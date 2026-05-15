„Fabrica de bani” de la Vama Borș 2: doi polițiști sunt acuzați că duceau șoferi străini la ATM pentru șpagă, cu autospeciala de serviciu

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor trimit în instanță dosarul de corupție de la Borș 2, unde doi agenți ai Poliției de Frontieră sunt acuzați că negociau șpăgi cu șoferii opriți în trafic și îi duceau inclusiv la bancomat pentru retragerea banilor.

Potrivit Direcției Generale Anticorupție, Cristian Ban este cercetat pentru 14 infracțiuni de luare de mită, dintre care patru în formă continuată, două infracțiuni de delapidare și două de fals intelectual. Colegul său, Mădălin Costel Bînțu, a fost trimis în judecată pentru complicitate la luare de mită, complicitate la delapidare și două infracțiuni de fals intelectual, potrivit ebihoreanul.

Anchetatorii susțin că, între septembrie și noiembrie 2025, cei doi polițiști, aflați în serviciu în zona fostelor puncte de frontieră Borș 1 și Borș 2, opreau în trafic cetățeni străini și invocau diverse nereguli pentru a-i determina să plătească sume de bani în schimbul „iertării” de amenzi.

„Varianta neoficială”

În loc să aplice sancțiunile prevăzute de lege, agenții le-ar fi propus șoferilor „a doua variantă” sau „varianta neoficială”, adică remiterea unor sume în valută pentru a evita amenzi de sute sau chiar mii de euro.

Conform procurorilor, Cristian Ban negocia direct „tariful”, cerând între 50 și 800 de euro. Atunci când considera că suma oferită este prea mică, le reproșa șoferilor că îi dau doar „bani de țigări”. În unele cazuri, acesta le-ar fi cerut victimelor să aducă „tot cash-ul în pașaport”.

Ancheta mai arată că polițistul ar fi folosit inclusiv autospeciala de serviciu pentru a escorta șoferi la bancomate din Biharia, unde aceștia retrăgeau numerar destinat mitei.

„Fiind în exercitarea atribuțiilor de serviciu, unul dintre polițiști ar fi pretins și primit o sumă de bani de la un cetățean străin, pentru a nu dispune măsurile legale. În acest context, cel de-al doilea polițist ar fi sprijinit activitatea infracțională, contribuind la crearea unui cadru intimidant și la consolidarea percepției că remiterea banilor reprezintă singura modalitate de evitare a sancțiunilor. De asemenea, în vederea obținerii sumei de bani, polițistul ar fi utilizat autospeciala de serviciu pentru a transporta persoana în cauză la o unitate bancară, în scopul retragerii numerarului”, a transmis DGA.

Mădălin Costel Bînțu este acuzat că a sprijinit activitatea infracțională și că a contribuit la crearea unui climat intimidant.

Procurorii susțin că, într-un caz petrecut pe 17 octombrie 2025, acesta ar fi simulat întocmirea unui proces-verbal de contravenție pentru a-l convinge pe un cetățean bulgar că plata mitei este singura soluție.

Potrivit anchetatorilor, Bînțu ar fi rămas în apropierea locului în timpul negocierii și ar fi primit ulterior o parte din bani.

Tot în acea zi, Ban Cristian ar fi folosit autospeciala Poliției de Frontieră pentru a-l transporta pe șoferul bulgar la un ATM, de unde acesta a retras suma cerută de polițiști.

Falsuri în acte oficiale

Procurorii susțin că cei doi agenți ar fi completat și documente oficiale cu date false, pentru a justifica fictiv activitățile desfășurate în timpul turelor de serviciu. În notele raport întocmite pentru zilele de 5 și 17 octombrie 2025 ar fi fost consemnate verificări și identificări de cetățeni UE care, în realitate, nu au avut loc.

Anchetatorii consideră că scopul activității celor doi polițiști nu mai era exercitarea atribuțiilor de serviciu, ci obținerea de bani în mod ilegal.

„Locul de muncă era tratat ca o «fabrică de bani»”, au transmis procurorii în referatul prin care au solicitat arestarea preventivă.