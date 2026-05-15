Caracatița corupției din justiția constănțeană. Cum foloseau procurorii Ștefan și Niță dosarele ca instrumente de presiune și afaceri de milioane

Procurori cu funcții-cheie în sistemul judiciar din Constanța sunt acuzați că au transformat influența și relațiile instituționale într-un mecanism informal de control al dosarelor, intervențiilor administrative și intereselor de afaceri. Potrivit anchetatorilor, Ștefan Gigi Valentin și Niță Teodor ar fi folosit anchete penale, presiuni asupra funcționarilor și promisiuni de intervenție pe lângă magistrați, polițiști sau instituții publice pentru a obține bani, contracte și avantaje pentru persoane apropiate, într-o rețea care ar fi funcționat de la soluționarea unor dosare penale până la proiecte imobiliare și afaceri energetice de milioane de euro.

Procurorii Ștefan Gigi Valentin și Niță Teodor sunt arestați preventiv pentru fapte grave de corupție, inclusiv trafic de influență, instigare la abuz în serviciu și cumpărare de influență, într-un presupus mecanism prin care dosarele penale ar fi fost folosite pentru obținerea de foloase materiale și influență. Din referatul de arestare întocmit de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de urmărire penală reiese clar că au luat mită într-o mulțime de situații în care au promis că pot interveni pentru rezolvarea unor spețe.

Dosare folosite ca instrumente de presiune

Anchetatorii susțin că cei doi procurori ar fi instrumentat mai multe cauze penale în mod abuziv, folosindu-le pentru a exercita presiuni asupra unor persoane fizice, funcționari publici și firme, în scopul obținerii de contracte sau beneficii.

Printre exemplele reținute în referat se numără mai multe situații concrete:

• Dosarul privind primarul din Medgidia: procurorul Niță Teodor este acuzat că ar fi instrumentat o cauză în care edilul ar fi fost inițial condamnat după ce i s-ar fi pretins o sumă de aproximativ 200.000 de euro pentru o soluție mai favorabilă, iar refuzul plății ar fi dus la condamnarea cu executare în primă instanță.

• Dosarul privind un teren din Constanța: într-o altă cauză, același procuror ar fi trimis în judecată o persoană vecină cu familia sa, existând suspiciuni că dosarul ar fi fost folosit pentru obținerea unui teren, însă instanțele au dispus ulterior achitarea.

• Contract de milioane de euro între firme: procurorul Niță Teodor este acuzat că ar fi determinat o societate publică din Constanța să încheie un contract de aproximativ 1 milion de euro anual cu o firmă controlată indirect de persoane apropiate lui Ștefan Gigi Valentin, după exercitarea unor presiuni în cadrul unui dosar penal.

• Dosarul privind gestionarea deșeurilor din Lumina: ancheta reține că, în contextul unui dosar privind infracțiuni de mediu, presiuni ar fi fost exercitate asupra autorităților locale, iar ulterior o primărie ar fi încheiat contracte cu aceeași firmă, după care dosarul ar fi fost clasat.

• Dosarul plajelor de pe litoral: procurorul Niță Teodor ar fi exercitat presiuni asupra unor operatori de plaje și asupra unor reprezentanți ai administrației locale din Năvodari, pentru influențarea licitațiilor din 2026, astfel încât acestea să fie câștigate de persoane interpuse, apropiate de rețea.

• Dosarul CERONAV și permisul de conducere: în altă cauză, procurorul Ștefan Gigi Valentin ar fi intervenit pentru urgentarea unor proceduri privind un permis de conducere și verificarea unor dosare penale, solicitând indirect intervenții ale unor polițiști pentru soluționări rapide.

• Dosarul Societății de Administrare a Participațiilor în Energie (SAPE) – Learciu Dumitru Daniel intermediază și discută cu procurorul Ștefan Gigi Valentin sprijin pentru obținerea unei funcții în cadrul SAPE, invocând contacte politice și instituționale, inclusiv intervenții pe lângă persoane influente („decizia de joi”, discuții despre numiri și susținere pentru funcții publice). Discuțiile evidențiază promisiuni de influențare a unor decizii administrative în schimbul sprijinului și al relației personale.

• Dosarul Electrica Distribuție – ANRE (proiect eolian) – Learciu Dumitru Daniel și procurorul Ștefan Gigi Valentin discută în mod repetat despre un proiect de parcuri eoliene și fotovoltaice, implicând interacțiuni cu reprezentanți ai Electrica Distribuție și cu autorități de reglementare precum ANRE. Se urmărește identificarea de terenuri, obținerea de avize și facilitarea racordării la rețea, inclusiv prin intervenții la nivelul conducerii instituțiilor și folosirea de intermediari.

• Dosarul „Galați – Costel Fotea / racordare și autorizații eoliene” – continuarea proiectului energetic implică discuții despre facilitarea aprobărilor la nivelul administrației județene, inclusiv contactarea președintelui Consiliului Județean Galați, Costel Fotea. Se discută despre obținerea de informații privind racordarea la rețea și accelerarea procedurilor administrative, prin intervenții instituționale și contacte politice.

• Dosarul „Techirghiol – primărie / sediu și proiecte imobiliare” – Learciu Dumitru Daniel solicită intervenții pentru rezolvarea unor aspecte legate de închirierea sau utilizarea unui sediu și pentru facilitarea unor proiecte locale, inclusiv discuții cu primarul din Techirghiol. Sunt descrise demersuri informale pentru obținerea de aprobări administrative și sprijin local.

• Dosarul „ISC / avize construcții (Dan Pufleanu)” – procurorul Ștefan Gigi Valentin intervine pe lângă colegul său pentru a contacta Inspectoratul de Stat în Construcții Inspectoratul de Stat în Construcții în legătură cu un aviz solicitat într-un dosar de urbanism, sugerând influențarea informală a soluționării unei cereri administrative.

• Dosarul „nepotul lui Erol – dosar penal rutier” – se discută intervenții privind un dosar penal pentru infracțiuni la regimul rutier, în care se urmărește influențarea soluției judiciare (posibil suspendare sau pedeapsă minimă). Procurorul promite să discute cu procurorul de ședință și să fie informat înainte de termenul de judecată, indicând o posibilă coordonare informală a rezultatului.

• Dosarul „Cartali Mihale – autorizații de construire / prefectură” – Cartali Mihale solicită sprijin pentru un dosar privind autorizații de construire și litigii cu prefectura, în contextul unui proiect imobiliar amplu. Se discută despre traseul administrativ și judiciar al cauzei, precum și despre influențarea soluției prin relații instituționale și intervenții informale la nivelul registraturii și conducerii.

• Dosarul „Erol – dosare urbanism și litigii imobiliare (Constanța/Năvodari)” – se discută situația mai multor litigii privind autorizații de construire și urbanism, inclusiv la nivelul Prefecturii și instanțelor. Procurorul și interlocutorul analizează evoluția dosarelor și posibilitatea influențării etapelor procedurale, inclusiv a contestațiilor și termenelor de judecată.

• Dosarul „Cartali Mihale – dosar penal dezvoltator imobiliar (Chiajna / Kogălniceanu)” – este prezentat un dosar penal al unui dezvoltator imobiliar implicat în lucrări fără autorizație, cu referiri la fostul comandant de la Kogălniceanu. Se discută posibilitatea depunerii documentației pentru justificarea lucrărilor și influențarea încadrării juridice (suspect/inculpat).

• Dosarul „avize și relația cu Prefectura – urbanism” – procurorul analizează împreună cu interlocutorii situația autorizațiilor de construire și a litigiilor cu prefectura, sugerând că soluțiile administrative și judiciare pot fi influențate prin intervenții la nivel instituțional, inclusiv în faza de contestație și apel.

• Dosarul „Goșu Mihai – infracțiuni rutiere / Poliția Mangalia” – Goșu Mihai îi solicită procurorului Ștefan Gigi Valentin sprijin într-un dosar penal privind infracțiuni la regimul rutier în care este cercetat fiul său. Procurorul verifică personal situația cauzei și promite intervenții și discuții la nivelul Poliției Mangalia pentru monitorizarea și gestionarea dosarului.

• Dosarul „transfer Păcuraru Alexandra Elena – Consiliul Județean Constanța” – Learciu Dumitru Daniel și procurorul Ștefan Gigi Valentin discută despre facilitarea transferului polițistei Păcuraru Alexandra Elena la Consiliul Județean Constanța. Sunt invocate contacte „de la București”, proceduri administrative și intervenții pentru urgentarea transferului sau identificarea unei soluții favorabile.

• Dosarul „transfer / concurs instituțional – Păcuraru Alexandra Elena” – procurorul Ștefan Gigi Valentin continuă demersurile pentru identificarea unei modalități de angajare sau transfer a Alexandrei Păcuraru într-o instituție publică, interesându-se direct despre condițiile de concurs și procedurile interne, urmând să revină după clarificarea situației administrative.

• Dosarul „Postică Cristian Marian – partaj și inducerea în eroare a organelor judiciare” – Postică Cristian Marian îi solicită procurorului consultanță și sprijin într-un dosar privind partajul cu fosta soție și o acuzație de inducere în eroare a organelor judiciare. Procurorul îl sfătuiește să renunțe la plângere, promite sprijin pentru obținerea unor documente și pentru declinarea competenței către Parchetul Mangalia, iar la final primește o sticlă de pălincă.

• Dosarul „Postică Cristian Marian – declinare competență la Mangalia” – procurorul Ștefan Gigi Valentin îl contactează pe procurorul Mihai Stanciu pentru a interveni în favoarea lui Postică Cristian Marian, urmărit fiind transferul dosarului către Parchetul de pe lângă Judecătoria Mangalia. Discuția are loc în contextul în care Postică îi adusese anterior produse alimentare (scrumbie și promisiunea de miere).

• Dosarul „Horia Constantinescu – urgentare dosar OPC Ialomița” – la solicitarea lui Horia Constantinescu, conducător al structurii locale a Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța, procurorul Ștefan Gigi Valentin promite urgentarea unui dosar penal privind mutarea acestuia la OPC Ialomița. Procurorul discută cu avocații și cu procuroarea de caz pentru accelerarea activităților de urmărire penală.

• Dosarul „Universitatea Ovidius – tulburare de posesie” – procurorul Ștefan Gigi Valentin discută cu un ofițer de poliție despre dosarul privind plângerea formulată de Universitatea Ovidius din Constanța pentru tulburare de posesie. Acesta îi indică explicit argumentele juridice ce trebuie introduse în propunerea de clasare și îl îndrumă să înainteze dosarul direct prim-procurorului Mihai Stanciu, cu care afirmă că discutase anterior soluția.

• Dosarul „Anefi Erol – apel penal nepot / reducerea pedepsei” – Anefi Erol îi solicită din nou procurorului Ștefan Gigi Valentin intervenții pentru obținerea unei soluții mai blânde în apel pentru nepotul său, condamnat cu executare într-un dosar rutier. Procurorul afirmă că va discuta cu prim-procurorul Mihai Stanciu pentru a transmite mai departe solicitarea către procurorul de ședință, astfel încât cauza să fie „lăsată mai ușor” și finalizată rapid.

Dosarul Taverna

Prin ordonanța din 12 mai 2026 a fost începută urmărirea penală „in rem” pentru infracțiuni de instigare la abuz în serviciu și abuz în serviciu, în legătură cu un control efectuat de ISUJ Constanța la societatea SC Alexe S Construct 47 Armat SRL, care administrează localurile Samos Greek Taverna și Royal Ballroom. În urma controlului desfășurat în ianuarie 2026, inspectorii ISU au constatat lipsa instalațiilor obligatorii de stingere și semnalizare a incendiilor, precum și lipsa unor documente tehnice necesare, situații care impuneau legal suspendarea activității și aplicarea unor sancțiuni.

Potrivit anchetei, procurorul Niță Teodor, însoțit de un comisar-șef de poliție, s-a deplasat la sediul ISUJ Constanța și ar fi intervenit pe lângă șeful Serviciului de Prevenire, Cristian Rotaru, pentru a evita închiderea localurilor administrate de Stelian Alexe, despre care a afirmat că îi este apropiat. Procurorul ar fi solicitat identificarea unor soluții prin care societatea să intre în legalitate fără suspendarea activității. Cristian Rotaru a declarat ulterior că a perceput aceste intervenții ca pe o formă de intimidare și presiune exercitată prin autoritatea funcției de procuror, motiv pentru care aplicarea măsurilor legale a fost temporizată.

În același dosar au fost reunite mai multe cauze penale aflate pe rolul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. De asemenea, au rezultat indicii că procurorul Niță Teodor ar fi fabricat probe nereale într-un alt dosar penal și ar fi întocmit acte bazate pe date false, inclusiv prin contrafacerea unor semnături.

Ancheta reține că intervențiile procurorului urmăreau obținerea unui folos necuvenit pentru omul de afaceri Stelian Alexe, respectiv evitarea suspendării activității comerciale și a consecințelor economice aferente. Totodată, ofițerii ISUJ care au amânat aplicarea măsurilor legale sunt suspectați de abuz în serviciu, deoarece au permis continuarea activității unor obiective care nu respectau normele de securitate la incendiu.

Prin ordonanța din 14 mai 2026 s-a dispus continuarea urmăririi penale față de procurorii Ștefan Gigi Valentin și Niță Teodor. Ștefan Gigi Valentin este cercetat pentru trafic de influență, fiind acuzat că ar fi primit aproximativ 60.000 de euro pentru a interveni pe lângă procurori și judecători în vederea soluționării favorabile a unor dosare. De asemenea, anchetatorii susțin că, în perioada decembrie 2025 – mai 2026, acesta ar fi primit în mod repetat aproximativ 110.000 de euro și alte foloase necuvenite pentru diverse intervenții privind dosare penale, proceduri administrative sau alte demersuri.

În urma perchezițiilor efectuate în baza mandatelor emise de Înalta Curte de Casație și Justiție au fost descoperite sume importante de bani, bijuterii și alte bunuri relevante pentru anchetă. În autoturismul utilizat de Ștefan Gigi Valentin au fost găsiți 30.000 de euro, iar la domiciliul acestuia au fost identificate numeroase bijuterii. De asemenea, la locuința lui Popa George Dorel a fost găsită geanta în care acesta ar fi transportat banii remiși procurorului.

Mai mulți martori audiați au confirmat existența unor relații și intervenții între procurorii anchetați și alte persoane implicate în dosare penale. Niță Teodor a ales să se prevaleze de dreptul la tăcere, iar Ștefan Gigi Valentin a negat că ar fi primit bani în legătură cu funcția sa.

Acuzați de fapte grave de corupție

Amintim că procurorii Ștefan Gigi Valentin și Niță Teodor, ambii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, sunt acuzați de fapte grave de corupție și abuz în serviciu, fiind reținuți la data de 14 mai 2026 și propuși pentru arestare preventivă pentru 30 de zile.

În cazul lui Ștefan Gigi Valentin, procurorii susțin că acesta ar fi primit aproximativ 60.000 de euro de la un om de afaceri pentru a interveni pe lângă alți procurori și judecători, astfel încât anumite dosare penale și civile să fie soluționate favorabil. De asemenea, anchetatorii afirmă că, între decembrie 2025 și mai 2026, acesta ar fi primit în mod repetat circa 110.000 de euro și alte foloase necuvenite de la diverse persoane interesate de soluționarea unor dosare, obținerea unor favoruri administrative, recuperarea permisului de conducere, transferuri profesionale sau sprijin pentru afaceri. Potrivit referatului, procurorul și-ar fi folosit influența și funcția pentru a interveni pe lângă funcționari publici, procurori, polițiști și alte persoane cu putere de decizie.

Niță Teodor este acuzat de instigare la abuz în serviciu. Conform anchetatorilor, acesta ar fi încercat să influențeze un ofițer ISU Constanța pentru a evita sancționarea unei firme controlate de omul de afaceri Stelian Alexe, cerând adoptarea unei conduite favorabile și evitarea suspendării activității comerciale.

În document, procurorii subliniază gravitatea deosebită a faptelor, arătând că acestea afectează direct imaginea și credibilitatea sistemului judiciar. Se afirmă că faptele de corupție comise chiar de magistrați subminează încrederea publicului în imparțialitatea justiției și creează percepția că soluțiile judiciare pot fi influențate prin bani și relații.

Cum acționau

Mecanismul prin care ar fi acționat cei doi procurori, în special Ștefan Gigi Valentin, era construit în jurul influenței generate de funcția și relațiile sale din sistemul judiciar și administrativ. Acesta pare să își fi creat în timp imaginea unui om capabil să „rezolve” probleme sensibile, fie că era vorba despre dosare penale, cauze civile, sancțiuni administrative sau diverse intervenții pe lângă instituții publice. Potrivit anchetatorilor, reputația sa de procuror cu funcții importante ocupate timp îndelungat îi permitea să lase impresia că are acces direct la procurori, judecători, polițiști și alți funcționari cu putere de decizie.

În jurul acestei imagini s-ar fi dezvoltat un sistem de intermediere a influenței, prin care persoane interesate de soluționarea favorabilă a unor probleme apelau la el pentru sprijin. Țintele erau, în principal, oameni de afaceri sau persoane aflate în dificultăți juridice ori administrative, care urmăreau obținerea unor avantaje precum soluții favorabile în dosare, recuperarea permisului de conducere, evitarea unor sancțiuni, emiterea unor avize sau facilitarea unor demersuri profesionale și economice.

În schimbul acestor intervenții sau al promisiunii unor intervenții, procurorul ar fi primit bani, bunuri sau alte beneficii. Referatul vorbește despre sume consistente și despre caracterul repetat al acestor acte, ceea ce sugerează, în viziunea anchetatorilor, nu simple episoade izolate, ci un mod constant de operare. Practic, funcția publică și relațiile instituționale ar fi fost transformate într-un instrument de obținere de avantaje personale.

În cazul lui Niță Teodor, mecanismul descris este mai direct. Acesta este acuzat că și-ar fi folosit autoritatea de procuror pentru a influența un ofițer ISU Constanța, cu scopul de a evita aplicarea unor măsuri legale împotriva unei firme controlate de un apropiat al său. Potrivit procurorilor, intervenția urmărea obținerea unui tratament favorabil și evitarea suspendării activității comerciale, ceea ce arată folosirea prestigiului funcției pentru exercitarea unei presiuni asupra altor funcționari.

Din referatul de arestare reiese și existența unei rețele informale de relații dezvoltate în timp, formată din contacte din instituții publice, oameni de afaceri, funcționari și persoane cu influență locală. Anchetatorii încearcă să contureze ideea că nu era vorba doar despre influență ocazională, ci despre o structură de relații și intervenții folosită în mod sistematic pentru obținerea de beneficii.

De asemenea, din document reiese că în multe situații conta nu doar influența reală, ci și percepția că aceasta există. În cazul traficului de influență, legea sancționează inclusiv situațiile în care o persoană pretinde sau lasă să se creadă că are influență asupra unor funcționari sau magistrați și primește bani pentru această pretinsă capacitate de intervenție. Procurorii susțin că Ștefan Gigi Valentin și-ar fi construit tocmai această imagine de persoană capabilă să influențeze orice decizie importantă, folosindu-se de prestigiul funcției și de relațiile acumulate în sistem.