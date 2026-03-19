Trump amenință cu distrugerea zăcământului iranian South Pars dacă Teheranul lovește din nou o instalație de GNL din Qatar

Președintele american Donald Trump a lansat miercuri un avertisment dur la adresa Iranului, declarând că Statele Unite vor distruge complet uriașul zăcământ de gaze South Pars dacă Teheranul atacă din nou o instalaţie importantă de producţie de gaz natural lichefiat (GNL) din Qatar, relatează AFP.

Trump a confirmat pe platforma sa Truth Social că Israelul a lovit zăcământul South Pars, însă a insistat că Washingtonul „nu a avut nicio implicare” în operațiune, potrivit aceleiași sursei, citate de Agerpres.

Atacul israelian a fost urmat de represalii iraniene asupra instalației de producție de gaz natural lichefiat (GNL) din Ras Laffan, una dintre cele mai importante facilități energetice ale Qatarului.

„Israelul nu va mai ataca acest zăcământ extrem de valoros, cu excepția situației în care Iranul comite imprudența de a lovi Qatarul, o țară complet nevinovată. Într-un asemenea scenariu, Statele Unite, cu sau fără sprijinul Israelului, vor distruge masiv întregul zăcământ South Pars, cu o forță pe care Iranul nu a mai experimentat-o niciodată”, a scris liderul de la Casa Albă.

Ras Laffan, lovit de două ori în 24 de ore

Oficialii din Qatar au anunțat joi că noi rachete balistice lansate din Iran au vizat zona industrială Ras Laffan, provocând daune suplimentare instalației de GNL deja afectate cu o zi înainte.

„Statul Qatar a fost vizat de rachete balistice lansate din Iran, care au lovit orașul industrial Ras Laffan și au provocat pagube”, a transmis Ministerul Apărării pe platforma X.

La rândul său, televiziunea de stat iraniană a confirmat pe Telegram, că rafinăria din Ras Laffan „a fost lovită din nou și arde”.

Compania națională QatarEnergy a raportat incendii și „daune considerabile” produse în zorii zilei de joi, 19 martie. Potrivit Ministerului de Interne, două dintre cele trei incendii au fost stinse, iar autoritățile au precizat că nu s-au înregistrat victime.

Escaladare în contextul tensiunilor regionale

Iranul amenințase anterior că va lovi infrastructura energetică din Golf, ca răspuns la atacurile aeriene israeliene și americane asupra unor instalații iraniene.

Qatarul este al doilea cel mai mare exportator de GNL din lume, după Statele Unite, ceea ce amplifică îngrijorările privind impactul regional și global al acestor atacuri.