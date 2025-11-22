Horoscop 23-28 noiembrie. Schimbări și oportunități la final de noiembrie pentru câteva zodii

Ultima săptămână a lunii noiembrie aduce suprize pentru câţiva dintre nativii zodiacului. Lorina, astrologul Click!, ştie care sunt zodiile ce primesc un impuls divin și șanse reale să-și schimbe traiectoria profesională.

Berbec

Să zicem că veți fi scutiți de mari probleme, nu numai în domeniul profesional, ci și în viața personală. Cu toate acestea, nu înseamnă că veți fi lipsiți de emoții însă, având poziția Soarelui într-un semn prietenos cu al vostru, puteți pregăti câteva surprize placute asociate cu credințele, călătoriile ori experiențele aprofundate. Mai mult, la orizont, va exista o șansă reală de a-i uni pe cei dragi, iar voi să fiți liantul.

Va trebui să acordați poate mai multă atenție problemelor financiare din parteneriat sau celor din firmă dacă sunteți întreprinzător. Acolo, dezamăgirile nu sunt excluse, dar ar trebui acceptate, apoi luate concluziile corecte și continuată avansarea. Instabilitatea poate fi accentuată mai ales în primele 5 zile. Unele proiecte, lucrări pot fi pe punctul de a se prăbuși sau pot necesita un studiu și o reflecție mai detaliate. În același timp, exigențele crescute, impulsivitatea sau intoleranța voastră pot crea o atmosferă tensionată în jur.

Taur

Nu veți fi chiar atât de motorizați pe cât v-ați dori, și de aceea, nu veți putea reuși în toate sarcinile planificate. Ar trebui să fiți mai atenți și mai prudenți din punct de vedere financiar, să nu faceți achiziții mari și să nu investiți în proiecte dubioase, deoarece există pericolul de pierderi și eșecuri. Problemele legate de consolidarea poziției financiare vor fi relevante, căci alții vă pot împinge către anumite acțiuni și decizii. Cu toate acestea, orice tranzacție financiară poate fi ineficientă. Deși veți avea un instinct bun financiar, este puțin probabil să câștigați bani ușor și rapid. Vă puteți confrunta cu multe dificultăți, întârzieri în afaceri, stagnare care se poate datora unor motive obiective. Va trebui să vă protejați mai activ veniturile, poziția, deoarece factori negativi externi vor impune schimbări radicale.

Gemeni

Notele dominante și uneori egoiste din caracterul vostru se vor manifesta mai clar, căci veți fi provocați de nemulțumiri venite dinspre prieteni, dinspre cei dragi sau colegi. Dar acest lucru poate fi cauzat și de manifestarea sarcasmului tipic zodiei voastre, din dorința de a domina prin cuvinte, de a dicta, de a nu lăsa să vă scape slăbiciuni și vulnerabilități. Veți prefera să mergeți pe calea voastră individuală, fără să țineți cont de nimeni, să nu fiți de acord cu planurile ori stilul altora de lucru, ceea ce poate face activitatea colectivă foarte ineficientă, imprevizibilă și inconsistentă. Ca urmare, vă veți confrunta cu critici atât din partea colegilor, cât și din partea conducerii. Mulți dintre voi veți căuta noi forme de exprimare de sine, căci va fi dificil să vă angajați în munca de rutină. Dar și astfel de schimbări pot crea o mulțime de probleme.

Rac

Potențialul și pofta de viață vor crește, ceea ce vă va schimba atitudinea față de tot ce se întâmplă și va adăuga ceva optimism stării voastre. Aceasta este o perioadă de cooperare activă cu o varietate de oameni, de elaborare de noi planuri, de discuții și promovare a ideilor, de căutare de noi susținători. Atenție, însă, la intrigi și bârfă în prima zi, căci pot aduce schimbări în raporturile dintre oameni!

Financiar, și aici există atenționare, în sensul că nu trebuie să împrumutați și nici să dați bani cu împrumut. Abțineți-vă de la cheltuieli impulsive și nejustificate, căci ele golesc aiurea buzunarele! În schimb, primiți recompense de la serviciu, salariul ori poate ceva în plus în urma finalizării unui proiect la care ați lucrat în echipă. Posibil ca o parte din bani să fie necesari copiilor voștri.

A doua parte a săptămânii o puteți dedica persoanelor dragi, familiei sau prietenilor, iar dacă au fost disensiuni între voi, clarificați-le cu calm!

Leu

Aspectele astrale vă vor spori abilitățile analitice, vă vor oferi șansa de a vă identifica punctele slabe și găsirea de metode pentru eliminarea acestora. Puteți pune capăt vechilor probleme, vă puteți stabili un curs de mișcare către un viitor mai promițător. Veți cheltui multă energie pentru întocmirea unor planuri grandioase, dar asta nu înseamnă că trebuie uitat prezentul, și nici trecutul. Nu de alta dar, vine momentul să finalizați treburi și chiar să reveniți la acele cazuri a căror examinare ați amânat-o mult timp sub influența circumstanțelor nefavorabile. Veți traversa o criză, dar cu toate acestea, veți percepe situațiile critice doar ca pe o oportunitate de a deveni mai buni. Sau cel puțin așa vă sugerez.

Da, greșelile din trecut și relațiile în care nu mai aveți încredere pot duce la experiențe neplăcute mai ales acum. Evenimente pot apărea brusc, iar emoțiile vor căuta o ieșire. Eronat aspect deoarece, chiar și la cel mai mic motiv sub forma unei remarci, afirmațiile pot fi interpretate greșit.

