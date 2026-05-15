Nicușor Dan susține că nu există riscul ca programul SAFE să fie blocat. Când va fi finalizat acordul cu Ucraina privind contracararea dronelor

Preşedintele Nicuşor Dan a subliniat vineri, 15 mai, că nu există riscul ca programul SAFE să fie blocat pentru România. De asemenea, a transmis că acordul România - Ucraina privind contracararea dronelor va fi finalizat în două-trei luni.

El a fost întrebat, într-o conferinţă de presă, dacă există riscul de blocare a programului european pentru industria de apărare.

„Nu există riscul acesta. Cumva, pe măsură ce ne apropiem de 31 mai, discuţiile pe SAFE sunt tot mai dese. Există un backup în Parlament. Există o posibilitate de a interveni legislativ în Parlament, în timp optim, astfel încât termenul de 31 mai să nu fie afectat”, a răspuns preşedintele.

Întrebarea vine în contextul în care Avocatul Poporului, Renate Weber, a sesizat Curtea Constituțională în legătură cu ordonanța de urgență aflată pe ordinea de zi a Guvernului Bolojan la trei zile după moțiune.

De asemenea, privind Acordul România - Ucraina, Nicușor Dan a explicat că colaborarea celor două ţări are două componente.

Va include o componentă de producție de drone în România, finanțată prin acest mecanism, iar acordurile ar urma să fie semnate până la 31 mai. Șeful statului a precizat și că au început discuții mai ample privind dezvoltarea sistemelor de drone și antidrone.

„Aici este un proces tehnic în curs pe care aş zice că într-un orizont de una, două, trei luni o să-l finalizăm.

Şi acest parteneriat care a început la nivel strategic în martie, când a fost preşedintele (Zelenski - n.r.), şi care va fi concretizat tehnic, cum am zis, în una, două, trei luni va permite o colaborare mult mai flexibilă pe tot spectrul dronelor”, a afirmat şeful statului.

Preşedintele Nicuşor Dan a vizitat vineri, 15 mai, expoziţia Black Sea Defense, Aerospace and Security - BSDA.

BSDA, principalul eveniment din regiunea Mării Negre dedicat industriei de apărare şi securitate a început, miercuri, la Bucureşti, pe platforma Romaero Băneasa. Ediţia din acest an este patronată de șeful statului.