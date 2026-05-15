Foști șefi ai Jandarmeriei Române, audiați în dosarul „10 august” la Tribunalul Militar București. Verdictul, tot mai aproape

Foștii șefi ai Jandarmeriei Române și alți inculpați din dosarul privind intervenția violentă asupra protestatarilor din Piața Victoriei, din 10 august 2018, sunt așteptați vineri la Tribunalul Militar București pentru a fi audiați, înaintea pronunțării unui prim verdict în acest caz.

Instanța a stabilit că acesta este ultimul termen la care inculpații mai pot da declarații, după mai multe amânări succesive.

„Amână judecarea cauzei și constată că următorul termen de judecată este stabilit la data de 15 mai 2026, ora 10:00, sala 1, complet CPF5, pentru când pune în vedere inculpaților care doresc să dea declarație că este ultimul termen de judecată la care mai pot fi audiați”, se arată în soluția pe scurt a Tribunalului Militar București.

În dosar sunt judecați Laurențiu Cazan, fost adjunct al Jandarmeriei Capitalei, Sebastian Cucoș, fost inspector general, și Cătălin Sindile, fost prim-adjunct, acuzați de abuz în serviciu. Aceștia sunt considerați responsabili de coordonarea intervenției în forță care a dus la dispersarea violentă a zeci de mii de protestatari pașnici, potrivit comunicatelor și acuzațiilor din dosar, potrivit News.ro.

Reprezentanți ai Comunității Declic susțin că acțiunea jandarmilor a avut un caracter disproporționat, evocând imagini cu persoane vătămate în urma folosirii gazelor lacrimogene și a altor mijloace de intervenție.

„O țară întreagă a văzut imaginile cu bătrâni, femei și copii gazați și loviți de jandarmii care ar fi trebuit să îi protejeze”, a declarat Cătălina Hopârteanu, coordonatoarea campaniei Declic.

Aceasta a avertizat că dosarul se află într-un „context critic”, existând riscul prescrierii faptelor în octombrie 2026.

În cadrul procesului, instanța a admis reducerea numărului de martori, de la sute la cei deja audiați, pentru a accelera procedura.

„Pentru a evita închiderea dosarului fără un verdict, Tribunalul Militar a admis cererea avocaților susținuți de Comunitatea Declic de a renunța la audierea a 373 de martori rămași pe listă”, se mai arată în poziția citată.

Conform rechizitoriului și expertizelor tehnice realizate de specialiști ai MApN, forțele de ordine ar fi folosit în timpul intervenției un arsenal semnificativ: 63 de grenade de mână cu efect acustic, 489 de grenade cu efect iritant-lacrimogen și 316 cartușe de calibru 38 și 40 mm cu efect iritant-lacrimogen.

Expertizele arată că utilizarea acestor dispozitive ar fi provocat arsuri, răni și traumatisme, sute de persoane necesitând îngrijiri medicale după intervenție.

Dosarul „10 august” a ajuns în instanță după ce fusese inițial clasat, fiind redeschis la cererea unei victime, Ioan Crăciuneanu, reprezentat de sora sa, avocata Lucia Crăciuneanu, și de avocatul Comunității Declic, Toni Decean.

Demersul a fost susținut financiar de membri ai comunității, care au analizat sute de ore de înregistrări video pentru a susține probele din dosar.