Pericolul angajărilor pe dark web. Ce salarii li se oferă tinerilor și la ce pericole se expun

Criminalitatea cibernetică în rândul tinerilor nu este nimic nou, dar este în creștere ca număr, iar amploarea, domeniul de aplicare și raza de acțiune a atacului unui individ se dezvoltă mai rapid acum.

Atacatorii tineri sunt adesea motivați de plictiseală, prestigiul colegilor sau mici stimulente financiare. Uneori, nu au nicio motivație reală și, în schimb, se trezesc victime ale circumstanțelor și ale afilierii accidentale - influență socială în cadrul forumurilor sau al grupurilor de chat altfel inocente. Distincția dintre farsele alimentate de curiozitate și activitatea criminală la scară largă devine din ce în ce mai neclară.

Contactul inițial are loc de obicei în spații publice, cum ar fi forumurile de jocuri sau discuțiile transmise în direct, dar participarea durabilă și consistentă migrează adesea către forumuri cu o încredere mai mare, doar pe bază de invitație. Această progresie reflectă o trecere de la experimentarea cu bariere reduse la colaborarea orientată spre sarcini, însoțită de norme sociale mai stricte și stimulente pentru reputație, potrivit newamerica.org.

În foarte multe alte situații, tinerii accesează dark web pentru a-și căuta „joburi” știind că sunt foarte bine plătite, ignorând riscurile la care se supun.

Raportul Inside the dark web job market: Their talent, our threat publicat de Kaspersky arată că numărul de CV-uri și anunțuri de angajare postate pe forumurile underground a crescut de două ori în primul trimestru al anului 2024 comparativ cu aceeași perioadă din 2023, menținându-se la același nivel în primul trimestru din 2025.

Per ansamblu, în 2025, CV-urile depășesc numărul posturilor vacante în proporție de 55%, pe fondul valului global de concedieri și al intrării unui număr mai mare de tineri în câmpul muncii. Distribuția de vârstă arată o vârstă mediană a candidaților de numai 24 de ani și o prezență semnificativă a adolescenților.

Ecosistemul criminal

Joburile de pe dark web sunt predominant asociate cu activități ilegale, deși există și unele roluri legitime. Conform raportului, 69% dintre candidați nu au specificat un domeniu preferat, semnalând deschis că sunt dispuși să accepte orice oportunitate plătită – de la programare la escrocherii sau operațiuni cibernetice avansate. Cele mai căutate roluri IT de către angajatorii de pe dark web reflectă un ecosistem criminal matur:

• Dezvoltatori (17% din anunțuri) – creează instrumente de atac

• Penetration testers (12%) – testează rețele pentru vulnerabilități

• Spălători de bani (11%) – maschează fonduri ilicite prin tranzacții succesive

• Carders (6%) – fură și monetizează date de plată

• Traffers (5%) – direcționează victime către site-uri de phishing sau descărcări infectate

Aplicațiile specializate au semnalat diferențe bazate pe gen. Candidatele vizau mai des roluri interpersonale, precum suport, call center și asistență tehnică. Candidații bărbați vizau preponderent roluri tehnice sau asociate criminalității financiare – dezvoltatori, „money mules” sau coordonatori de mules.

Salarii între 2.000 și 5.000 dolari

Așteptările salariale variau considerabil în funcție de specializare. Inginerii reverse obțineau cele mai mari sume – peste 5.000 USD lunar, urmați de penetration testers cu 4.000 USD și dezvoltatori cu 2.000 USD. Fraudatorii câștigau un procent din veniturile echipei: spălătorii de bani aproximativ 20%, carders 30%, iar traffers circa 50% – reflectând cererea pentru competențe rare, cu impact major în ecosistemul ilegal.

„Piața muncii din umbră nu mai este periferică; ea absoarbe șomerii, minorii și persoanele supracalificate. Mulți ajung acolo crezând că dark web-ul și piața juridică sunt fundamental similare, recompensând abilitățile dovedite în detrimentul diplomelor, dark web-ul oferind chiar și unele beneficii - cum ar fi ofertele primite în termen de 48 de ore și fără interviuri de resurse umane. Cu toate acestea, nu mulți își dau seama că lucrul pe dark web poate duce la închisoare”, comentează un analist amprentă digitală.

Tinerii care se gândesc la un „job” pe dark web trebuie să conștientizeze că obținerea de câștiguri rapide vine cu anumite consecințe legale și reputaționale grave. Părinții, profesorii și comunitatea sunt încurajați să raporteze imediat solicitările suspecte. Copiilor ar trebui să li se arate că există multiple căi de dezvoltare profesională în tehnologie, inclusiv cybersecurity. Proiectul special Kaspersky, What we should do with kids who hack, evidențiază modul în care adolescenții pot fi îndrumați să folosească abilitățile în scop pozitiv.

Recomandările pentru siguranță

Pentru indivizi:

• Evitați link-urile către pagini suspecte. Nu răspundeți ofertelor de „easy money”, în special prin Telegram sau forumuri obscure. Verificați legitimitatea jobului prin canale oficiale.

• Dacă ești adolescent – raportează postările suspecte părinților sau autorităților. Nicio sumă mare nu merită un cazier penal.

Pentru organizații:

• Instruirea angajaților privind phishing-ul și link-urile suspecte.

• Implementarea monitorizării dark web pentru datele de autentificare ale angajaților și CV-urile foștilor angajați.

• Instruirea HR pentru identificarea „experienței din umbră” în CV-uri. Implementarea detectării multilayer a fraudelor – „money mules” și carders sunt roluri de intrare în lanțuri de atac mai mari.

• Monitorizarea continuă a resurselor dark web îmbunătățește semnificativ vizibilitatea asupra potențialelor amenințări și permite urmărirea planurilor și tendințelor actorilor rău intenționați.