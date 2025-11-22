search
Sâmbătă, 22 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Prețurile mari la energie omoară industria românească. Soluția găsită de consilierul președintelui Nicușor Dan

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

România are unele dintre cele mai mari prețuri pentru energiei la nivelul Uniunii Europene, în condițiile în care oricum media prețurilor din Europa e uriașă și ajunge în unele cazuri de 4-5 ori mai mare decât în SUA. Din această cauză, industria Uniunii Europene, dar mai ales a României are probleme uriașe de competitivitate și nu poate concura cu cea a Statelor Unite sau a Chinei, unde companiile produc mai ieftin pentru ca au energie mult mai ieftină. Consilierul prezidențial Radu Burnete explică care a fi soluțiile posibile și la îndemâna României pentru ca prețurile să devină mai decente.

Energia scumpă îngenunchează economiile UE. FOTO: Shutterstock
Energia scumpă îngenunchează economiile UE. FOTO: Shutterstock

Consilierul președintelui Nicușor Dan pe probleme economice și sociale de președintele, Radu Burnete atinge o problemă serioasă, despre care în România se vorbește puțin, deși implicațiile sunt serioase și riscă să afecteze chiar securitatea țării. Costul energiei în România și Uniunea Europeană este nefiresc de mare, iar acest lucru afectează economiile europene.

„Cum facem să scadă cât mai repede costul energiei în Europa și România?”, e întrebarea pe care și-o pune din start expertul, într-o postare pe Facebook, iar apoi continuă, încercând să găsească cel mai bun răspuns: „Alături de președintele Nicușor Dan am dezbătut asta atât cu Enrico Letta cât și cu Fatih Birol. Letta este fost premier italian și autor al unui raport esențial despre viitorul pieței unice și Birol conduce Agenția Internațională pentru Energie care aduce împreună sute de specialiști din 32 de țări membre OCDE. Curând România va fi țara cu numărul 33.”

Admite că orice fel de dezbatere pe această temă poate fi acuzată de populism, dar, pe de altă parte, subiectul este prea serios pentru a fi evitat. O țară în care prețurile energiei sunt mari este o țară a cărei economie, în special industrie, este condamnată la subzistență. În același timp, o țară care nu-și poate asigura propria securitate energetică și depinde de altcineva va avea o vulnerabilitate specială, chiar dacă militar poate sta bine. Iar România are mari probleme din cauza prețurilor tot mai mari ale energiei.

„Este dificilă o dezbatere care să nu cadă în populism. Mulți experți mi-ar replica chiar mie că privind realist peisajul european este greu să vedem o scădere rapidă a prețurilor. Ambiția politică trebuie să țină evident cont de constrângerile prezente, dar să-și propună să le depășească. Nu există viitor fără energie abundentă, mai curată și mai ieftină decât astăzi”, mai scrie Burnete.

Energia scumpă face UE necompetitivă și îi distruge economia

El admite că energia în Europa este cu mult mai scumpă raportat la Statele Unite ale Americii și China, ceea ce constituie din start un mare handicap pentru Uniunea Europeană și țările sale. Cu o energie scumpă, Europa nu are cum să fie țină pasul cu cele două state, care sunt mari puteri economice. Și tot din această cauză, competitivitatea Uniunii Europene este mult mai scăzută în raport cu SUA și China. La toate acestea se adaugă faptul că, așa cum spune Radu Burnete, Europa nu deține resurse energetice.

Citește și: „România poate fi influențată de marile negocieri globale, dar riscul real vine din interior”. Pericolele care ar trebui să dea de gândit politicienilor

„Realismul este între energie ieftină și energie mai ieftină. Europa are dezavantaje structurale față de SUA și China și este greu pe termen scurt și mediu să avem energie mai ieftină decât ei însă trebuie să ajungă mult mai ieftină decât astăzi. Nu prea avem hidrocarburi, nu prea avem cărbune, avem o piață fragmentată cu 27 de rețele naționale multe învechite, puține companii de talie globală datorită acestei fragmentări”, mai spune el.

Radu Burnete. FOTO: Facebook
Radu Burnete. FOTO: Facebook

Radu Burnete amintește și de mare eroare comisă de statele care au renunțat la energia nucleară pentru a se mufa la gazele ieftine ale Rusiei. Expertul nu dă nume, dar cel mai bun exemplu este cel al Germaniei. Berlinul aproape s-a prăbușit economic după ce a renunțat de bună voie la propriile centrale nucleare și a trecut pe gazele rusești, dar totul s-a terminat când Rusia a invadat Ucraina, iar germanii au fost nevoiți să renunțe și la această resursă. Energia nucleară și hidrocentralele ar putea fi salvarea Europei și a României, dar țara noastră mai are un avantaj: gazele din Marea Neagră.

România poate deveni jucător regional, dar nu profită

Un avantaj de care însă nu poare beneficia prea curând. România poate și trebuie să devină un jucător regional în domeniul energetic și al exploatării gazelor, dar pentru asta are nevoie de investiții. Vestea proastă este că nu există suficienți bani publici pentru aceste investiții. Vestea bună este că România poate apela companiile private, dar pentru aceasta, subliniază Radu Burnete, trebuie să știe să atragă aceste companii simplificând birocrația.

„Unele țări au renunțat aiurea la energia nucleară și au suplinit dezavantajele cu gaz ieftin din Rusia, dar la ce cost! Putem avea această energie mai ieftină, mai curată și abundentă cu investiții masive în următorul deceniu. Investiții în ce? În rețelele de distribuție naționale și europene, în capacități de stocare, în producția de energie regenerabilă și în cazul României în energia nucleară și cea produsă de hidrocentrale. Până atunci gazul din Marea Neagră a venit ca un colac de salvare. Avem nevoie să ne întărim marile companii și să le transformăm în jucători regionali, dar pentru asta este nevoie să scoatem politicul din ele și să le lăsăm să joace după reguli de piață. E nevoie de mai multe investiții private. Mult mai multe. Nu există suficienți bani publici pentru așa ceva. Pentru aceste investiții private este necesar să avem taxe simple și clare, să eliminăm bariere birocratice inutile și să ne ținem de o direcție asumată. Fereastra de oportunitate este încă deschisă”, conchide Radu Burnete.

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ucraina şi Europa strâng rândurile în faţa planului lui Trump
digi24.ro
image
Alertă în Ţările de Jos: Armata olandeză a deschis focul asupra unor drone deasupra bazei aeriene Volkel
stirileprotv.ro
image
Ce se întâmplă cu bunurile obținute la partaj în cazul recăsătoriei. Ce prevede Codul Civil și ce spun juriștii
gandul.ro
image
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
mediafax.ro
image
Fanii Petrolului, mesaj care i-a scos din minți pe adversarii de la FCSB la meciul direct! Ce au afișat pe Arena Națională. Foto
fanatik.ro
image
Cum ar putea fi lovită Rusia în adâncime de către țările Nato din Europa. Cea mai bună poziție de lansare
libertatea.ro
image
Unul dintre cei mai pro-Trump lideri europeni, mesaj tranșant: Ucraina este victima și trebuie să aibă ultimul cuvânt la negocieri
digi24.ro
image
Garry Kasparov, reacție incredibilă la planul de pace propus Ucrainei de Donald Trump: „Cum spunea un mare patriot...”
gsp.ro
image
Imaginile cu Sabrina Voinea și mama ei au ajuns până în presa internațională! Cum le-au numit sârbii
digisport.ro
image
VIDEO Guvernul schimbă regulile cumulului pensie-salariu: Gata cu 'pensionarii de 48 de ani' întorși în sistem pe salarii mari
stiripesurse.ro
image
„Am început să mănânc carne de om când lucram la morgă”. Ce a făcut „vampirul din Paris” când cantitatea nu i-a mai ajuns
antena3.ro
image
Fructul exotic, vedetă în România: vânzările au crescut cu peste 170%, iar fermierii îl cultivă deja intens
observatornews.ro
image
Adrian Năstase a fost operat în mare secret! Ce problemă de sănătate a avut: 'O perioadă mai lungă de recuperare'
cancan.ro
image
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
prosport.ro
image
Cum se impozitează banii moșteniți. Reguli diferite față de case, terenuri și bunuri mobile
playtech.ro
image
Gică Hagi, primit cu ostilitate în Turcia când a semnat cu Galata: „L-a adus Giovanni pe elefantul ăsta!”. Cum a ajuns idol la Istanbul: „Săreau toţi să îi pupe mâna”
fanatik.ro
image
Cât mai valorează cu adevărat banii pe care îi țin românii în bănci? „Economisim în van, banii se 'topesc' din punct de vedere al puterii de cumpărare”
ziare.com
image
Lovitură de teatru! FRF a decis să spună totul despre Alexandru Musi
digisport.ro
image
Premieră - Croazieră cu ruși, blocată să intre în portul de la Istanbul: tensiuni între Turcia și Rusia
stiripesurse.ro
image
O nouă mișcare seismică s-a produs în România! Zona în care România s-a cutremurat
kanald.ro
image
Anunțul Lidl pentru români. Regulile și condițiile pentru ambalajele returnabile ca să primești până la 25 de lei în...
playtech.ro
fără imagine
Ultima imagine cu Norbi în viață! Ce s-a întâmplat cu doar câteva minute înainte să fie ucis de judecătoarea pensionară? Adevărul a ieșit la iveală
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV Gigi BECALI, operat de urgenţă de un neurochirurg preot. 4 călugări s-au rugat non-stop în timpul intervenţiei
romaniatv.net
image
Lege nouă pentru românii cu datorii la stat! Permisul auto se suspendă automat dacă nu achiți
mediaflux.ro
image
Garry Kasparov, reacție incredibilă la planul de pace propus Ucrainei de Donald Trump: „Cum spunea un mare patriot...”
gsp.ro
image
Crăciun în noiembrie la Târgul de Crăciun din Craiova. La ce oră zboară Moșul în fiecare seară și cum este atmosfera? Foto/Video
actualitate.net
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri pentru un livrator de mâncare care l-a așteptat la mașină
click.ro
image
Prognoză alarmantă pentru Europa, bazată pe date vechi de 6.000 de ani. Un anotimp s-ar putea extinde cu încă 42 de zile
click.ro
image
Ce amendă imensă a plătit un bărbat pentru că a fumat pe propria terasă. Decizia surprinzătoare la care a ajuns instanța
click.ro
whitney houston foto GettyImages 93313537 jpg
„Iubita Americii”, cu o voce de aur și succes incontestabil, era insațiabilă în dormitor: „Îi plăcea atât de mult sexul, încât…”
okmagazine.ro
Jane Fonda foto Profimedia jpg
Peste câteva zile împlinește 88 de ani, dar nu credea că trece de 30 în tinerețe! Ce amenința viața lui Jane Fonda?
clickpentrufemei.ro
p 13 Hans Holbein, Henric al VIII lea WC jpg
Top 10 cei mai sângeroși regi din istorie!
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Regulile de aur ale unui post bine ținut. Părintele Nicolae Dima spune cum să se pregătească corect credincioșii pentru Crăciun
image
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri pentru un livrator de mâncare care l-a așteptat la mașină

OK! Magazine

image
„Iubita Americii”, cu o voce de aur și succes incontestabil, era insațiabilă în dormitor: „Îi plăcea atât de mult sexul, încât…”

Click! Pentru femei

image
Peste câteva zile împlinește 88 de ani, dar nu credea că trece de 30 în tinerețe! Ce amenința viața lui Jane Fonda?

Click! Sănătate

image
Câți cai vezi în această imagine?