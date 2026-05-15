Amenzi dispărute din sistem. Șeful Poliției Locale Constanța, anchetat pentru abuz în serviciu după ce a scos 60 de procese-verbale din evidențe

Șeful Poliției Locale Constanța, Ionuț Dumitru, este cercetat de DNA într-un dosar de abuz în serviciu în formă continuată, într-o anchetă care vizează modul de gestionare a zeci de procese-verbale de contravenție.

Conform procurorilor, în perioada februarie 2024 – august 2025, Ionuț Dumitru ar fi dispus scoaterea din circuitul civil a unui număr de 60 de procese-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, deși acestea fuseseră deja comunicate persoanelor sancționate și deveniseră titluri executorii după expirarea termenului legal de 15 zile.

Anchetatorii susțin că, prin această măsură, documentele nu au mai fost transmise către organele fiscale ale unităților administrativ-teritoriale beneficiare, așa cum prevede legislația privind regimul juridic al contravențiilor.

„În fapt, în perioada februarie 2024 – august 2025, suspectul, în exercitarea atribuțiilor de serviciu de director general al Direcției Generale de Poliție Locală Constanța, a dispus, de la sine putere și prin substituirea controlului jurisdicțional de competența exclusivă a instanței de judecată, scoaterea din circuitul civil a unui număr de 60 de procese-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, deja comunicate contravenienților și devenite titluri executorii la împlinirea termenului de 15 zile, cu consecința directă a netransmiterii acestora în debit către organele fiscale ale unităților administrativ-teritoriale beneficiare”,a transmis DNA, Serviciul Teritorial Constanța.

Potrivit datelor din dosar, unul dintre procesele-verbale vizate de anchetă cumulează sancțiuni în valoare totală de 2.000 de lei și îi privește pe contravenienți cu domiciliul sau sediul în municipiul Constanța.

Instituția condusă de Ionuț Dumitru se află în subordinea Primăriei Constanța.

În octombrie 2025, procurorii DNA Constanța au efectuat percheziții la sediul Poliției Locale Constanța, într-o anchetă care viza activitatea instituției și modul de gestionare a unor documente și proceduri interne, scrie presa locală.

La acel moment, anchetatorii nu au oferit detalii suplimentare despre persoanele vizate.