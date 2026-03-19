Joi, 19 Martie 2026
Adevărul
Fostul șef al contraterorismului din SUA spune că asasinarea lui Ali Khamenei era „ultimul lucru" pe care Statele Unite ar fi trebuit să-l facă

Război în Orientul Mijlociu
Joseph Kent, fostul director al departamentului antiterorism din administrația Trump, care și-a anunțat recent demisia în contextul războiului cu Iranul, a criticat dur operațiunea americano-israeliană în urma căreia liderul suprem iranian Ali Khamenei a fost ucis.  Într-un interviu acordat comentatorului conservator Tucker Carlson, Kent a afirmat că eliminarea lui Khamenei era „ultimul lucru” pe care Statele Unite ar fi trebuit să-l facă, relatează BBC.

Kent a susținut că, deși nu îl admira pe fostul lider suprem, acesta „modera programul nuclear iranian” și împiedica obținerea unei arme nucleare, potrivit aceleiași surse, citate de News.ro.

„Dacă îl elimini, oamenii se vor ralia în jurul regimului și al succesorului său”, a spus el, referindu-se la Mojtaba Khamenei, fiul acestuia, ales noul lider suprem al Iranului.

Întrebat dacă Iranul era aproape de a dezvolta o armă nucleară, Kent a răspuns: „Nu, nu erau”, adăugând că strategia Teheranului era să nu renunțe complet la programul nuclear, dar nici să îl accelereze în mod decisiv.

Ali Khamenei, care a condus Iranul timp de aproape patru decenii, a fost ucis în februarie, în urma unor atacuri coordonate ale SUA și Israelului.

Kent acuză că Israelul a împins SUA în conflict

În primul său interviu după demisie, Joseph Kent a comentat și declarațiile secretarului de stat Marco Rubio, care susținuse că Iranul reprezintă o amenințare iminentă deoarece ar putea riposta la un eventual atac israelian. Kent a respins această logică, afirmând că nu există dovezi că Iranul ar ataca fără provocare.

„Amenințarea iminentă nu vine din partea Iranului, ci din partea Israelului”, a spus Carlson. „Exact”, a răspuns Kent, adăugând că situația ridică întrebări despre cine influențează politica SUA în Orientul Mijlociu.

Fostul director al departamentului antiterorism din administrația Trump, care a fost anterior criticat pentru declarații controversate și pentru un interviu acordat unui simpatizant extremist, a stârnit reacții dure după ce în scrisoarea sa de demisie a inclus pasaje considerate antisemite.

Senatorul republican Mitch McConnell a condamnat mesajul, afirmând că acesta contrazice angajamentele asumate de Kent la momentul confirmării sale în funcție.

Joseph Kent FOTO X/@TheBeaconScoop
Joseph Kent FOTO X/@TheBeaconScoop

Kent susține că nu existau informații despre un atac surpriză iranian

Potrivit CNN, Joseph Kent a mai declarat că nu existau informații care să indice că Iranul pregătea un atac de amploare similar celor de la 11 septembrie sau Pearl Harbor:

„Nu existau date care să arate că iranienii urmau să lanseze un atac surpriză asupra unei baze americane”.

Kent a precizat că Iranul este „foarte calculat” în privința escaladării și că decizia Casei Albe de a invoca o „amenințare nucleară iminentă” pentru a justifica atacurile din 28 februarie nu a fost susținută de informațiile disponibile.

Înaintea declanșării conflictului, „un număr considerabil de factori de decizie nu au avut acces la președinte pentru a-și exprima punctul de vedere”, a afirmat fostul director al Centrului Național Antiterorism.

Joseph Kent a precizat  că, în cazul atacurilor asupra instalațiilor nucleare iraniene de anul trecut, a existat o dezbatere intensă, însă în etapa actuală „evaluările comunității de informații au fost în mare parte înăbușite”.

„Discuțiile au avut loc în spatele ușilor închise, fără ca vreo voce disidentă să poată fi auzită”, a afirmat Kent.

