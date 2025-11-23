search
Duminică, 23 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Cele mai populare stațiuni de schi din Bulgaria. Localnic: „E ușor de observat uriașul val de bani care a intrat în Bansko”

0
0
Publicat:

Bulgaria a investit în turismul de iarnă, iar câteva dintre stațiunile sale montane sunt tot mai atractive pentru occidentali. Cea mai faimoasă este Bansko, unde pârtiile coboară de la peste 2.500 de metri. Localnicii o descriu cu totul diferit față de așteptările vizitatorilor săi.

Schi la Bansko. Sursa: Wikipedia. Amorphisman
Schi la Bansko. Sursa: Wikipedia. Amorphisman

Vara, sute de mii de români își petrec vacanțele în stațiunile din Bulgaria, aflate pe țărmul Mării Negre. Potrivit studiilor, alături de Italia și Grecia, țara de la sud de Dunăre se află, ca destinații, în topul preferințelor turiștilor români amatori de sejururi în afara țării.

Schi la peste 2.500 de metri

Stațiunile montane din Bulgaria sunt mai puțin populare pentru turiștii români, din cauza distanțelor mai lungi pe care turiștii trebuie să le parcurgă până la ele. Cele mai atractive (Bansko, Borovets și Pamporovo) se află în sudul Bulgariei, la cel puțin șapte ore de condus din Capitala României. Unii turiști occidentali le privesc, însă, cu admirație.

„Popularitatea Bulgariei ca destinație pentru vacanțe la schi a crescut puternic în ultimii ani, deoarece britanicii caută stațiuni mai accesibile ca preț, fără să sacrifice condițiile de zăpadă sau atmosfera. Bulgaria le are pe amândouă din plin, plus pârtii în general mai puțin aglomerate și prețuri foarte bune la skipass-uri, închirieri de echipament și lecții. Asta o face o alegere excelentă pentru începători, dar și cei de nivel intermediar vor găsi destule pârtii provocatoare care să-i țină ocupați”, informează site-ul Iglu Ski, dedicat stațiunilor montane din Europa.

Bansko. Sursa: Wikipedia. Amorphisman.
Bansko. Sursa: Wikipedia. Amorphisman.

Pe măsură ce popularitatea stațiunilor montane din Bulgaria a crescut, calitatea pârtiilor și a infrastructurii din țara vecină au avansat, datorită unor investiții financiare consistente.

„Bansko și Borovets sunt cele mai mari stațiuni ale țării, cu 70 de kilometri, respectiv 60 de kilometri de pârtii și multă varietate potrivită pentru schiori de toate nivelurile. A treia stațiune, și probabil cea mai puțin cunoscută, Pamporovo, situată sus în Munții Rhodopi, oferă mult soare și zăpadă sigură pe tot parcursul sezonului”, arată Iglu Ski.

În privința zăpezii, Bansko este cea mai sigură stațiune din Bulgaria deoarece ski-lifturile sale ajung la 2.560 de metri, iar pârtiile sunt, în general, orientate spre nord, astfel că pot păstra zăpadă de calitate. Și în Borovets, instalațiile de schi ajung până la 2.500 de metri, în timp ce Pamporovo are o altitudine de 1.650–1.926 metri.

Prețuri mai accesibile la schi în Bulgaria

Stațiunile montane din Bulgaria sunt apreciate pentru pârtiile line și mai puțin aglomerate, pentru zăpada care se menține în perioada decembrie–martie, dar mai ales pentru prețurile accesibile ale instalațiilor de schi și ale sejururilor. Cele mai multe locuri de cazare sunt oferite în hoteluri mari și mai puțin în cabanele montane.

Bansko. Sursa: bmundo.com
Bansko. Sursa: bmundo.com
Citește și: Cea mai ieftină stațiune montană: turiștii plătesc 10 lei urcarea cu telegondola și schiază pe șosea

„Deși există multe variante ieftine pentru cei cu buget redus, găsești și hoteluri luxoase cu spa, mult mai accesibile ca preț decât în Alpi. Prețurile pentru un hotel de patru stele pornesc chiar de la 350 de lire sterline de persoană pentru șapte nopți. Pentru un hotel echivalent în Franța sau Elveția ai plăti cel puțin 1.000 de lire pe săptămână”, informează Iglu Ski.

În privința permiselor de schi, stațiunile bulgărești apar în topurile celor mai ieftine din Europa.

„Prețurile pentru un skipass de 6 zile în Borovets sunt de 170 de lire, comparativ cu peste 300 de lire în multe zone alpine. Și mâncarea, și apres-ski-ul sunt foarte accesibile”, arată site-ul.

Alături de Bansko, Borovets și Pamporovo, în Bulgaria amatorii de schi găsesc alte aproape 20 de stațiuni mai mici și mai puțin cunoscute, care concurează în oferte de iarnă.

Ce spun bulgarii despre stațiunile lor

Pe platformele media, localnicii din Bulgaria îi avertizează pe turiști că, în ciuda altitudinii la care se află stațiunile populare și a faptului că pârtiile sunt dotate cu instalații de producere a zăpezii artificiale, la începutul sezonului calitatea zăpezii nu poate fi garantată în condițiile climei tot mai calde.

De asemenea, traficul auto spre stațiuni este dificil din cauza aglomerației, parcările se umplu repede, iar cozile la gondolă pot crea și ele nemulțumiri.

Un programator mutat în Bansko oferă, pe blogul său, o descriere acidă a stațiunii dezvoltate deasupra micului oraș de la poalele munților Pirin.

„Bansko nu este o stațiune de schi. Bansko este un oraș, extins excesiv de investitori de risc, plin de construcții făcute în grabă, deservit de o singură gondolă suprasolicitată care duce spre trei ore de pârtii, cu un Après Ski dintre cele mai fade și mai lipsite de viață pe care le-am văzut în toți anii mei și toate acestea la un preț ridicat”, scrie Leo Gillick, pe blogul său dedicat călătoriilor.

Citește și: Straja, stațiunea montană din vestul României care concurează cu atracțiile populare de iarnă de pe Valea Prahovei

El adaugă că „orașul vechi” arată ca niște resturi mutilate, renovate ieftin, iar construcțiile noi stau deasupra ca niște coroane fragile și temporare.

„E ușor de observat uriașul val de bani care a intrat în Bansko în ultimii 20 de ani. Plimbă-te doar un kilometru de la cele două centre, unul în orașul vechi și unul sub gondolă, și vei vedea cicatricile proiectelor neterminate. Sute de clădiri de apartamente zac în paragină  în Bansko. Sunt în diferite stadii de construcție: unele cu ferestre, dar fără podele; altele niște monștri din cărămidă, goi pe dinăuntru. Un lucru este valabil pentru toate: sunt de vânzare”, afirmă locuitorul din Bansko.

Gondola, singura cale de a urca pe munte, este extrem de aglomerată, iar în perioadele de vacanță cozile depășesc două ore până spre prânz. În plus, prețurile din ultimii ani au fost în continuă creștere, un skipass de o zi ajungând la 56 de euro, mai ridicat decât în stațiunile montane din România. Pârtiile sunt apreciate, cazarea este ieftină, iar închirierea echipamentului costă puțin.

„Dar, în comparație cu marile stațiuni europene care cer același preț la skipass, Bansko este o pârtie pentru începători”, spune acesta.

Spre deosebire de stațiunea montană, orașul de la poalele ei este mult mai primitor, chiar dacă farmecul lui a fost afectat de investițiile speculative.

„Oamenii din Bansko sunt prietenoși și deschiși. Mă fac să mă simt binevenit și rareori simt că sunt un străin. Serviciile prin restaurante sunt amuzant de „răutăcioase”, dar măcar nu sunt false. Îmi imaginez că sunt, la nivel colectiv, sătui de avalanșa de străini într-un loc care, după cum încă pot ghici, a fost cândva liniștit și frumos”, concluzionează programatorul.

Călătorii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ucraina şi Europa strâng rândurile în faţa planului lui Trump
digi24.ro
image
Alertă în Ţările de Jos: Armata olandeză a deschis focul asupra unor drone deasupra bazei aeriene Volkel
stirileprotv.ro
image
Ce se întâmplă cu bunurile obținute la partaj în cazul recăsătoriei. Ce prevede Codul Civil și ce spun juriștii
gandul.ro
image
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
mediafax.ro
image
Gigi Becali, deranjat de dialogul cu Vali Moraru: „Dacă nu vrei să înțelegi un om supărat, hai să fiți sănătoși”
fanatik.ro
image
Cum ar putea fi lovită Rusia în adâncime de către țările Nato din Europa. Cea mai bună poziție de lansare
libertatea.ro
image
Unul dintre cei mai pro-Trump lideri europeni, mesaj tranșant: Ucraina este victima și trebuie să aibă ultimul cuvânt la negocieri
digi24.ro
image
Garry Kasparov, reacție incredibilă la planul de pace propus Ucrainei de Donald Trump: „Cum spunea un mare patriot...”
gsp.ro
image
Olandezii "au luat foc": Dennis Man, huiduit la fiecare atingere de balon! Cum l-au numit
digisport.ro
image
VIDEO Guvernul schimbă regulile cumulului pensie-salariu: Gata cu 'pensionarii de 48 de ani' întorși în sistem pe salarii mari
stiripesurse.ro
image
„Am început să mănânc carne de om când lucram la morgă”. Ce a făcut „vampirul din Paris” când cantitatea nu i-a mai ajuns
antena3.ro
image
Fructul exotic, vedetă în România: vânzările au crescut cu peste 170%, iar fermierii îl cultivă deja intens
observatornews.ro
image
Prin ce trece dr. Cristian Andrei pe stradă, de când tinerele agresate de el au rupt tăcerea. Ce mesaj are pentru români: 'Să vină să-mi spună'
cancan.ro
image
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
prosport.ro
image
Ce înseamnă handicap grav, accentuat și mediu. Diferențele exacte dintre gradele de dizabilitate
playtech.ro
image
România a fost pur și simplu călcată în picioare! Scor halucinant la finalul meciului
fanatik.ro
image
Cât mai valorează cu adevărat banii pe care îi țin românii în bănci? „Economisim în van, banii se 'topesc' din punct de vedere al puterii de cumpărare”
ziare.com
image
Imaginile cu Sabrina Voinea și mama ei au ajuns până în presa internațională! Cum le-au numit sârbii
digisport.ro
image
Premieră - Croazieră cu ruși, blocată să intre în portul de la Istanbul: tensiuni între Turcia și Rusia
stiripesurse.ro
image
O nouă mișcare seismică s-a produs în România! Zona în care România s-a cutremurat
kanald.ro
image
Soluția dintr-un ingredient banal din bucătărie, mai eficientă decât apa de gură și...
playtech.ro
fără imagine
Ultima imagine cu Norbi în viață! Ce s-a întâmplat cu doar câteva minute înainte să fie ucis de judecătoarea pensionară? Adevărul a ieșit la iveală
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV Gigi BECALI, operat de urgenţă de un neurochirurg preot. 4 călugări s-au rugat non-stop în timpul intervenţiei
romaniatv.net
image
Locul de muncă plătit cu 5.000 de lei. Niciun român nu se înghesuie la angajare pe acest post
mediaflux.ro
image
Garry Kasparov, reacție incredibilă la planul de pace propus Ucrainei de Donald Trump: „Cum spunea un mare patriot...”
gsp.ro
image
Crăciun în noiembrie la Târgul de Crăciun din Craiova. La ce oră zboară Moșul în fiecare seară și cum este atmosfera? Foto/Video
actualitate.net
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri pentru un livrator de mâncare care l-a așteptat la mașină
click.ro
image
Prognoză alarmantă pentru Europa, bazată pe date vechi de 6.000 de ani. Un anotimp s-ar putea extinde cu încă 42 de zile
click.ro
image
Ce amendă imensă a plătit un bărbat pentru că a fumat pe propria terasă. Decizia surprinzătoare la care a ajuns instanța
click.ro
whitney houston foto GettyImages 93313537 jpg
„Iubita Americii”, cu o voce de aur și succes incontestabil, era insațiabilă în dormitor: „Îi plăcea atât de mult sexul, încât…”
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
IMG 20250531 114600 jpg
Castelul Bethlen - Cel mai frumos castel renascentist din Ardeal, incendiat la filmările lui Nicolaescu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Regulile de aur ale unui post bine ținut. Părintele Nicolae Dima spune cum să se pregătească corect credincioșii pentru Crăciun
image
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri pentru un livrator de mâncare care l-a așteptat la mașină

OK! Magazine

image
„Iubita Americii”, cu o voce de aur și succes incontestabil, era insațiabilă în dormitor: „Îi plăcea atât de mult sexul, încât…”

Click! Pentru femei

image
Peste câteva zile împlinește 88 de ani, dar nu credea că trece de 30 în tinerețe! Ce amenința viața lui Jane Fonda?

Click! Sănătate

image
Câți cai vezi în această imagine?