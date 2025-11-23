Cele mai populare stațiuni de schi din Bulgaria. Localnic: „E ușor de observat uriașul val de bani care a intrat în Bansko”

Bulgaria a investit în turismul de iarnă, iar câteva dintre stațiunile sale montane sunt tot mai atractive pentru occidentali. Cea mai faimoasă este Bansko, unde pârtiile coboară de la peste 2.500 de metri. Localnicii o descriu cu totul diferit față de așteptările vizitatorilor săi.

Vara, sute de mii de români își petrec vacanțele în stațiunile din Bulgaria, aflate pe țărmul Mării Negre. Potrivit studiilor, alături de Italia și Grecia, țara de la sud de Dunăre se află, ca destinații, în topul preferințelor turiștilor români amatori de sejururi în afara țării.

Schi la peste 2.500 de metri

Stațiunile montane din Bulgaria sunt mai puțin populare pentru turiștii români, din cauza distanțelor mai lungi pe care turiștii trebuie să le parcurgă până la ele. Cele mai atractive (Bansko, Borovets și Pamporovo) se află în sudul Bulgariei, la cel puțin șapte ore de condus din Capitala României. Unii turiști occidentali le privesc, însă, cu admirație.

„Popularitatea Bulgariei ca destinație pentru vacanțe la schi a crescut puternic în ultimii ani, deoarece britanicii caută stațiuni mai accesibile ca preț, fără să sacrifice condițiile de zăpadă sau atmosfera. Bulgaria le are pe amândouă din plin, plus pârtii în general mai puțin aglomerate și prețuri foarte bune la skipass-uri, închirieri de echipament și lecții. Asta o face o alegere excelentă pentru începători, dar și cei de nivel intermediar vor găsi destule pârtii provocatoare care să-i țină ocupați”, informează site-ul Iglu Ski, dedicat stațiunilor montane din Europa.

Pe măsură ce popularitatea stațiunilor montane din Bulgaria a crescut, calitatea pârtiilor și a infrastructurii din țara vecină au avansat, datorită unor investiții financiare consistente.

„Bansko și Borovets sunt cele mai mari stațiuni ale țării, cu 70 de kilometri, respectiv 60 de kilometri de pârtii și multă varietate potrivită pentru schiori de toate nivelurile. A treia stațiune, și probabil cea mai puțin cunoscută, Pamporovo, situată sus în Munții Rhodopi, oferă mult soare și zăpadă sigură pe tot parcursul sezonului”, arată Iglu Ski.

În privința zăpezii, Bansko este cea mai sigură stațiune din Bulgaria deoarece ski-lifturile sale ajung la 2.560 de metri, iar pârtiile sunt, în general, orientate spre nord, astfel că pot păstra zăpadă de calitate. Și în Borovets, instalațiile de schi ajung până la 2.500 de metri, în timp ce Pamporovo are o altitudine de 1.650–1.926 metri.

Prețuri mai accesibile la schi în Bulgaria

Stațiunile montane din Bulgaria sunt apreciate pentru pârtiile line și mai puțin aglomerate, pentru zăpada care se menține în perioada decembrie–martie, dar mai ales pentru prețurile accesibile ale instalațiilor de schi și ale sejururilor. Cele mai multe locuri de cazare sunt oferite în hoteluri mari și mai puțin în cabanele montane.

„Deși există multe variante ieftine pentru cei cu buget redus, găsești și hoteluri luxoase cu spa, mult mai accesibile ca preț decât în Alpi. Prețurile pentru un hotel de patru stele pornesc chiar de la 350 de lire sterline de persoană pentru șapte nopți. Pentru un hotel echivalent în Franța sau Elveția ai plăti cel puțin 1.000 de lire pe săptămână”, informează Iglu Ski.

În privința permiselor de schi, stațiunile bulgărești apar în topurile celor mai ieftine din Europa.

„Prețurile pentru un skipass de 6 zile în Borovets sunt de 170 de lire, comparativ cu peste 300 de lire în multe zone alpine. Și mâncarea, și apres-ski-ul sunt foarte accesibile”, arată site-ul.

Alături de Bansko, Borovets și Pamporovo, în Bulgaria amatorii de schi găsesc alte aproape 20 de stațiuni mai mici și mai puțin cunoscute, care concurează în oferte de iarnă.

Ce spun bulgarii despre stațiunile lor

Pe platformele media, localnicii din Bulgaria îi avertizează pe turiști că, în ciuda altitudinii la care se află stațiunile populare și a faptului că pârtiile sunt dotate cu instalații de producere a zăpezii artificiale, la începutul sezonului calitatea zăpezii nu poate fi garantată în condițiile climei tot mai calde.

De asemenea, traficul auto spre stațiuni este dificil din cauza aglomerației, parcările se umplu repede, iar cozile la gondolă pot crea și ele nemulțumiri.

Un programator mutat în Bansko oferă, pe blogul său, o descriere acidă a stațiunii dezvoltate deasupra micului oraș de la poalele munților Pirin.

„Bansko nu este o stațiune de schi. Bansko este un oraș, extins excesiv de investitori de risc, plin de construcții făcute în grabă, deservit de o singură gondolă suprasolicitată care duce spre trei ore de pârtii, cu un Après Ski dintre cele mai fade și mai lipsite de viață pe care le-am văzut în toți anii mei și toate acestea la un preț ridicat”, scrie Leo Gillick, pe blogul său dedicat călătoriilor.

El adaugă că „orașul vechi” arată ca niște resturi mutilate, renovate ieftin, iar construcțiile noi stau deasupra ca niște coroane fragile și temporare.

„E ușor de observat uriașul val de bani care a intrat în Bansko în ultimii 20 de ani. Plimbă-te doar un kilometru de la cele două centre, unul în orașul vechi și unul sub gondolă, și vei vedea cicatricile proiectelor neterminate. Sute de clădiri de apartamente zac în paragină în Bansko. Sunt în diferite stadii de construcție: unele cu ferestre, dar fără podele; altele niște monștri din cărămidă, goi pe dinăuntru. Un lucru este valabil pentru toate: sunt de vânzare”, afirmă locuitorul din Bansko.

Gondola, singura cale de a urca pe munte, este extrem de aglomerată, iar în perioadele de vacanță cozile depășesc două ore până spre prânz. În plus, prețurile din ultimii ani au fost în continuă creștere, un skipass de o zi ajungând la 56 de euro, mai ridicat decât în stațiunile montane din România. Pârtiile sunt apreciate, cazarea este ieftină, iar închirierea echipamentului costă puțin.

„Dar, în comparație cu marile stațiuni europene care cer același preț la skipass, Bansko este o pârtie pentru începători”, spune acesta.

Spre deosebire de stațiunea montană, orașul de la poalele ei este mult mai primitor, chiar dacă farmecul lui a fost afectat de investițiile speculative.

„Oamenii din Bansko sunt prietenoși și deschiși. Mă fac să mă simt binevenit și rareori simt că sunt un străin. Serviciile prin restaurante sunt amuzant de „răutăcioase”, dar măcar nu sunt false. Îmi imaginez că sunt, la nivel colectiv, sătui de avalanșa de străini într-un loc care, după cum încă pot ghici, a fost cândva liniștit și frumos”, concluzionează programatorul.