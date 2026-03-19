Joi, 19 Martie 2026
Adevărul
Pentagonul solicită Congresului SUA peste 200 de miliarde de dolari pentru războiul cu Iranul

Unii oficiali de la Casa Albă nu consideră că cererea Departamentului Apărării are șanse reale să fie aprobată de Congres, a declarat un înalt oficial al administrației.

Pentagonul FOTO: Shutterstock

Potrivit unui înalt oficial al administrației, Pentagonul a solicitat Casei Albe să aprobe o cerere adresată Congresului în valoare de peste 200 de miliarde de dolari pentru finanțarea războiului din Iran, o nouă solicitare de proporții care va întâmpina, aproape sigur, rezistența parlamentarilor care nu sunt de acord cu conflictul, scrie The Washington Post.

Această sumă ar depăși cu mult costurile campaniei masive de atacuri aeriene a administrației de până acum și ar viza, în schimb, creșterea urgentă a producției de armament esențial consumat pe măsură ce forțele americane și israeliene au lovit mii de ținte în ultimele trei săptămâni, potrivit altor trei persoane familiarizate cu problema, care au confirmat că Departamentul Apărării solicită pachete de această dimensiune.

Nu este încă clar ce sumă va solicita în cele din urmă Casa Albă parlamentarilor din Congres să aprobe. Unii oficiali ai Casei Albe nu consideră că cererea Pentagonului are șanse reale de a fi aprobată în Congres, a declarat înaltul oficial al administrației. Potrivit acestui oficial și altor trei persoane familiarizate cu subiectul, Pentagonul a prezentat mai multe propuneri de finanțare în ultimele două săptămâni.

Este probabil ca cererea de finanțare să dea naștere unei bătălii politice majore în Congres, întrucât sprijinul public pentru această inițiativă rămâne modest, iar democrații s-au arătat extrem de critici. Republicanii și-au exprimat sprijinul pentru viitoarea cerere suplimentară, dar nu s-au angajat încă într-o strategie legislativă și nici nu au găsit o cale clară de a depăși pragul de 60 de voturi din Senat.

Președintele Donald Trump a promovat în campania electorală încetarea aventurismului american în străinătate și a criticat frecvent administrația Biden pentru suma de bani aprobată pentru finanțarea războiului din Ucraina. Până în decembrie, Congresul aprobase cheltuieli de aproximativ 188 de miliarde de dolari pentru războiul din Ucraina, potrivit inspectorului general special al SUA pentru Operațiunea Atlantic Resolve.

Costul războiului din Iran a crescut rapid, depășind 11 miliarde de dolari doar în prima săptămână, potrivit mai multor oficiali. La scurt timp după ce campania comună SUA-Israel a început la sfârșitul lunii trecute, administrația Trump a început să pregătească o cerere de finanțare suplimentară pentru a ajuta la acoperirea costurilor, un proces adesea necesar pentru a se asigura că armata își poate menține starea de pregătire pentru a se apăra împotriva amenințărilor din întreaga lume, chiar și în timp de război.

În cadrul Pentagonului, efortul a fost condus de secretarul adjunct al Apărării, Steven Feinberg, care s-a concentrat în ultimul an pe industria americană de apărare și pe creșterea producției de muniții de precizie, care au fost rapid epuizate de război, potrivit a două persoane.

Biroul lui Feinberg a elaborat o serie de pachete de măsuri în încercarea de a remedia rapid deficitul de muniție al Pentagonului și de a stimula industria de apărare a țării, care uneori se confruntă cu o evoluție lentă, a declarat una dintre surse.

Trump vrea buget dublu pentru apărare

Chiar înainte de războiul din Iran, Trump solicitase un buget al apărării de 1,5 trilioane de dolari, o creștere de peste 50% față de anul precedent. Rămâne neclar cum și dacă suplimentul se va lua în calcul la această sumă totală. Biroul de Management și Buget al Casei Albe s-a opus acestei sume totale în cadrul discuțiilor interne, sugerând că este prea mare.

Senatorul Tom Cotton (republican din Arkansas), președintele Comisiei pentru Informații a Senatului, a insistat, de asemenea, ca administrația să includă fonduri suplimentare pentru comunitatea de informații în pachetul său final.

Experții afirmă că viitoarea dispută privind cererea de finanțare a Pentagonului va fi probabil un test al popularității războiului, întrucât se așteaptă ca criticii să încerce să respingă măsura, ca semn al opoziției lor față de implicarea SUA în conflict.

„Am făcut câteva estimări ale costurilor războiului pe baza datelor limitate disponibile, dar există o incertitudine enormă, iar Congresul vrea să știe care este suma totală”, a declarat Mark Cancian, consilier principal la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale, un think tank cu sediul la Washington. „Dacă administrația va solicita mai mulți bani, va avea loc o luptă politică aprigă, deoarece toate sentimentele anti-război se vor concentra asupra acestei cereri.”

O problemă suplimentară legată de orice cerere va fi reprezentată de limitările privind viteza cu care industria de apărare a SUA va putea crește producția, un interval de timp limitat de numărul de muncitori disponibili, de facilitățile de producție și de materialele critice necesare pentru a construi cele mai sofisticate arme militare, au spus experții.

„Simpla injectare a unor sume mari de bani în baza industrială nu garantează neapărat obținerea mai rapidă a lucrurilor, dar cu siguranță nu le vei obține mai repede dacă nu o faci”, a spus Elaine McCusker, fostul controlor financiar interimar al Pentagonului, care analizează acum bugetul apărării la American Enterprise Institute.

