Arabia Saudită anunță că ar putea intra în război cu Iranul: „Regatul nu va ceda presiunilor”

Arabia Saudită a transmis joi, 19 martie, că își rezervă dreptul de a răspunde militar Iranului, acuzând Teheranul de atacuri repetate cu drone și rachete asupra teritoriului său.

„Ne rezervăm dreptul de a întreprinde acțiuni militare dacă acest lucru se dovedește necesar”, a declarat ministrul saudit de Externe, prințul Faisal bin Farhan, după o reuniune la Riad la care au participat aproximativ zece miniștri de externe din state arabe și musulmane, relatează AFP, citată de News.ro.

Potrivit acestuia, Iranul „încearcă să exercite presiuni asupra vecinilor săi” prin aceste atacuri. „Regatul nu va ceda presiunilor; dimpotrivă, acestea se vor întoarce împotriva autorilor lor”, a subliniat ministrul.

Riadul, din nou sub tirul rachetelor

Arabia Saudită a anunțat miercuri, 18 martie, că a fost vizată de noi atacuri iraniene. Jurnaliști AFP au relatat că mai multe explozii puternice au fost auzite în capitală, în timp ce Ministerul Apărării a confirmat interceptarea unor rachete balistice.

„A viza Riadul în timp ce diplomați din mai multe țări se reunesc aici… cred că acesta este cel mai clar semn al modului în care Iranul privește diplomația”, a afirmat prințul Faisal bin Farhan.

„Iranul nu crede în dialogul cu vecinii săi”, a adăugat acesta.

Condamnări regionale și apeluri la oprirea atacurilor

Șeful diplomației saudite a condamnat atacurile repetate asupra „obiectivelor civile” din întreaga regiune a Golfului, atrăgând atenția că „nici Arabia Saudită, nici statele din Golf nu acceptă șantajul, iar orice escaladare va fi urmată de o escaladare”.

Într-un comunicat comun emis după reuniunea de la Riad, miniștrii de externe au condamnat „utilizarea deliberată a rachetelor balistice și a dronelor care vizează zone rezidențiale și infrastructuri civile” și au reafirmat „dreptul statelor de a se apăra”. Totodată, au cerut Iranului să „înceteze imediat atacurile”.

Amintim că tensiunile din Orientul Mijlociu au escaladat după ce Iranul a lansat rachete balistice asupra Arabiei Saudite și Qatarului. Mai multe explozii au fost raportate la Riad, iar un incendiu puternic a izbucnit într-o zonă industrială strategică din Qatar.