A câștigat 83.000 de euro la loterie, dar nu i-a încasat: „Are timp până pe 1 decembrie, apoi va pierde totul”

Un jucător, care a pariat la SuperEnalotto într-un bar din Roma, a câștigat 83.000 de euro, însă nu și-a revendicat premiul. Termenul-limită pentru încasarea banilor este 1 decembrie 2025. După această dată, câștigătorul va pierde întreaga sumă.

Pariul norocos a fost plasat pe 2 septembrie la barul Caffè Vintage, situat în centrul comercial Anagnina, în zona sud-estică a capitalei Italiei.

De atunci, câștigătorul nu s-a prezentat, motiv pentru care operatorul Sisal, care gestionează jocul SuperEnalotto, a lansat un apel public pentru identificarea posesorului biletului, potrivit fanpage.

„Se caută câștigător la SuperEnalotto, în valoare de peste 83.000 €. Pariul a fost plasat pe 2 septembrie, iar câștigătorul va avea timp până la 1 decembrie 2025 să își retragă banii. De a doua zi, nu va mai fi posibil să se facă acest lucru, iar norocosul câștigător va pierde totul”, a transmis operatorul.

Potrivit publicației citate, premiul a fost obținut cu un „5” și combinația: 16 – 19 – 28 – 44 – 60 – 78, Jolly 9, SuperStar 73. Suma câștigată va fi impozitată cu aproximativ 20%.

Pentru a-și revendica câștigul, posesorul biletului trebuie să prezinte chitanța originală, singurul document valabil pentru încasarea premiului.

Dacă biletul nu este prezentat până la termen, premiul va fi pierdut definitiv, conform regulilor jocului.