Video Protest spontan la Șantierul Naval Damen Mangalia. Angajații sunt nemulțumiți că nu și-au primit salariile de trei luni

Un protest spontan, la care iau parte sute de angajați, a izbucnit joi dimineață în curtea șantierului Naval Damen Mangalia. Salariații reclamă întârzieri foarte mari în plata salariilor.

Angajații spun că este a treia lună la rând în care nu și-au primit salariile.

Amintim că șantierul naval Damen Mangalia este în insolvență.

Luna trecută, Guvernul a adoptat, la inițiativa Ministerului Muncii, un proiect de ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 200/2006 privind Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale. Se anunța atunci că peste 5000 de angajați de la companii precum Damen Mangalia, Liberty Galați și Romaero București vor beneficia de protecție salarială extinsă.

Noua reglementare vizează creșterea nivelului de protecție pentru salariații ale căror companii intră în insolvență sau în procedura concordatului preventiv.

Actul normativ a extins sfera de aplicare a legii și la angajatorii aflați în concordat preventiv și introduce plafoane majorate pentru creanțele salariale garantate în cazul operatorilor economici de interes strategic.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Muncii, salariații de la Damen Mangalia au dreptul 12 salarii medii brute pe economie pentru fiecare salariat în cazul insolvenței și de până la 6 salarii medii brute pe economie pentru fiecare salariat, în cazul concordatului preventiv.

„Pentru mine, este esențial ca oamenii să știe că munca lor este protejată, chiar și în momentele cele mai dificile pentru angajator. Nimeni nu trebuie să rămână fără veniturile pe care le-a câștigat prin muncă cinstită. Prin această ordonanță, întărim protecția salariaților și le oferim siguranța că statul este de partea lor”, declara, atunci, ministrul Muncii, Florin Manole.

În urmă cu cinci luni, statul român anunța că intenționează să sprijine șantierul naval cu bani proveniți dintr-un împrumut avantajos de 16,6 miliarde euro destinat înarmării, acordat prin mecanismul european Security Action for Europe (SAFE).

„Suntem preocupați ca prin acest mecanism, care aduce resurse financiare pentru zona navală, să asigurăm continuitatea șantierului naval de la Mangalia”, a precizat, în noiembrie Radu Miruță, pe atunci ministrul Economiei.

Potrivit acestuia, autoritățile române discutau și posibilitatea de a produce pe plan local echipamente militare și armament în mai multe domenii, inclusiv naval, infanterie, arme de asalt și drone.

„Analizăm toate ofertele și cerințele operaționale primite de la Ministerul Apărării și, împreună cu Ministerul Economiei, căutăm cea mai avantajoasă soluție comercială pentru statul român”, explica oficialul.