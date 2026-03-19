Meciurile de la Campionatul Mondial de fotbal se văd pe YouTube. Care este scopul acțiunii

FIFA a anunțat marți semnarea unui acord prin care YouTube devine „platforma preferată” pentru Cupa Mondială de fotbal din această vară, informează Reuters.

Acordul permite partenerilor deținători de drepturi de difuzare să transmită primele 10 minute ale fiecărui meci pe canalele lor de YouTube.

Obiectivul este de a crea un fel de eșantion prin intermediul căruia fanii mai tineri care utilizează YouTube să fie încurajați să treacă apoi la canale tradiționale, cum ar fi televiziunea de rețea, pentru a urmări restul acțiunii.

Partenerii de difuzare vor putea, de asemenea, să transmită un anumit număr de meciuri complete de 90 de minute pe canalele lor de YouTube.

Prima Cupă Mondială de fotbal din istorie cu 48 de selecționate participante se va disputa în perioada 11 iunie-19 iulie 2026 în Statele Unite, Mexic și Canada.

Totodată, partenerii media vor avea permisiunea de a publica pe canalele lor momente importante, imagini din culise, scurtmetraje și conținut video la cerere.

„Pe măsură ce atenția lumii se îndreaptă către acțiunea din Canada, Mexic și Statele Unite, această colaborare cu YouTube ne consolidează ambiția de a maximiza impactul turneului în peisajul media în continuă evoluție, oferind fanilor de pretutindeni acces facil la o imagine captivantă a celui mai mare eveniment sportiv din istorie”, a declarat secretarul general al FIFA, Mattias Grafstrom.