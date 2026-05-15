Ilie Bolojan: „PSD ar fi trebuit să aibă măcar decența să-și asume răspunderea. Nu mai poți să guvernezi cu un partener care a încălcat toate regulile”

Cu trei zile înainte de consultările pe care președintele Nicușor Dan le va avea luni, 18 mai, cu partidele parlamentare pentru formarea viitorului guvern, premierul interimar Ilie Bolojan vorbește despre actuala criză politică și cum se va poziționa PNL la discuțiile cu șeful statului.

Ilie Bolojan, premierul interimar al României. FOTO gov.ro
Ilie Bolojan a explicat în studioul HotNews că PNL nu mai poate guverna „cu un partener care a încălcat toate regulile”

Întrebat ce îi va propune luni, președintelui Nicușor Dan premierul interimar a răspuns:

„Sunt două aspecte în care PNL a luat decizii. Primul este că nu vom mai fi într-o coaliție cu PSD. A doua, că în condițiile în care PSD va fi într-o guvernare, PNL va fi în opoziție. Celelalte aspecte legate de posibilitățile de a avea un guvern în perioada următoare sunt de discutat, vom vedea care sunt discuțiile după această rundă, care sunt propunerile care se vor degaja, cu ce perspectivă va veni președintele României și vom lua decizii în consecință.

După ce se va finaliza această rundă, vor fi probabil niște propuneri. Dacă asta va fi singura, funcție de aceste propuneri vom lua decizii în consecință. Avem un Parlament care este fragmentat, nu este ușor să funcționezi sub forma unei coaliții majoritare, dar cele două decizii se bazează pe ceea ce am experimentat în aceste zece luni de zile și este foarte greu când Partidul Social Democrat, care a generat această criză și se vede că de zece zile nu are nicio soluție, pentru că ar fi trebuit să aibă măcar decența să-și asume responsabilitatea, dar nu vor să facă acest lucru. Pentru că una este să fii premier al României într-o situație dificilă și inevitabil să-ți asumi măsuri și alta este să stai în linia a doua, să șurubărești prin guvernare și alții să-și asume răspunderea, așa cum s-a întâmplat anul trecut, când n-a fost o înghesuială pentru funcția de premier.

Ori în această perioadă am constatat că, fugind de răspundere, mințind în permanență, încălcând înțelegerile și neasumându-și nicio măsură care ar fi redus cheltuielile statului român, ar fi asanat administrarea unor companii, nu mai poți să guvernezi cu un partener care a încălcat toate regulile și deci nu mai e cale de întors din punctul ăsta de vedere. Dar, așa cum știm, structura este complicată și va trebui să se găsească o formulă în perioada următoare pentru ca România să aibă un guvern funcțional, dar cei care au făcut acest lucru ar trebui să-și asume această răspundere”.

Chestionat dacă PNL ar accepta să facă parte dintr-un guvern condus de un tehnocrat, Ilie Bolojan a explicat: 

„În condițiile în care se va face o propunere de guvern tehnocrat, vom analiza care este această propunere, ce vrea să facă acest guvern, dar v-am spus, indiferent dacă ai un guvern tehnocrat și Partidul Social Democrat este în interiorul lui, nu poți să funcționezi. Pentru că gândiți-vă, dacă un premier cu o experiență politică, care a răbdat timp de opt luni tot ce nu se putea răbda, doar pentru ca țara asta să meargă înainte, doar pentru a corecta lucrurile pe care tot partidele care au fost în guvernare 2022, 2023, 2024 le-au generat, și nu s-a putut, gândiți-vă că indiferent cine va fi premierul României, n-o să fie o poziție comodă și nu văd nicio perspectivă ca un partid care s-a comportat în felul acesta, care în toată această perioadă creează așteptări cetățenilor noștri care nu pot fi onorate, care fuge de orice răspundere de a trata lucrurile responsabil, creând speranțe deșarte, mințind, încălcând orice fel de înțelegeri, vă puteți da seama că nu se va schimba de pe o zi pe alta. Acest tip de comportament nu se va schimba de pe o zi pe alta”.

Ilie Bolojan a fost întrebat și dacă între PSD și PSD condus de Sorin Grindeanu e vreo diferență.

„Partidul Social Democrat este astăzi condus de Sorin Grindeanu și este evident că deciziile pe care le-a luat în această perioadă sunt susținute de acest grup care conduce partidul. Din nou, nu este căderea mea să mă apuc să fac aprecieri legate de bucătăria unui alt partid, alții citesc statutele noastre”, a răspuns premierul interimar.

Ce spune Nicușor Dan

Amintim că, tot vineri, 15 mai, preșdintele Nicușor Dan a fost întrebat despre posibilitatea renominalizării unui guvern condus de Ilie Bolojan. Șeful statului a răspuns că nu își dorește un executiv „care să nască o altă criză”.

„O să avem discuții luni (n.r. cu partidele), conform Constituției. Probabil că vom avea marți sau miercuri discuții cu ceilalți oameni din Parlament care nu sunt reprezentați de partide. Solicitarea mea pentru toate partidele care vin la consultări, primul lucru pe care o să-l întreb va fi: Care va fi majoritatea? Deci, fie că vorbim de guvern complet, fie că vorbim de guvern minoritar, fie că vorbim de guvern tehnocrat, pentru fiecare dintre partidele care vin luni la Cotroceni, întrebarea va fi care este majoritatea pe care o propun”, a transmis președintele.

El a subliniat că viitorul executiv trebuie să se bazeze pe o majoritate „prooccidentală”, insistând că România are nevoie de stabilitate și de „o coerență parlamentară”. Președintele a explicat că diferențele dintre partidele prooccidentale nu ar trebui să împiedice formarea unei astfel de majorități, aceasta fiind „responsabilitatea pe care o au în momentul ăsta”.

Nicușor Dan a exclus sprijinul AUR pentru un guvern minoritar și a evitat să intre în scenarii privind compromisurile posibile, repetând că „chestiunea fundamentală este majoritatea parlamentară”.

Traian Băsescu spune cine este „liberalul 100%" pe care l-ar vedea în funcția de premier. „Nu-l pune nimeni sub semnul întrebării"
