search
Vineri, 15 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

„Fabrica de bani” de la Vama Borș 2: doi polițiști sunt acuzați că duceau șoferi străini la ATM pentru șpagă, cu autospeciala de serviciu

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor trimit în instanță dosarul de corupție de la Borș 2, unde doi agenți ai Poliției de Frontieră sunt acuzați că negociau șpăgi cu șoferii opriți în trafic și îi duceau inclusiv la bancomat pentru retragerea banilor.

Spagă polițisti FOTO: arhivă, adevărul
Spagă polițisti FOTO: arhivă, adevărul

Potrivit Direcției Generale Anticorupție, Cristian Ban este cercetat pentru 14 infracțiuni de luare de mită, dintre care patru în formă continuată, două infracțiuni de delapidare și două de fals intelectual. Colegul său, Mădălin Costel Bînțu, a fost trimis în judecată pentru complicitate la luare de mită, complicitate la delapidare și două infracțiuni de fals intelectual, potrivit ebihoreanul.

Anchetatorii susțin că, între septembrie și noiembrie 2025, cei doi polițiști, aflați în serviciu în zona fostelor puncte de frontieră Borș 1 și Borș 2, opreau în trafic cetățeni străini și invocau diverse nereguli pentru a-i determina să plătească sume de bani în schimbul „iertării” de amenzi.

„Varianta neoficială”

În loc să aplice sancțiunile prevăzute de lege, agenții le-ar fi propus șoferilor „a doua variantă” sau „varianta neoficială”, adică remiterea unor sume în valută pentru a evita amenzi de sute sau chiar mii de euro.

Conform procurorilor, Cristian Ban negocia direct „tariful”, cerând între 50 și 800 de euro. Atunci când considera că suma oferită este prea mică, le reproșa șoferilor că îi dau doar „bani de țigări”. În unele cazuri, acesta le-ar fi cerut victimelor să aducă „tot cash-ul în pașaport”.

Ancheta mai arată că polițistul ar fi folosit inclusiv autospeciala de serviciu pentru a escorta șoferi la bancomate din Biharia, unde aceștia retrăgeau numerar destinat mitei.

„Fiind în exercitarea atribuțiilor de serviciu, unul dintre polițiști ar fi pretins și primit o sumă de bani de la un cetățean străin, pentru a nu dispune măsurile legale. În acest context, cel de-al doilea polițist ar fi sprijinit activitatea infracțională, contribuind la crearea unui cadru intimidant și la consolidarea percepției că remiterea banilor reprezintă singura modalitate de evitare a sancțiunilor. De asemenea, în vederea obținerii sumei de bani, polițistul ar fi utilizat autospeciala de serviciu pentru a transporta persoana în cauză la o unitate bancară, în scopul retragerii numerarului”, a transmis DGA. 

Mădălin Costel Bînțu este acuzat că a sprijinit activitatea infracțională și că a contribuit la crearea unui climat intimidant.

Procurorii susțin că, într-un caz petrecut pe 17 octombrie 2025, acesta ar fi simulat întocmirea unui proces-verbal de contravenție pentru a-l convinge pe un cetățean bulgar că plata mitei este singura soluție.

Potrivit anchetatorilor, Bînțu ar fi rămas în apropierea locului în timpul negocierii și ar fi primit ulterior o parte din bani. 

Tot în acea zi, Ban Cristian ar fi folosit autospeciala Poliției de Frontieră pentru a-l transporta pe șoferul bulgar la un ATM, de unde acesta a retras suma cerută de polițiști.

Falsuri în acte oficiale

Procurorii susțin că cei doi agenți ar fi completat și documente oficiale cu date false, pentru a justifica fictiv activitățile desfășurate în timpul turelor de serviciu. În notele raport întocmite pentru zilele de 5 și 17 octombrie 2025 ar fi fost consemnate verificări și identificări de cetățeni UE care, în realitate, nu au avut loc.

Anchetatorii consideră că scopul activității celor doi polițiști nu mai era exercitarea atribuțiilor de serviciu, ci obținerea de bani în mod ilegal.

„Locul de muncă era tratat ca o «fabrică de bani»”, au transmis procurorii în referatul prin care au solicitat arestarea preventivă.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Traian Băsescu spune cine este „liberalul 100%” pe care l-ar vedea în funcția de premier. „Nu-l pune nimeni sub semnul întrebării”
digi24.ro
image
Eurovision 2026. Alexandra Căpitănescu a cucerit scena de la Viena şi s-a calificat în finală. VIDEO cu reprezentația ei
stirileprotv.ro
image
Bani negri din Ucraina s-au plimbat prin România fix în timpul alegerilor prezidențiale de anul trecut. Un raport oficial al Ministerului de Finanțe arată că sute de milioane de euro au intrat în țara noastră în perioada campaniei
gandul.ro
image
A confirmat! AUR îl ia în calcul pe CĂLIN GEORGESCU pentru funcția de PREMIER
mediafax.ro
image
Cum a fost descrisă soția lui Cristi Chivu de presa din Italia. Surpriza e mare de tot
fanatik.ro
image
Ilie Bolojan a anunțat cu ce propuneri va merge PNL la consultările cu Nicușor Dan
libertatea.ro
image
Intervenții in dosare și presiuni cu anchete penale. Cum ar fi abuzat procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță de funcțiile lor
digi24.ro
image
Starul lui PSG a primit public o ofertă indecentă » Soția a dat replica anului
gsp.ro
image
Cum au numit-o italienii de la Gazzetta dello Sport pe soția lui Cristi Chivu și ce scriu despre trecutul ei
digisport.ro
image
Gheorghe Turda, văduv de 17 ani. Amintirea lăsată de soție, în curtea vilei, după decesul din cauza radiațiilor de la Hiroshima: „Ea se ocupa”
click.ro
image
„Marele frig”: Un val neobișnuit de aer rece lovește Europa la mijloc de mai. Și România va fi afectată
antena3.ro
image
Apartamentele se scumpesc chiar şi când tranzacţiile se prăbuşesc
zf.ro
image
Preparatul simplu, cu o tradiţie de 130 de ani, care a cucerit pensiunile și restaurantele din întreaga țară
observatornews.ro
image
BREAKING‼️ A fost găsită MOARTĂ, în celulă! Ce s-a întâmplat cu Amiana, femeia din Sibiu care și-a ucis mama
cancan.ro
image
Victorie în instanță! Un pensionar obține mai multe puncte de stabilitate la pensie. Cîți bani ia în plus?
newsweek.ro
image
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
prosport.ro
image
Localitatea din România unde salariile au explodat în ultimii ani. Tot mai mulți tineri se mută aici
playtech.ro
image
Universitatea Craiova suspectează U Cluj de dopaj! Oltenii au cerut control antidoping pentru tot lotul la meciul de duminică. Exclusiv
fanatik.ro
image
Ce cotă are România la Eurovision pe Polymarket și la casele de pariuri. Alexandra Căpitănescu, șanse reale să câștige competiția
ziare.com
image
Alungat de Real Madrid și huiduit de întreg “Bernabeul”, Kylian Mbappe a venit la microfon și și-a anunțat decizia
digisport.ro
image
Scandal după semifinala Eurovision! Marilu Dobrescu și Nicole Cherry, acuzate că ar fi fost plătite să promoveze Malta la Eurovision: „Sunt fierți!” Prezentatorii TVR au confirmat!
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată vila lui Bogdan de la Ploiești. Artistul tocmai s-a mutat în casă nouă. E ca în filme. Are un dressing fabulos și totul este amenajat într-un stil modern / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Nicușor Dan, decizie privind consultările cu partidele pentru nominalizarea premierului: Nu va exista un anunț luni seară sau marți dimineață VIDEO
mediaflux.ro
image
Mașina comunistă va avea un nou model după o pauză de 50 de ani » Au copiat Dacia: imagini în premieră
gsp.ro
image
Actorul Ioan Isaiu a fost imposibil de salvat. A făcut infarct în timpul filmărilor. Cum l-au găsit medicii la fața locului
actualitate.net
image
Drama unei antreprenoare din Vama Veche care anunță închiderea afacerii după 7 ani de luptă și o investiție de 400.000 de euro
actualitate.net
image
Horoscop săptămâna 15-21 mai. Patru zodii trag lozul norocos și fac schimbări importante în viața lor
click.ro
image
Pe ce loc va intra Alexandra Căpitănescu în concurs în finala de sâmbătă? Primele declarații după calificare: „A fost electric, ca un tsunami! M-am simțit ca o fantomă, parcă nu era real”
click.ro
image
Declarațiile lui Mihai Trăistariu despre Mădălina Manole au stârnit revoltă! Jorge l-a contrazis imediat: „E ditamai talentul național”
click.ro
Pam Grier, Profimedia (2) jpg
”Orgasmele intense mă țin și 3 zile, datorită lor arăt așa tânără!” Confesiunile fără perdea ale unei celebre actrițe
okmagazine.ro
Tort morcovi Sursa foto shutterstock 2159874025 jpg
Tort de morcovi, desertul care te cucerește de la prima felie
clickpentrufemei.ro
Depozit ilicit de whisky descoperit în rezervația naturală Ben Lawers (© National Trust for Scotland)
Secretul unui contrabandist de whisky, vechi de secole, descoperit de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rețeta Laurei Cosoi pentru plăcinta cu brânză dulce și foietaj: „Iese foarte bună”. E un desert simplu pe care vedeta îl prepară acasă
image
Horoscop săptămâna 15-21 mai. Patru zodii trag lozul norocos și fac schimbări importante în viața lor

OK! Magazine

image
Predicție morbidă legată de fostul Prinț Andrew. Moartea fiului preferat al Reginei va zdruncina un imens secret regal

Click! Pentru femei

image
Ce credea Olivia Newton-John că s-a întâmplat cu iubitul care a dispărut pe mare

Click! Sănătate

image
De ce obişnuiesc femeile să stea picior peste picior?