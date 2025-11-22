search
Sâmbătă, 22 Noiembrie 2025
Adrian Năstase, intervenție chirurgicală complicată la Spitalul „Foișor”. Cum se simte fostul premier

Fostul prim-ministru Adrian Năstase a anunțat sâmbătă, 22 noiembrie, că a trecut printr-o intervenție chirurgicală complicată la umărul drept, o operație care necesită o perioadă îndelungată de recuperare. În ciuda dificultăților, Năstase a transmis că se simte în siguranță și are încredere în echipa medicală care l-a îngrijit.

Fostul prim-ministru Adrian Năstase FOTO: arhivă personală
Fostul prim-ministru Adrian Năstase FOTO: arhivă personală

„Doresc să adresez public mulțumiri domnului doctor Șerban Dragoș Loveanu, managerul Spitalului de ortopedie Foișor, și echipei sale de profesioniști, pentru grija, dedicarea și profesionalismul de care au dat dovadă în cadrul intervenției chirurgicale pe care am efectuat-o zilele trecute la umărul drept – o operație complicată, care a necesitat o expertiză medicală de înalt nivel”, a scris Adrian Năstase pe blogul său.

Fostul prim-ministru a precizat că perioada de recuperare va fi mai lungă, dar sprijinul și profesionalismul echipei medicale îi oferă optimism.  „Urmează o perioadă mai lungă de recuperare, însă faptul că am beneficiat de îngrijirea unei echipe atât de bine pregătite îmi oferă încredere, optimism și siguranța că sunt pe drumul cel bun”, a spus fostul premier, în vârstă de 75 de ani. 

Referindu-se la experiența sa în sistemul medical de stat, Năstase a subliniat că profesionalismul echipei de la Spitalul Foișor merită apreciat.

„Într-o perioadă în care sistemul medical de stat este adesea criticat, experiența mea de la Spitalul Foișor demonstrează că există medici excepționali și echipe care își desfășoară activitatea cu responsabilitate, empatie și respect față de pacient. Am simțit în permanență că sunt pe mâini sigure, susținut și tratat cu seriozitate”, a spus fostul premier.

Adrian Năstase a încheiat mulțumind echipei medicale. 

„Le mulțumesc pentru implicare, profesionalism și pentru modul impecabil în care au gestionat întregul proces, de la diagnostic până la intervenție și îngrijirea post-operatorie”, a adăugat Năstase.

