fost desemnat „Destinația Anului 2026” în cadrul galei naționale organizate la Cazinoul din Constanța, obținând totodată locul I la categoria „Orașe care inspiră”. Distincția vine în urma votului publicului și a deciziei unui juriu de specialitate, într-o competiție care a strâns aproximativ 450.000 de voturi.

Timișoara a fost desemnată „Destinația Anului 2026 în România”, în cadrul galei naționale organizate joi seară, 14 mai, la Cazinoul din Constanța. Orașul de pe Bega a obținut și locul I la categoria „Orașe care inspiră”, confirmându-și astfel statutul de lider în turismul urban din România.

S-a schimbat profilul turiștilor

Decizia a fost luată de un juriu de specialitate, completată de votul publicului, într-o competiție care a adunat aproximativ 450.000 de voturi. Distincția vine după anul în care Timișoara a fost Capitală Europeană a Culturii, moment considerat decisiv pentru creșterea vizibilității internaționale a orașului.

Primarul Dominic Fritz a declarat că aceste rezultate confirmă evoluția din ultimii ani și schimbarea profilului turistic al orașului.

„Timișoara a fost desemnată joi seară Destinația Anului 2026 în România. În plus, a câștigat locul I la categoria «Orașe care inspiră» și locul secund pentru campaniile de promovare. Decizia a luat-o un juriu de specialitate, dublată de voturile oamenilor. Le mulțumesc. Sunt premii care validează munca orașului din ultimii ani. Anul Capitalei Culturale Europene a fost startul unei creșteri constante a vizibilității și interesului pentru Timișoara, atât pentru români, cât și pentru străini”, a transmis Dominic Fritz. El a mai precizat că ponderea turiștilor de agrement a crescut semnificativ în ultimii ani.  

„Profilul celor sosiți în oraș s-a schimbat: ponderea celor veniți pentru afaceri e mai mică decât cea a vizitatorilor în timpul lor liber”, a mai spus edilul.

Datele oficiale arată că în 2025 turismul local a continuat să crească, cu o medie lunară a sosirilor în creștere cu aproximativ 5% față de 2024, în timp ce la nivel național s-a înregistrat o scădere de circa 2%. Tendința este considerată una de consolidare, în contrast cu evoluția generală din țară.

Destinația Anului, cel mai important proiect de promovare a României, a dat startul unei noi competiții. 50 de milioane de vizualizări

Cluj-Napoca și Sighișoara, în top

Gala „Destinația Anului 2026” a inclus mai multe categorii și câștigători din întreaga țară. La „Orașe care inspiră”, clasamentul a fost completat de Cluj-Napoca și Sighișoara, iar în alte secțiuni au fost premiate destinații din turism balnear, cultural, natural și istoric.

Printre câștigătorii principali se numără:

Techirghiol la stațiuni balneare

Vatra Dornei la stațiuni turistice

 Bârsana la „Sate de poveste”

Piața Mare din Sibiu la „Nuclee urbane”

Cetatea Alba Iulia la Sanctuare ale istoriei”

Salina Turda la „Comori naturale”.

Cazinoul din Constanța a fost desemnat câștigător la categoria „Landmarks”

Oradea a obținut locul I la „Cea mai bună promovare”.

Ministrul Economiei, Irineu Darău, prezent la eveniment, a subliniat amploarea participării publice și impactul turismului intern. Oficialul a subliniat că România are numeroase destinații care merită descoperite și că turismul românesc trebuie promovat mai puternic, prin astfel de competiții care cresc vizibilitatea și interesul publicului.

Topul celor mai colorate orașe din lume. Țara europeană care surprinde cu două prezențe în primele trei locuri

„Mă bucur să văd că această competiție crește de la an la an și că reușește să pună în lumină tot mai multe locuri valoroase din România. Cele aproximativ 450.000 de voturi din partea publicului arată că există un interes real pentru turismul românesc și pentru destinațiile construite și promovate cu seriozitate și viziune. Într-o perioadă complicată pentru multe afaceri locale, atunci când alegem să călătorim prin România alegem, de fapt, să susținem antreprenori români, comunități locale și oameni care investesc în dezvoltarea acestor locuri. Felicitări tuturor finaliștilor și organizatorilor pentru ceea ce au construit în jurul acestui proiect! România are enorm de multe locuri care merită descoperite mai bine - inclusiv de către noi, românii”, a transmis acesta pe Facebook.  

