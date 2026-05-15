De ce și-au pus greii PSD „sechestru” pe nume. Mutarea bizară de la OSIM

De ce și-au înregistrat Sorin Grindeanu și Claudiu Manda numele la OSIM? De la lupta cu site-urile de pariuri până la teama de conținut inautentic generat de AI, motivele din spatele „mărcilor verbale” ale liderilor PSD sunt diverse. În timp ce partidul susține că e o procedură administrativă banală pentru campanii electorale, juriștii și comunicatorii se întreabă dacă nu cumva asistăm la o încercare de a pune „surdină” vocii publice. „Jurnaliștii și cetățenii trebuie să aibă dreptul să folosească aceste nume”, subliniază experții consultați de „Adevărul”.

Decanul „Facultăţii de Jurnalism și Științele Comunicării” din București, Antonio Momoc, a explicat că în contextul dezvoltării accelerate a inteligenței artificiale, unii politicieni pot alege să își înregistreze numele și brandul personal ca mărci la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM), invocând nevoia de protecție împotriva utilizării abuzive în mediul online.

„În epoca AI, în care oricine poate să folosească numele și brandul unei persoane și să producă un conținut inautentic sau fabricat, probabil că acesta este un mecanism prin care încearcă să se protejeze. Practic, transmit mesajul că este o marcă înregistrată și că nimeni nu poate folosi acest brand fără acordul lor. Totuși, o astfel de formă de protecție mi se pare inutilă. Politicienii trebuie să accepte faptul că numele lor fac parte din spațiul public și din dezbaterea democratică”, spune Antonio Momoc.

„Ei nu își mai aparțin în exclusivitate”

Antonio Momoc afirmă că, într-o societate democratică, persoanele care ocupă funcții publice trebuie să accepte un nivel ridicat de expunere și de critică. El invocă principiile formulate de Comisia de la Veneția, care subliniază rolul esențial al libertății de exprimare și al presei în monitorizarea celor aflați la putere.

„În momentul în care își asumă o viață publică și politică, ei nu își mai aparțin în exclusivitate. Aparțin comunicării publice și jurnalismului de interes public. Jurnaliștii și cetățenii trebuie să aibă dreptul să critice, să folosească aceste nume și chiar să recurgă la satiră. Publicul, în serviciul căruia lucrează politicienii, are toată autoritatea să îi aprecieze sau să îi sancționeze atunci când consideră necesar.”

Protecția juridică nu poate bloca satira și critica

Decanul FJSC subliniază că există o limită clară între critica legitimă și atribuirea unor fapte sau declarații false. Înregistrarea numelui ca marcă poate fi utilă doar pentru a preveni folosirea frauduloasă a identității, nu pentru a descuraja comentariile critice. Atâta timp cât nu sunt fabricate declarații și nu se pretinde în mod fals că o persoană a spus sau a făcut anumite lucruri, numele politicienilor pot fi folosite în orice context public. Ține doar de fake news realizat cu AI?

„Nu spun asta, aceasta a fost, probabil, una dintre cauzele pentru care au recurs la asta, încercând să se protejeze cumva de orice fel de critică și de orice fel de asociere critică, inclusiv având acest pretext că, în epoca AI, trebuie să ne protejăm.

Eu nu cred asta. Eu cred că, dimpotrivă, în viața publică, politicienii sunt și ar trebui să fie la dispoziția publicului. Deci o astfel de formă de protecție mi se pare absolut inutilă. Numele respective pot să fie criticate și folosite în orice fel de context public, atâta vreme cât nu vorbim despre lucruri care sunt inventate și despre care se pretinde că le-au făcut sau le-au spus niște oameni. În sensul acesta, ei au dreptate să se protejeze sau se pot folosi de un asemenea pretext pentru a se proteja.

Dar asta nu înseamnă că, folosindu-se de acest pretext, am putea fi exonerați de orice fel de critică, inclusiv în online, doar pentru că și-au protejat ei numele, înregistrându-le ca mărci la OSIM. Asta nu poate fi acceptabil într-o democrație.", concluzionează decanul Facultății de Jurnalism.

Biroul de presă al social-democraților precizează că este o procedură administrativă obișnuită, folosită inclusiv pentru comunicare politică și campanii electorale.

„Înregistrarea unei mărci la OSIM este o procedură administrativă obișnuită, folosită inclusiv pentru comunicare politică și campanii electorale. Pentru anumite tipuri de comunicări oficiale, prin operatori de telefonie, materiale promoționale sau campanii online, este necesară protejarea și utilizarea legală a denumirii. În plus, dacă accesați site-ul claudiumanda.ro, puteți observa că acesta afișează în prezent conținut asociat jocurilor de noroc, motiv pentru care demersurile făcute au legătură și cu clarificarea și recuperarea acestui domeniu”, a transmis biroul de presă al social-democraților.