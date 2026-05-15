După ani de rupturi și conflicte, PNL se pregătește de un moment istoric: revenirea aripii Forța Dreptei sub comanda premierului Ilie Bolojan. Mișcarea, susținută de analiști ca fiind „colacul de salvare” al lui Bolojan în fața opoziției interne din partid, ar putea aduce alături și forțe noi precum REPER, transformând PNL într-un pol anti-PSD radical.

Analistul politic Adrian Zăbavă a explicat pentru „Adevarul” premisele unei astfel de reveniri. Discuțiile dintre cei doi au fost reluate după ce Ludovic Orban, președintele Forța Dreptei a fost demis de către Nicușor Dan din funcția de consilier prezidențial în noiembrie 2025.

„Nu este un scenariu nou; acest subiect a mai fost discutat. A existat, pentru o perioadă, după plecarea domnului Orban de la Cotroceni, o apropiere între acesta și Ilie Bolojan, iar discuția despre fuziune și reunificare nu este, așadar, una nouă. În același timp, un astfel de proces nu se poate realiza decât în contextul unui congres și, cu siguranță, și nu doar cu Forța Dreptei, după părerea mea. Ar putea fi vorba despre o discuție mai amplă privind reunificarea mai multor forțe politice de dreapta în cadrul PNL.

Mă refer aici în principal la REPER. În ce măsură ar ajuta PNL, cred că acest demers l-ar ajuta în primul rând pe Ilie Bolojan, în perspectiva situației interne pe care o are, sau pe care o va avea. Practic, o reîntregire a PNL, cu aceste grupări desprinse din partid, inclusiv cu oameni noi, dacă ne referim la REPER sau la membri ai acestei formațiuni care ar veni către PNL, ar însemna o forță suplimentară pentru Ilie Bolojan în interiorul partidului. Însă nu văd efecte politice sau prezumtiv electorale semnificative pe termen scurt. Nu cred că un asemenea pas ar duce imediat la creșteri importante în sondajele de opinie mâine”, arată analistul.

Când ar putea fi anunțată reîntregirea PNL?

Acesta explică faptul că Ludovic Orban sau Forța Dreptei au un capital politic propriu, doar că acesta este, în contextul actual, relativ redus. La rândul lui, Ludovic Orban declară că discuțiile sunt într-o etapă avansată.

„Noi, în principiu, ne-am înțeles în perspectivă pentru reintegrarea liberalilor din Forța Dreptei în Partidul Național Liberal. (…) În momentul în care PNL s-a eliberat de PSD, nu mai există niciun motiv ca să nu mergem împreună”, a declarat recent Orban.

O astfel de alăturare nu ar veni însă fără sacrificii din partea PNL, care ar trebui să cedeze funcții în conducerea partidului, pentru început. Decizia ar trebui să fie luată în cadrul unui Congres PNL, pe care Ilie Bolojan îl pregătește deja pentru perioada următoare pentru ca liberalii să decidă dacă rămân alături de președinte în decizia de a intra în opoziție.

„Ar conta mai mult figurile implicate și semnificația politică a mișcării în sine, precum și consolidarea lui Ilie Bolojan în interiorul Partidul Național Liberal, deoarece aceștia ar veni, cel mai probabil, și cu anumite funcții în partid.”, spune Adrian Zăbavă.

„Orban a avut în permanență o imagine bună în interiorul partidului”

Ludovic Orban a rămas unul dintre cei mai bine conectați lideri liberali în raport cu organizațiile locale ale Partidul Național Liberal, beneficiind de o relație apropiată cu liderii din teritoriu, relație care nu s-a mai regăsit în cazul lui Florin Cîțu și al succesorilor săi. În acest context, revenirea sa ar putea reprezenta un atu pentru Ilie Bolojan, mai ales în relația cu liderii locali.

„În primul rând, Ludovic Orban a fost și rămâne un alt tip de politician față de ceilalți lideri PNL din ultimii ani, chiar dacă îl excludem într-o anumită măsură pe Ilie Bolojan. Este greu să îl comparăm pe Orban cu Florin Cîțu, Nicolae Ciucă sau alți lideri recenți ai partidului.

Ludovic Orban și-a legat întreaga activitate politică de PNL încă de la începutul anilor ’90 și până în prezent. Ceilalți s-au intersectat cu partidul într-o manieră mai degrabă conjuncturală, chiar dacă au ajuns să îl conducă. În consecință, Orban a avut în permanență o imagine bună în interiorul partidului și în rândul organizațiilor locale.

Aceasta poate reprezenta un avantaj, mai ales în organizațiile în care vechii liberali sunt încă influenți. Totuși, să nu uităm că și Ilie Bolojan este un liberal cu vechime, chiar dacă nu are aceeași prezență istorică în structurile centrale ale partidului precum Ludovic Orban”, arată analistul.

„Ludovic Orban nu revine neapărat într-un PNL fundamental schimbat”

Zăbavă mai spune că mesajul constant anti-PSD și poziționarea politică a lui Ludovic Orban împotriva Partidul Social Democrat pot constitui elemente utile pentru Ilie Bolojan. Ruptura de PNL s-a produs în iarna anului 2021 după criticile formulate de Ludovic Orban la adresa fostului președinte Klaus Iohannis și a conducerii liberale pentru readucerea PSD la guvernare. Situația în PNL nu mai este asemănătoare celei de atunci.

„Principalul lucru care s-a schimbat între timp este centrul de putere. La acel moment, influența decisivă aparținea Klaus Iohannis, iar rolul său în evoluțiile din PNL a fost determinant, inclusiv în înlăturarea lui Ludovic Orban de la conducerea partidului.

În rest, PNL a traversat mai multe campanii și perioade dificile. Astăzi, partidul se sprijină pe popularitatea lui Ilie Bolojan, perceput de mulți alegători drept unul dintre cei mai credibili lideri ai formațiunii.

Ludovic Orban nu revine neapărat într-un PNL fundamental schimbat, dar revine într-un partid care nu mai este condus în același mod ca în perioada în care a plecat. Relația sa cu Klaus Iohannis nu a fost niciodată foarte apropiată, iar în timpul mandatului său partidul a beneficiat de o anumită autonomie față de președinte. Această autonomie s-a diminuat după înlăturarea sa”, spune analistul.

Acesta arată că de regulă, astfel de rupturi în partide nu sunt acceptate dar „revenirea lui Ludovic Orban și a Forței Dreptei în PNL ar putea reprezenta un semnal politic important și ar putea contribui la consolidarea lui Ilie Bolojan în interiorul partidului, chiar dacă impactul electoral imediat ar fi, cel mai probabil, limitat.”