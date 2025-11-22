search
Sâmbătă, 22 Noiembrie 2025
Și mașinile de până în 5 ani pot avea kilometrajul dat înapoi. Expert: „Cumpărătorii nu ar trebui să ia decizii bazate pe emoții”

Publicat:

Atunci când cumpără o mașină rulată relativ nouă, șoferii se așteaptă să o folosească în următorii câțiva ani fără să întâmpine mari probleme. Deși majoritatea oamenilor se așteaptă ca doar vehiculele vechi să aibă kilometrajul dat înapoi, un studiu recent dovedește contrariul.

Imaginea unui kilometraj care indică o viteză de 80 km/h
Și mașinile de până în 5 ani au kilometrajul dat înapoi. Foto Pexels

O analiză a datelor privind fraudarea kilometrajelor în România pentru mașinile produse între 2000 și 2023 a arătat că vehiculele cu cel mai ridicat risc sunt cele produse în 2009, însă au fost descoperite cazuri de falsificare a kilometrajului și la mașini fabricate în 2021, sau 2022 și chiar în 2023.

Chiar dacă mașinile mai noi au kilometrajul mai rar dat înapoi, tot sunt afectate de această problemă: dintre toate vehiculele fabricate în 2021, 1,7% aveau kilometrajul derulat, 1,3% pentru dintre cele produse în 2022 și 1,5% pentru 2023. „O mașină cu kilometrajul dat înapoi valorează întotdeauna mai puțin decât prețul cerut de vânzător, ceea ce înseamnă că șoferii riscă să plătească în plus atunci când achiziționează astfel de vehicule. Cu cât mașina este mai scumpă, cu atât pierderile financiare sunt mai mari pentru noul proprietar”, spun experții auto specializați în verificarea istoricului mașinilor.

În România, modelele fabricate în 2000 au avut kilometrajul dat înapoi în medie cu 107.200 km. Mașinile mai recente prezintă și ele reduceri semnificative de kilometraj: 73.000 km în medie pentru modelele fabricate în 2020, 83.000 km pentru cele din 2021, 29.800 km pentru mașinile din 2022 și 35.200 km pentru cele din 2023.

Ținând cont de acest lucru, cumpărătorii de mașini second-hand ar trebui să ia întotdeauna măsuri suplimentare atunci când fac o achiziție nouă. Este important de știut că unii vânzători necinstiți reduc kilometrajul mai des, dar nu îl reduc mai mult decât este înregistrat în certificatele MOT sau în registrele oficiale. Cu toate acestea, chiar dacă proprietarul anterior a menținut kilometrajul relativ scăzut, alte componente ale mașinii pot dezvălui kilometrajul real.

Kilometrajul este înregistrat de mai multe componente ale mașinii. La unele vehicule pot exista până la 100 de componente diferite care înregistrează citirile kilometrajului. De aceea este crucial să verificați istoricul mașinii și în service-urile autorizate. Chiar și rapoartele ”curate” merită o a doua verificare, prin urmare cumpărătorii nu ar trebui să ia decizii bazate pe emoții”, a explicat expertul auto carVertical Matas Buzelis.

Cu cât mașina este mai veche, cu atât sunt mai mari șansele să fi avut accidente

Studiul a mai arătat că în România mașinile produse între 2008 și 2016 au suferit cele mai multe daune: 62-63% din totalul vehiculelor fabricate în această perioadă și verificate pe site-urile specializate aveau înregistrări de accidente.

Până și mașinile mai noi sunt implicate frecvent în accidente: dintre toate vehiculele fabricate în 2021, 45,3% aveau înregistrări de daune, 45,4% pentru cele din 2022 și 51,8% pentru cele din 2023. Valoarea daunelor la mașinile mai noi este semnificativ mai mare din cauza pieselor scumpe și a tehnologiilor avansate cu care sunt dotate. În timp ce costul mediu de reparație pentru modelele din 2000 a fost de 1.700 de euro, pentru modelele din 2020 acesta a ajuns la 3.700 de euro, iar pentru modelele din 2023 la 7.900 de euro.

O bară de protecție îndoită sau zgârieturile minore nu afectează calitatea experienței de condus. Totuși, dacă o mașină a fost implicată într-un accident grav, starea acesteia trebuie evaluată cu mare atenție. Unele dintre aceste vehicule pot reprezenta un pericol nu numai pentru șofer, ci și pentru ceilalți participanți la trafic”, explică Buzelis.

Datele studiului din România și din alte țări europene confirmă că, indiferent de vârstă, kilometrajul oricărui vehicul poate fi manipulat și istoricul său de accidente poate fi ascuns.

Buzelis recomandă ca, înainte de a cumpăra o mașină rulată, să îi fie verificat istoricul și să fie inspectată la un centru de service autorizat. Un mit des întâlnit în rândul șoferilor este acela că vehiculelor moderne, noi nu li se poate derula kilometrajul. În realitate, cu uneltele potrivite, atât mașinile vechi, cât și cele relativ noi pot avea kilometrajul manipulat.

„Escrocii vizează adesea mașinile mai noi care au kilometrajul ridicat, pentru că pot câștiga mai mulți bani după ce le dau kilometrajul înapoi. Datele dovedesc acest lucru: ajustările de kilometraj la mașinile mai noi sunt adesea mai mari decât la cele mai vechi, spune Buzelis.

