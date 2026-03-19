search
Joi, 19 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri

Trump amenință cu distrugerea zăcământului iranian South Pars dacă Teheranul lovește din nou o instalație de GNL din Qatar

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:

Președintele american Donald Trump a lansat miercuri un avertisment dur la adresa Iranului, declarând că Statele Unite vor distruge complet uriașul zăcământ de gaze South Pars dacă Teheranul atacă din nou o instalaţie importantă de producţie de gaz natural lichefiat (GNL) din Qatar, relatează AFP.

Trump a amenințat că va distruge masivul zăcământ de gaze iranian South Pars. FOTO Getty Images
Trump a confirmat pe platforma sa Truth Social că Israelul a lovit zăcământul South Pars, însă a insistat că Washingtonul „nu a avut nicio implicare” în operațiune, potrivit aceleiași sursei, citate de Agerpres. 

Atacul israelian a fost urmat de represalii iraniene asupra instalației de producție de gaz natural lichefiat (GNL) din Ras Laffan, una dintre cele mai importante facilități energetice ale Qatarului.

„Israelul nu va mai ataca acest zăcământ extrem de valoros, cu excepția situației în care Iranul comite imprudența de a lovi Qatarul, o țară complet nevinovată. Într-un asemenea scenariu, Statele Unite, cu sau fără sprijinul Israelului, vor distruge masiv întregul zăcământ South Pars, cu o forță pe care Iranul nu a mai experimentat-o niciodată”, a scris liderul  de la Casa Albă.

Ras Laffan, lovit de două ori în 24 de ore

Oficialii din Qatar au anunțat joi că noi rachete balistice lansate din Iran au vizat zona industrială Ras Laffan, provocând daune suplimentare instalației de GNL deja afectate cu o zi înainte.

„Statul Qatar a fost vizat de rachete balistice lansate din Iran, care au lovit orașul industrial Ras Laffan și au provocat pagube”, a transmis Ministerul Apărării pe platforma X.

La rândul său, televiziunea de stat iraniană a confirmat  pe Telegram, că rafinăria din Ras Laffan „a fost lovită din nou și arde”.

Compania națională QatarEnergy a raportat incendii și „daune considerabile” produse în zorii zilei de joi, 19 martie. Potrivit Ministerului de Interne, două dintre cele trei incendii au fost stinse, iar autoritățile au precizat că nu s-au înregistrat victime.

Escaladare în contextul tensiunilor regionale

Iranul amenințase anterior că va lovi infrastructura energetică din Golf, ca răspuns la atacurile aeriene israeliene și americane asupra unor instalații iraniene.

Qatarul este al doilea cel mai mare exportator de GNL din lume, după Statele Unite, ceea ce amplifică îngrijorările privind impactul regional și global al acestor atacuri.

Ghid de cumpărături

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

