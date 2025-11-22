search
Sâmbătă, 22 Noiembrie 2025
Cele șase semne ale cancerului de colon pe care nu ar trebui să le ignori niciodată: pot salva vieți dacă sunt tratate la timp

Publicat:

Cancerul de colon rămâne una dintre cele mai frecvente forme de cancer. Medicii avertizează că anumite semne aparent banale nu trebuie ignorate, iar depistarea timpurie poate salva vieți.

Cancerul de colon afectează tot mai multe persoane FOTO: Arhivă, Adevărul
Dr. Sana Sadoxai, medic cu o popularitate crescută pe TikTok, a subliniat șase simptome la care trebuie să fim atenți: modificările persistente ale tranzitului intestinal, scaunele subțiri, pierderea inexplicabilă în greutate, oboseala constantă, prezența sângelui și senzația că intestinul nu s-a golit complet.

„Aceste simptome nu înseamnă întotdeauna cancer, dar merită verificare medicală”, explică medicul, potrivit express.

De asemenea, specialiștii atrag atenția asupra factorilor de risc care cresc probabilitatea apariției bolii. Printre aceștia se numără vârsta înaintată, o dietă săracă în fibre și bogată în carne roșie și procesată, obezitatea, lipsa activității fizice, consumul excesiv de alcool și tutun, istoricul familial de cancer de colon, precum și anumite afecțiuni inflamatorii intestinale, cum sunt colita ulcerativă și boala Crohn. Persoanele cu diabet de tip 2 prezintă, de asemenea, un risc mai ridicat.

Procesul de diagnostic începe, de regulă, la medicul de familie, care va efectua o examinare fizică atentă a abdomenului și poate solicita analize de sânge sau teste de scaun.

În funcție de rezultate, pacientul poate fi trimis la un specialist gastroenterolog pentru investigații suplimentare.

Investigațiile medicale includ colonoscopia, care permite vizualizarea directă a mucoasei intestinale și prelevarea de probe pentru biopsie, analiza țesutului suspect, precum și teste suplimentare de sânge pentru evaluarea stării generale și depistarea markerilor tumorali.

În unele cazuri, se pot folosi și investigații imagistice, cum ar fi CT-ul abdominal sau RMN-ul, pentru a evalua extinderea bolii.

