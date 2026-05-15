Liderul UDMR, Kelemen Hunor: „Poate că vom intra în opoziţie. Pe mine nu mă sperie aşa ceva”

Kelemen Hunor, președintele UDMR, a transmis vineri, 15 mai, la reuniunea Consiliului Reprezentanţilor Uniunii de la Cluj‑Napoca, că formaţiunea îşi doreşte să participe la guvernare după alegeri, însă nu exclude varianta opoziţiei, pe care nu o consideră o ameninţare pentru partid.

Liderul UDMR a spus că nu poate garanta prezenţa partidului său la guvernare.

„Eu nu pot să vă promit astăzi că UDMR-ul în 2026, în lunile care urmează, va putea să participe la guvernare. Poate că vom intra în opoziţie. Pe mine nu mă sperie aşa ceva, consider că, pentru construcţie, opoziţia poate să fie o şansă nouă”, a declarat Hunor, citat de Agerpres.

„Puterea noastră se află în unitate”

În discursul său, Kelemen Hunor a subliniat că UDMR îşi doreşte să fie parte a unui executiv capabil „să facă ordine în ţară” şi să ofere „soluţii bune la problemele ţării”, astfel încât la finalul mandatului să poată spune că angajamentele asumate în campania din 2024 au fost îndeplinite „chiar dacă nu integral, dar în mare măsură”.

„Continui să cred mai departe că puterea noastră se află în unitate şi viitorul nostru în comunitate", a spus Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a vorbit şi despre obiectivele formaţiunii în eventualitatea participării la guvernare, menţionând necesitatea unui stat care să investească mai mult pentru a oferi servicii publice mai bune şi un buget care să le ofere cetăţenilor „o perspectivă”, astfel încât aceştia să îşi poată planifica viitorul în România.

Reuniunea Consiliului Reprezentanţilor Uniunii are loc vineri la Cluj‑Napoca, unde Kelemen Hunor îşi prezintă raportul politic în faţa conducerii UDMR.

Amintim că președintele UDMR a declarat luni, 11 mai, că PNL, USR și PSD s-au „legat fiecare de câte un stâlp”, dar a spus că încă speră în refacerea coaliției de guvernare, într-o formulă acceptată de toate partidele.