Poker geopolitic. Trump este convins că „Putin are toate cărțile”, iar Zelenski blufează pentru o înțelegere mai bună. Analiză The Times

Donald Trump consideră că „Putin are toate cărțile” în negocierile de pace, în timp ce Volodimir Zelenski încearcă să obțină condiții mai bune doar printr-un „bluf” şi îi aminteşte că are la dispoziţie doar câteva zile pentru a lua o decizie.

Negocierile de pace în Ucraina au atins un punct critic, după apariţia planului în 28 de puncte elaborat de special al administrației americane, Steve Witkoff, după discuţiile din octombrie cu delegația rusă condusă de Kirill Dmitriev.

Poziţia lui Donald Trump este mai mult decât evidentă, notează The Times, preşedintele american fiind convins că declarațiile lui Volodimir Zelenski privind disponibilitatea de a face pace reprezintă mai degrabă un bluf decât un semnal real de forță. Liderul american susține că „Putin are toate cărțile”, aşadar avantajul strategic îi aparţine Moscovei, iar Kievul nu dispune de pârghiile necesare pentru a influența decisiv discuțiile.

Încă de la prima întâlnire oficială dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski, desfășurată la începutul acestui an în Biroul Oval şi soldată cu umilirea publică a preşedintelui ucrainean, liderul de la Casa Albă și-a exprimat direct poziția, repetând spre interlocutorul său aceeași frază: „Nu ai cărți”.

Pentru Donald Trump, această formulă a devenit o imagine-simbol a raportului de forțe din conflictul ruso-ucrainean, în care Kievul ar încerca să obțină o înțelegere favorabilă fără a dispune de niciun atuu pe care să-l convertească în avantaje concrete, în timp ce Vladimir Putin „are toate cărțile”, ceea ce îl plasează în poziția din care să dicteze termenii păcii, potrivit aceleiaşi surse.

Pentru a echilibra situația, statele europene au încercat să-i ofere lui Volodimir Zelenski un sprijin suplimentar, organizând o întâlnire la Vatican, punând la punct un mecanism de finanțare a armamentului american și însoțindu-l personal în vizitele diplomatice la Washington.

Acordul de pace propus arată încă că toate aceste eforturi nu au reușit să schimbe percepția președintelui Donald Trump, care continuă să creadă că Zelenski urmărește doar un joc tactic, lipsit de suport real în teren.

Donald Trump pune presiune pe Ucraina

Donald Trump, preocupat tot mai mult de consolidarea poziției sale politice interne după rezultatele slabe ale republicanilor în alegerile pentru guvernatori, își dorește încheierea rapidă a războiului, astfel încât să-l poată include în realizările sale de politică externă. În acest context, liderul de la Casa Albă preferă să exercite presiune asupra Kievului, considerând că este mai eficient să-l forțeze pe Zelenski să facă concesii decât să încerce să influențeze deciziile lui Putin.

Aşa cum „Adevărul” a scris deja, reprezentantul special al administrației americane, Steve Witkoff, a elaborat un plan de pace în 28 de puncte care corespunde aproape integral intereselor Moscovei, în urma discuţiilor cu o delegaţie rusă.

Steve Witkoff nu vorbește limba rusă, nu a vizitat Ucraina și a lucrat cu un traducător în timpul discuțiilor, în timp ce delegația rusă a fost condusă de Kirill Dmitriev, un interlocutor extrem de experimentat, născut la Kiev și fluent în engleză, mai notează publicaţia citată.

Proiectul de acord prevede măsuri dure pentru Kiev: reducerea efectivelor armatei la 600.000 de militari, renunțarea la aderarea la NATO, retragerea din pozițiile din Donbas, ridicarea sancțiunilor impuse Rusiei și revenirea lui Vladimir Putin în formatul G8.

Un alt punct controversat impune interzicerea „ideologiei și activității naziste”, o formulare care susține retorica Kremlinului privind presupusul „regim nazist” de la Kiev. Potrivit acestuia, Volodimir Zelenski ar fi obligat să organizeze alegeri în 100 de zile de la semnarea acordului, un scenariu care ar putea deschide noi canale de influență pentru Rusia.

Volodimir Zelenski încearcă să câştige timp

Deși nu a criticat public planul, Volodimir Zelenski a transmis că Ucraina parcurge „unul dintre cele mai dificile momente din istoria sa” și că statul riscă să fie constrâns să aleagă între „pierderea onoarei” și pierderea „unui partener cheie”.

Președintele ucrainean avertizează că țara ar putea intra într-o iarnă extrem de dificilă dacă ajutorul american este suspendat, dar insistă că negocierile vor continua cu respectarea intereselor naționale.

„Vom colabora calm cu America și cu toți partenerii. Va fi o căutare constructivă a soluțiilor cu partenerul nostru principal. Cu siguranță nu vom da dușmanului motive să spună că Ucraina nu vrea pace… asta nu se va întâmpla”, a declarat el vineri, 21 noiembrie, punctând însă că demnitatea și libertatea reprezintă limitele peste care statul ucrainean nu poate trece într-un eventual acord.

Pe fondul acestor evenimente, Ucraina și Europa încearcă acum să câștige timp, fiind puse în fața unui plan care reflectă în mare parte cerințele Kremlinului. Oficialii de la Kiev se tem că Washingtonul ar putea opri ajutorul militar dacă președintele ucrainean nu va accepta condițiile propuse de Trump, în timp ce liderul american continuă să susțină că, în acest poker geopolitic complex, Zelenski „nu are cărțile bune”.