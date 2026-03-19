Joi, 19 Martie 2026
Adevărul
Nicușor Dan se întâlnește cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, la Bruxelles. Președintele ia parte la reuniunea Consiliului European și la Summitul Euro în format extins

Președintele Nicușor Dan va avea, joi, o întrevedere cu secretarul general al Alianţei Nord-Atlantice, Mark Rutte, la sediul NATO de la Bruxelles. Șeful statului ia parte la reuniunea Consiliului European și la Summitul Euro în format extins.

Nicușor Dan, președintele României, îl primește pe Mark Rutte la Palatul Cotroceni Inquam Photos / George Călin

Agenda discuţiilor include evoluţiile de securitate din mediul internaţional şi cele de pe Flancul Estic, cu accent pe regiunea Mării Negre, context în care vor fi abordate măsuri de consolidare a descurajării şi apărării colective, precum şi de creştere a securităţii României prin intermediul şi cu sprijinul NATO, potrivit Administraţiei Prezidenţiale.

Preşedintele Nicușor Dan va evidenţia importanţa relaţiei transatlantice, reconfirmând rolul ţării noastre de aliat puternic implicat în stabilitatea şi securitatea regională, a precizat sursa citată.

Nicuşor Dan va sublinia totodată că România îşi respectă angajamentele asumate la Summitul NATO de la Haga privind creşterea cheltuielilor de apărare şi va evidenţia asistenţa multidimensională pentru Ucraina.

 Dec asemenea, şeful statului român va reaminti necesitatea consolidării sprijinului NATO pentru parteneri, în special Republica Moldova, vizaţi de acţiunile hibride ale Rusiei.

Cei doi oficiali vor susţine ulterior o conferinţă de presă comună.

Președintele Nicușor Dan participă la Consiliul European

Amintim că președintele Nicușor Dan se află joi și vineri la Bruxelles, unde va lua parte la reuniunea Consiliului European și la Summitul Euro în format extins, anunță Administrația Prezidențială.

Agenda întâlnirilor este dominată de teme majore pentru Uniunea Europeană, legate de provocările globale actuale: competitivitatea economică, situația tensionată din Orientul Mijlociu, sprijinul pentru Ucraina, viitorul buget european și consolidarea securității și apărării la nivelul UE.

Liderii europeni vor avea și un schimb de opinii cu secretarul general al ONU, Antonio Guterres, privind evoluțiile geopolitice și viitorul multilateralismului.

Competitivitatea economică, prioritatea principală

Tema centrală a reuniunii este creșterea competitivității economice a Uniunii și întărirea pieței unice. Statele membre vor discuta modalități concrete de implementare a concluziilor convenite anterior, cu accent pe termene clare și măsuri aplicabile.

Șeful NATO despre conflictul din Iran: „Din motive întemeiate, vom rămâne întotdeauna destul de ambigui în privința momentului în care este declanșat Articolul 5"

Pentru România, o prioritate o reprezintă identificarea unor soluții rapide pentru reducerea prețurilor ridicate la energie, care afectează atât populația, cât și industria. Administrația Prezidențială subliniază necesitatea unei strategii pe termen lung, bazată pe interconectivitate energetică și valorificarea resurselor indigene de energie curată. Bucureștiul susține diversificarea parteneriatelor și evitarea dependențelor care pot afecta securitatea economică a UE.

Orientul Mijlociu și impactul asupra pieței energetice

Situația din Orientul Mijlociu și efectele acesteia asupra prețurilor la energie vor ocupa un loc important în discuții. Liderii europeni vor analiza modalitățile prin care UE poate contribui la reducerea tensiunilor și la stabilizarea regiunii.

Președintele Nicușor Dan va sublinia necesitatea protejării cetățenilor europeni, inclusiv a celor români aflați în zonă, precum și importanța limitării impactului conflictului asupra economiei globale, inflației, prețurilor la energie și fluxurilor comerciale. Situația din Gaza va fi, de asemenea, abordată.

Sprijinul pentru Ucraina și presiunea asupra Rusiei

Un alt punct major pe agendă este continuarea sprijinului pentru Ucraina. Liderii europeni vor discuta posibilitățile de deblocare a primei tranșe din pachetul financiar de 90 de miliarde de euro aprobat în decembrie 2025.

Potrivit Administrației Prezidențiale, Nicușor Dan va pleda pentru menținerea presiunii asupra Rusiei prin sancțiuni, având în vedere efectele vizibile ale acestora.

Securitate, apărare și Flancul Estic

În privința securității și apărării, discuțiile vor viza o coordonare mai eficientă a investițiilor în industria europeană de apărare și îmbunătățirea mobilității militare. România susține ferm proiectele care întăresc securitatea pe Flancul Estic, în complementaritate cu NATO, considerând aceste măsuri esențiale pentru protejarea cetățenilor europeni.

Bugetul UE 2028–2034

În ceea ce privește viitorul Cadru Financiar Multianual, președintele Nicușor Dan i va insista asupra necesității unei finanțări adecvate pentru atingerea obiectivelor europene și naționale, în special în domeniul competitivității economice.

