Prețurile mari la energie omoară industria românească. Soluția găsită de consilierul președintelui Nicușor Dan

România are unele dintre cele mai mari prețuri pentru energiei la nivelul Uniunii Europene, în condițiile în care oricum media prețurilor din Europa e uriașă și ajunge în unele cazuri de 4-5 ori mai mare decât în SUA. Din această cauză, industria Uniunii Europene, dar mai ales a României are probleme uriașe de competitivitate și nu poate concura cu cea a Statelor Unite sau a Chinei, unde companiile produc mai ieftin pentru ca au energie mult mai ieftină. Consilierul prezidențial Radu Burnete explică care a fi soluțiile posibile și la îndemâna României pentru ca prețurile să devină mai decente.

Consilierul președintelui Nicușor Dan pe probleme economice și sociale de președintele, Radu Burnete atinge o problemă serioasă, despre care în România se vorbește puțin, deși implicațiile sunt serioase și riscă să afecteze chiar securitatea țării. Costul energiei în România și Uniunea Europeană este nefiresc de mare, iar acest lucru afectează economiile europene.

„Cum facem să scadă cât mai repede costul energiei în Europa și România?”, e întrebarea pe care și-o pune din start expertul, într-o postare pe Facebook, iar apoi continuă, încercând să găsească cel mai bun răspuns: „Alături de președintele Nicușor Dan am dezbătut asta atât cu Enrico Letta cât și cu Fatih Birol. Letta este fost premier italian și autor al unui raport esențial despre viitorul pieței unice și Birol conduce Agenția Internațională pentru Energie care aduce împreună sute de specialiști din 32 de țări membre OCDE. Curând România va fi țara cu numărul 33.”

Admite că orice fel de dezbatere pe această temă poate fi acuzată de populism, dar, pe de altă parte, subiectul este prea serios pentru a fi evitat. O țară în care prețurile energiei sunt mari este o țară a cărei economie, în special industrie, este condamnată la subzistență. În același timp, o țară care nu-și poate asigura propria securitate energetică și depinde de altcineva va avea o vulnerabilitate specială, chiar dacă militar poate sta bine. Iar România are mari probleme din cauza prețurilor tot mai mari ale energiei.

„Este dificilă o dezbatere care să nu cadă în populism. Mulți experți mi-ar replica chiar mie că privind realist peisajul european este greu să vedem o scădere rapidă a prețurilor. Ambiția politică trebuie să țină evident cont de constrângerile prezente, dar să-și propună să le depășească. Nu există viitor fără energie abundentă, mai curată și mai ieftină decât astăzi”, mai scrie Burnete.

Energia scumpă face UE necompetitivă și îi distruge economia

El admite că energia în Europa este cu mult mai scumpă raportat la Statele Unite ale Americii și China, ceea ce constituie din start un mare handicap pentru Uniunea Europeană și țările sale. Cu o energie scumpă, Europa nu are cum să fie țină pasul cu cele două state, care sunt mari puteri economice. Și tot din această cauză, competitivitatea Uniunii Europene este mult mai scăzută în raport cu SUA și China. La toate acestea se adaugă faptul că, așa cum spune Radu Burnete, Europa nu deține resurse energetice.

„Realismul este între energie ieftină și energie mai ieftină. Europa are dezavantaje structurale față de SUA și China și este greu pe termen scurt și mediu să avem energie mai ieftină decât ei însă trebuie să ajungă mult mai ieftină decât astăzi. Nu prea avem hidrocarburi, nu prea avem cărbune, avem o piață fragmentată cu 27 de rețele naționale multe învechite, puține companii de talie globală datorită acestei fragmentări”, mai spune el.

Radu Burnete amintește și de mare eroare comisă de statele care au renunțat la energia nucleară pentru a se mufa la gazele ieftine ale Rusiei. Expertul nu dă nume, dar cel mai bun exemplu este cel al Germaniei. Berlinul aproape s-a prăbușit economic după ce a renunțat de bună voie la propriile centrale nucleare și a trecut pe gazele rusești, dar totul s-a terminat când Rusia a invadat Ucraina, iar germanii au fost nevoiți să renunțe și la această resursă. Energia nucleară și hidrocentralele ar putea fi salvarea Europei și a României, dar țara noastră mai are un avantaj: gazele din Marea Neagră.

România poate deveni jucător regional, dar nu profită

Un avantaj de care însă nu poare beneficia prea curând. România poate și trebuie să devină un jucător regional în domeniul energetic și al exploatării gazelor, dar pentru asta are nevoie de investiții. Vestea proastă este că nu există suficienți bani publici pentru aceste investiții. Vestea bună este că România poate apela companiile private, dar pentru aceasta, subliniază Radu Burnete, trebuie să știe să atragă aceste companii simplificând birocrația.

„Unele țări au renunțat aiurea la energia nucleară și au suplinit dezavantajele cu gaz ieftin din Rusia, dar la ce cost! Putem avea această energie mai ieftină, mai curată și abundentă cu investiții masive în următorul deceniu. Investiții în ce? În rețelele de distribuție naționale și europene, în capacități de stocare, în producția de energie regenerabilă și în cazul României în energia nucleară și cea produsă de hidrocentrale. Până atunci gazul din Marea Neagră a venit ca un colac de salvare. Avem nevoie să ne întărim marile companii și să le transformăm în jucători regionali, dar pentru asta este nevoie să scoatem politicul din ele și să le lăsăm să joace după reguli de piață. E nevoie de mai multe investiții private. Mult mai multe. Nu există suficienți bani publici pentru așa ceva. Pentru aceste investiții private este necesar să avem taxe simple și clare, să eliminăm bariere birocratice inutile și să ne ținem de o direcție asumată. Fereastra de oportunitate este încă deschisă”, conchide Radu Burnete.