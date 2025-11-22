search
Sâmbătă, 22 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Video Orașul european puțin cunoscut turiștilor: soare, gastronomie și prețuri mici în sezonul rece. Este supranumit „grădina Europei”

0
0
Publicat:

Există un oraș european care rămâne surprinzător de puțin cunoscut turiștilor, deși oferă soare, piețe pline de flori și gastronomie locală autentică chiar și pe timpul iernii. Temperatura medie poate ajunge până la 24 de grade Celsius, iar berea și preparatele tradiționale sunt la prețuri foarte accesibile.

Orașul Murcia FOTO: Foto: Shuterstock
Orașul Murcia FOTO: Foto: Shuterstock

Situat în sud-estul Spaniei, orașul, supranumit „grădina Europei” datorită bogatei sale producții de fructe, legume și flori, oferă vizitatorilor oportunități unice de a combina relaxarea cu explorarea culturală. Centrul său este ușor de parcurs pe jos, iar piețele și străzile istorice invită la plimbări fără efort, potrivit dailymail.

Printre atracțiile principale se numără catedrala impunătoare, Plaza Cardenal Belluga și La Glorieta, unde se află primăria cu nuanțe roz și grandiosul Palat Episcopal. De asemenea, Plaza de las Flores, împânzită cu flori, merită o vizită.

Gastronomia locală completează experiența: restaurantele independente servesc preparate tradiționale la prețuri accesibile, iar o bere poate fi cumpărată cu aproximativ 2 euro .

Dacă temperaturile blânde și prețurile mici atrag, și locația nu dezamăgește.

În apropiere, alte destinații din sudul Spaniei, precum Andaluzia, oferă soare și în lunile de iarnă.

Se recomandă, însă, evitarea litoralului aglomerat și orientarea spre orașe ca Sevilla, unde turiștii sunt mai puțini și clădirile istorice pot fi savurate în liniște.

Murcia, acest oraș european puțin cunoscut, rămâne astfel o opțiune de top pentru cei care doresc să combine soarele, cultura și gastronomia locală. 

Călătorii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ucraina şi Europa strâng rândurile în faţa planului lui Trump
digi24.ro
image
Un târg de Crăciun din România, lăudat de presa britanică: „Unul dintre cele mai mari din Europa!”
stirileprotv.ro
image
Ce se întâmplă cu bunurile obținute la partaj în cazul recăsătoriei. Ce prevede Codul Civil și ce spun juriștii
gandul.ro
image
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
mediafax.ro
image
Ce s-a ales de tânăra care a intrat în costum de baie pe teren la finala Champions League din 2019. Din ce face bani astăzi, surpriză totală
fanatik.ro
image
Mihai Popovici, tatăl campionului David Popovici: „În spatele fiecărui succes este un șir lung de înfrângeri și doar prin comparație poți să le înțelegi”
libertatea.ro
image
Unul dintre cei mai pro-Trump lideri europeni, mesaj tranșant: Ucraina este victima și trebuie să aibă ultimul cuvânt la negocieri
digi24.ro
image
Garry Kasparov, reacție incredibilă la planul de pace propus Ucrainei de Donald Trump: „Cum spunea un mare patriot...”
gsp.ro
image
Ce lovitură: Donald Trump i-a INTERZIS în SUA! Anunțul a fost făcut
digisport.ro
image
Premieră - Croazieră cu ruși, blocată să intre în portul de la Istanbul: tensiuni între Turcia și Rusia
stiripesurse.ro
image
Răsturnare de situație în cazul familiei care a murit în vacanță, la Istanbul. Inițial s-a crezut că a fost o intoxicație alimentară
antena3.ro
image
Au dispărut ouăle din magazine sau au preț dublu. Fermierii le trimit la export
observatornews.ro
image
S-a terminat pentru Andrei Zaharescu! După 12 ani, a primit lovitura de grație
cancan.ro
image
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
prosport.ro
image
Când poți solicita recalcularea pensiei după ce ai mai lucrat cu contract de muncă. Actele necesare și termenele legale
playtech.ro
image
Investiția fabuloasă făcută de Novak Djokovic în Grecia. Pentru ce a cheltuit aproape 20 de milioane de euro
fanatik.ro
image
Cât mai valorează cu adevărat banii pe care îi țin românii în bănci? „Economisim în van, banii se 'topesc' din punct de vedere al puterii de cumpărare”
ziare.com
image
Tamaș a câștigat 64.500 € în 10 săptămâni și a recunoscut: ”Ne certăm de la toate, de la bani. Aș vrea să-i văd conturile”
digisport.ro
image
Ucraina ar renunţa la regiunile Doneţk şi Lugansk: planul prevede ca regiunile să fie recunoscute de facto ca fiind ruseşti
stiripesurse.ro
image
O nouă mișcare seismică s-a produs în România! Zona în care România s-a cutremurat
kanald.ro
image
Anunțul Lidl pentru români. Regulile și condițiile pentru ambalajele returnabile ca să primești până la 25 de lei în...
playtech.ro
fără imagine
Ultima imagine cu Norbi în viață! Ce s-a întâmplat cu doar câteva minute înainte să fie ucis de judecătoarea pensionară? Adevărul a ieșit la iveală
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV Gigi BECALI, operat de urgenţă de un neurochirurg preot. 4 călugări s-au rugat non-stop în timpul intervenţiei
romaniatv.net
image
Lapoviță și ninsoare în mai multe zone din România, dar și depuneri de polei. Vremea se răcește în continuare, anunță ANM
mediaflux.ro
image
Garry Kasparov, reacție incredibilă la planul de pace propus Ucrainei de Donald Trump: „Cum spunea un mare patriot...”
gsp.ro
image
Crăciun în noiembrie la Târgul de Crăciun din Craiova. La ce oră zboară Moșul în fiecare seară și cum este atmosfera? Foto/Video
actualitate.net
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Boala lui Bruce Willis a avansat. Nu își mai recunoaște fiicele
click.ro
image
Horoscop săptămâna 22-28 noiembrie 2025. Cele mai fericite în zodii la final de lună. Sunt protejate de Dumnezeu și își schimbă destinul
click.ro
image
Octavian Ursulescu, amintiri cu Julio Iglesias, care îi face surprize de Crăciun: „Fetele întorceau capul după noi pe stradă”. Impresiile solistului spaniol despre România: „Țară superbă, femei frumoase”
click.ro
whitney houston foto GettyImages 93313537 jpg
„Iubita Americii”, cu o voce de aur și succes incontestabil, era insațiabilă în dormitor: „Îi plăcea atât de mult sexul, încât…”
okmagazine.ro
Rulada gem de mere Sursa foto shutterstock 774793309 jpg
Ruladă cu gem de mere şi glazură. Nimeni nu se poate opri la o singură porție!
clickpentrufemei.ro
p 13 Hans Holbein, Henric al VIII lea WC jpg
Top 10 cei mai sângeroși regi din istorie!
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce amendă imensă a plătit un bărbat pentru că a fumat pe propria terasă. Decizia surprinzătoare la care a ajuns instanța
image
Boala lui Bruce Willis a avansat. Nu își mai recunoaște fiicele

OK! Magazine

image
„Iubita Americii”, cu o voce de aur și succes incontestabil, era insațiabilă în dormitor: „Îi plăcea atât de mult sexul, încât…”

Click! Pentru femei

image
Peste câteva zile împlinește 88 de ani, dar nu credea că trece de 30 în tinerețe! Ce amenința viața lui Jane Fonda?

Click! Sănătate

image
Câți cai vezi în această imagine?