Ce ar face Petrișor Peiu (AUR) dacă ar ajunge prim-ministru: „Aș numi un ministru al energiei care să gândească ca mine”

Senatorul AUR Petrișor Peiu a declarat că prima decizie pe care ar lua-o dacă ar deveni prim-ministru ar fi numirea unui ministru al Energiei care să împărtășească viziunea sa, urmată de demararea proiectului hidroenergetic Tarnița-Lăpuștești.

Întrebat ce măsuri ar adopta în privința companiilor de stat, liderul senatorilor AUR a ținut mai întâi să clarifice limitele funcției de premier.

„Prim-ministrul nu poate să decidă direct”, a afirmat Peiu pentru Mediafax, vineri.

Întrebat care ar fi primul pas concret, acesta a răspuns tranșant: „Prima măsură este să numesc un ministru al Energiei care să gândească ca mine”.

Referindu-se la companiile din sectorul energetic, senatorul a indicat Hidroelectrica drept principală prioritate și a susținut că primul proiect care ar trebui lansat este Tarnița-Lăpuștești.

„Prima măsură ar fi demararea proiectului Tarnița-Lăpuștești”, a declarat acesta.

Peiu a criticat și modul în care a fost abordat proiectul în trecut, susținând că autoritățile au transferat responsabilitatea către o companie franceză.

„Bolojan n-a spus niciodată că face Hidroelectrica acest proiect. Au dat lucrarea francezilor, deținută 100% de statul francez”, a spus senatorul AUR.

Acesta a abordat și problema finanțării marilor companii energetice de stat, afirmând că legislația actuală le afectează capacitatea de investiție prin obligativitatea distribuirii unei mari părți din profit către bugetul de stat.

„Statul ia prin lege minimum 90% din profit sub formă de dividende. Acele companii n-au bani să facă proiectele. Lăsați banii la companii să facă proiectele”, a explicat Peiu.

Întrebat despre criticile formulate de Ilie Bolojan la adresa conducerii Hidroelectrica privind lipsa investițiilor în baterii de stocare, Petrișor Peiu a respins argumentul.

„Hidrocentrala are un lac de acumulare. Lacul de acumulare e o baterie. E o aiureală ce spune”, a afirmat senatorul.

În cadrul aceleiași intervenții, Petrișor Peiu a precizat că, dacă ar avea această posibilitate, l-ar numi ministru al Energiei pe Dumitru-Dian Popescu.

Recent, liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a respins categoric posibilitatea formării unui guvern minoritar, susținând că o astfel de formulă este imposibilă din punct de vedere politic și parlamentar.

Petrișor Peiu a argumentat că orice guvern trebuie să obțină minimum 233 de voturi în Parlament pentru a fi învestit, ceea ce presupune automat existența unei majorități politice de susținere. Acesta a calificat expresia drept „o monstruozitate lingvistică”, susținând că ideea nu are fundament politic real.