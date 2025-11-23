search
Duminică, 23 Noiembrie 2025
Adevărul
Cea mai mare provocare cu care s-au confruntat soldații ucraineni în programele de instruire occidentale. Mărturiile instructorilor

Război în Ucraina
Publicat:

Instructorii britanici au povestit despre cele mai dificile aspecte ale antrenării soldaților și recruților ucraineni în cadrul programului Interflex, coordonat de Marea Britanie.

Foto shutterstock
Foto shutterstock

Printre cele mai mari provocări s-au numărat exercițiile referitoare la disciplina și controlul de foc astfel încât militarii ucraineni să-și capete abilitatea de a doza resursele de muniție într-o înfruntare tensionată.

Tendința ucrainenilor era să tragă continuu asupra rușilor până când aceștia cedau sau cădeau la pământ, dar problema era că faptul de a avea suficient control pentru a se opri când ar fi fost potrivit, și a nu consuma o mai mare cantitate de muniție decât necesar.

Soldații ucrainenii din programul de instruire Interflex aveau o „tendință incontrolabilă” de a descărca toate armele la îndemână asupra forțelor inamice, a dezvăluit pentru Business Insider maiorul Maguire, un instructor al armatei britanice.

Mentalitatea lor era: dacă vezi un rus, „tragi în el” și nu te oprești până nu este mort sau se predă.

În acest ritm sunt cheltuite mii de gloanțe, „și evident că asta nu este sustenabil”, a explicat ofițerul britanic, subliniind că a fost „cea mai importantă lecție pe care cred că le-am oferit-o” - ajutându-i în acest fel să identifice și să comunice ținte clare și apoi să evalueze răspunsul potrivit.

Acest tip de control și coordonare a fost cel mai dificil aspect de transmis soldaților aflați în instruire, întrucât a țintit un puternic impuls de luptă, greu de stăvilit. Soluția a fost recanalizarea acestuia.

„Au fost mult mai agresivi în utilizarea agresivă a puterii de foc ofensive decât cred că ar putea fi orice armată occidentală”, a spus Maguire.

În cadrul programului Interflex, coordonat de Marea Britanie cu sprijinul a 13 națiuni partenere - inclusiv Canada, Australia și Danemarca - au fost instruiți peste 56.000 de ucraineni, recruți noi, dar și militari cu experiență de luptă.

Anul trecut, Maguire s-a ocupat de antrenamentul unor militari experimentați, întocmind în paralel rapoarte pentru Marea Britanie și aliați cu privire la tacticile de luptă observate în Ucraina și învățămintele pe care forțele occidentale le-ar putea extrage din acestea.

O problemă de care Ucraina s-a lovit pe tot parcursul războiului

Ucraina s-a confruntat cu penurie de muniție și alte arme pe tot parcursul războiului. Ajutorul occidental a venit adesea cu întârziere - sau a fost temporar suspendat - din cauza îngrijorărilor legate de stocurile și a dezbaterilor politice din țări precum SUA. Industria de apărare a Ucrainei a explodat și s-a extins rapid între timp, dar are capacitatea de a produce tot ce are nevoie armata.

Instruirea a fost proiectată în așa fel încât soldații să poată profita la maximum de fiecare foc de armă, a explicat cu altă ocazie colonelul Boardman, comandantul programului de antrenament „Operațiunea Interflex”.

„Ucrainenii nu se pot permite luxul de a consuma o cantitate uriașe de muniție precum rușii”, a spus el. Prin urmare, Ucraina trebuie „să utilizeze la maximum muniția pe care o are”.

Maguire a punctat că trupele ucrainene au manifestat un nivel de agresivitate care a depășit tot ceea ce a observat la trupele occidentale, probabil o consecință faptului armatele occidentale nu au mai purtat un război de mare amploare și intensitate de mult timp.

Pe de altă parte, Ucraina a fost nevoită să lupte fără multe dintre avantajele de care s-au bucurat armatele occidentale, cum ar fi acordarea rapidă de îngrijiri medicale soldaților răniți.

Lecții pentru armatele occidentale

Maguire a admis că armata britanică a învățat multe de la Ucraina, lecții prilejuite atât de observarea războiului și a ajutorului acordat, cât și de interacțiunile cu soldații ucraineni în cadrul Operațiunii Interflex.

Armata britanică a preluat deja o serie de tactici de la ucraineni, de la modul de utilizare a dronelor și a tranșeelor ​​până la cât de rapid ar trebui să avanseze trupele.

Soldații ucraineni se simt adesea „mult mai confortabil să-și asume riscuri tactice ridicate și, prin urmare, sunt capabili să dea dovadă de ceva mai multă imaginație”, a spus el, subliniind că mulți dintre ofițerii ucraineni sunt „mai puțin îndoctrinați” de reguli și norme militare.

„Cred că am preluat de la ucraineni faptul că au o imaginație tactică mult mai bogată decât a noastră”, a spus Maguire.

Creativitatea de care au dat dovadă ucrainenii chiar și în condiții de antrenament i-a impresionat de multe pe instructori.

De pildă, atunci când plănuiau o ambuscadă, ofițerii ucraineni veneau cu ceea ce el descrie drept „cel mai genial plan tactic la care m-aș fi putut gândi”, folosind terenul în moduri care nici măcar nu-i trecuseră prin minte și dând dovadă de încrederea necesară pentru a se abate de la doctrina standard.

Coordonatorii programului nu se feresc să admită faptul că mulți dintre cursanți ucraineni au mai multă experiență pe câmpul de luptă decât propriii instructori occidentali.

Instructorul Boardman a declarat anterior pentru Business Insider că programul e proiectat pentru a ține seama de experiența de luptă a ucrainenilor, combinând metodele lor testate în luptă cu doctrina NATO pentru a crea tactici și mai eficiente.

Antrenarea ucrainenilor care au fost implicați în confruntări de mare intensitate „poate fi intimidantă pentru noi”, întrucât în anumite domenii„ei sunt mult mai buni decât noi”, spune Maguire.

Acesta nu a fost un obstacol, ba dimpotrivă.

„Nu suntem aici să vă impunem doctrina noastră. Ne aflăm aici pentru a vă arăta diferite moduri de a face lucrurile”, era mesajul său pentru noii veniți în program.

