Costa Rica îşi închide ambasada din Cuba și cere eliberarea „emisferei de comunişti”

Costa Rica a anunţat miercuri, 18 martie, închiderea ambasadei sale la Havana şi expulzarea diplomaţilor cubanezi din ţară, preşedintele său Rodrigo Chaves cerând eliberarea „emisferei de comunişti”, potrivit AFP.

Președintele Chavez este un aliat al liderului american Donald Trump care a impus o blocadă energetică Cubei şi a ameninţat în repetate rânduri în ultimele săptămâni că va prelua controlul asupra insulei comuniste, notează Agerpres, citând agenția internațională.

Guvernul de la San Jose „nu recunoaşte legitimitatea regimului comunist din Cuba, având în vedere tratamentele rele, represiunea, condiţiile inumane impuse locuitorilor acestei insule minunate", a declarat presei preşedintele de dreapta, căruia va fi urmat în mai de conservatoarea Laura Fernandez.

„Trebuie să scăpăm emisfera de comunişti", a adăugat Rodrigo Chaves.

Președintele a mai precizat că, „în acest moment, Costa Rica şi regimul comunist cubanez nu au relaţii diplomatice".

Ministrul său de externe, Arnoldo André Tinoco, anunţase anterior închiderea ambasadei costaricane din Cuba şi declarase că „a cerut Ministerului cubanez de Externe să îşi retragă personalul diplomatic de la ambasada din San José, cu excepţia agenţilor consulari”.

Havana îşi va putea menţine personalul consular în ţară pentru a asista aproximativ 10.000 de rezidenţi cubanezi, în timp ce Costa Rica se va ocupa din Panama de cetăţenii săi care locuiesc în Cuba, potrivit preşedintelui Chaves.

Costa Rica calcă astfel pe urmele unui alt aliat al administraţiei Trump în regiune, Ecuadorul, care l-a expulzat pe ambasadorul Cubei la Quito şi întreaga misiune diplomatică la începutul lunii martie, invocând interferenţa în afacerile politice interne ale ţării şi participarea la „activităţi violente".

Reacția Cubei

Havana a reacţionat miercuri, denunţând decizia ca fiind "arbitrară, luată în mod clar sub presiune şi fără a ţine cont de interesele naţionale sau de cele ale poporului nostru frate".

„Prin acest demers, guvernul costarican (...) se alătură din nou ofensivei guvernului american în încercările sale reînnoite de a izola ţara noastră" de restul regiunii, a declarat Ministerul cubanez de Externe într-un comunicat.

Costa Rica şi Ecuador fac parte dintr-o alianţă a ţărilor latino-americane formată în jurul preşedintelui american, creată pentru a lupta împotriva traficului de droguri.

Cuba se confruntă cu cea mai gravă criză economică din ultimii peste 30 de ani, exacerbată de suspendarea livrărilor de petrol de către Caracas de la capturarea preşedintelui venezuelean Nicolás Maduro în ianuarie şi de blocada petrolieră de facto impusă de Washington insulei cu 9,6 milioane de locuitori.

Președintele SUA a făcut în 2026, în repetate rânduri, declaraţii agresive împotriva Cubei şi a liderilor săi, asigurând în acelaşi timp că insula, în discuţii cu Washingtonul, doreşte să „ajungă la un acord" cu Statele Unite.