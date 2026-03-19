O nouă zi, noi scumpiri la combustibili. Prețul motorinei premium a depășit pragul psihologic de 10 lei/litru

Prețurile carburanților au crescut și joi, iar pentru motorina premium s-a depășit pragul de 10 lei pe litru în multe stații.

Prețul benzinei a crescut din nou, miercuri, cu 10 bani pe litru în stațiile Petrom, iar prețul motorinei a crescut cu 15 bani pe litru. Este pentru a treia zi la rând când au loc modificări de prețuri și sunt vizate majoritatea lanțurilor de distribuție.

Spre exemplu, în stațiile OMV, motorina premium a depășit pragul de 10 lei pe litru, mai exact 10,1 lei/litrul.

În această lună, ca urmare a efectelor războiului din Orient, benzina standard s-a scumpit cu 74 de bani pe litru iar motorina cu 1,16 lei pe litru.

În urmă cu două zile, Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, a declarat că statul va trebui să intervină prin organele de control în problema creșterii prețurilor la combustibili, mai ales majorările s-au făcut pe stocurile vechi.

„Sunt creșteri spectaculoase la combustibili, ne îngrijorează situația, mai ales că sunt stocuri achiziționate în trecut. Toate agențiile și instituțiile care au în atribuții monitorizarea și controlul într-un context de criză ar trebui să acționeze. În următoarea zile se va lua o decizie, iar parte a acestei decizii suntem și noi, Ministerul Finanțelor. E clar că stocurile la dispoziție la momentul începutul războiului nu au fost influențate de acest lucru. Cred că în următoarele zile se va lua o decizie în sensul monitorizării prețului”, a spus marți dimineața Alexandru Nazare.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că România a luat deja măsuri pentru a limita exporturile de carburanți, astfel încât producția internă să fie direcționată prioritar către piața locală. De asemenea, acesta a precizat că țițeiul din producția internă ar trebui să funcționeze ca o „ancoră” pentru menținerea prețurilor sub control.

Prim-ministrul a avertizat că, dacă scumpirile vor continua și situația din Orientul Mijlociu nu se stabilizează, autoritățile ar putea interveni, fără a detalia măsurile.

Printre scenariile analizate se numără plafonarea prețurilor la benzină și motorină, reducerea accizelor pentru anumite categorii, precum transportatorii și fermierii, dar și repornirea unor capacități de rafinare, precum rafinăria Petrotel Lukoil. De altfel, o schemă de sprijin pentru transportatori a fost deja adoptată.

Proiectul prevede prelungirea perioadei de acordare a ajutorului de stat sub formă de grant până la data de 30 aprilie 2027, acoperind motorina achiziționată de operatori până la data de 31 decembrie 2026.

Pentru intervalul cuprins între 1 aprilie 2026 și 31 decembrie 2026, valoarea ajutorului de stat este stabilită la 85 de bani pe litru, iar plata ajutorului de stat se va face prin bugetul Ministerului Finanțelor – Acțiuni Generale, precizează Ministerul Finanțelor, joi, într-un comunicat.