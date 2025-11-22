search
Sâmbătă, 22 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Actorul Kevin Spacey a ajuns să cânte într-un bar din Cipru. „Locuiesc în hoteluri, în Airbnb-uri, merg acolo unde este de lucru”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

La aproape 10 ani de la scandalul sexual care i-a distrus cariera, Kevin Spacey dezvăluie cum trăiește în prezent, locuind în hoteluri și apartamente închiriate prin Airbnb și cântând într-un club de noapte din Cipru, în timp ce speră la o eventuală revenire la Hollywood.

Într-un amplu pentru interviu pentru The Telegraph, Kevin Spacey, acum în vârstă de 66 de ani, a vorbit deschis despre problemele financiare cu care se confruntă şi despre tot ceea ce a însemnat „exilarea” sa de la Hollywood, în urma scandalui sexual în care a fost implicat în urmă cu aproximativ 10 ani.

Kevin Spacey, actor câștigător al premiului Oscar, a fost cândva unul dintre cele mai mari nume de la Hollywood. Rolurile sale memorabile în filme precum „American Beauty” sau serialul „House of Cards” l-au propulsat în vârful industriei cinematografice, fiind apreciat pentru talentul său și prezența carismatică.

Însă, în 2017, cariera lui a fost dată peste cap, după ce actorul Anthony Rapp a declarat că acesta l-ar fi agresat sexual în 1986, când Rapp avea 14 ani şi vedeta 26 de ani. La acea vreme, Kevin Spacey era starul producţiei „House of Cards”, serialul care îl adusese în lumina reflectoarelor, dar a fost concediat de la Netflix imediat ce acuzaţiile au apărut în presă, iar zvonurile și scandalurile au început să-l urmărească.

„Scandalul poate exploda într-o singură zi, dar poate dura ani până ca «norul» acestuia să se risipească. Pentru o lungă perioadă, am devenit invizibil, nu aveam de lucru”, a mărturisit Kevin Spacey în interviu.

Chiar dacă a fost achitat în 2022 de acuzația adusă de Anthony Rapp și în 2023 în alte patru dosare din Londra, stigmatul a rămas, iar Kevin Spacey regretă că că nu a clarificat mai multe aspecte ale vieţii sale private la timp.

„Eram secretos, nimeni nu știa nimic despre mine, îmi protejam intimitatea. Era ca Fort Knox. Oamenii nu mă cunoșteau cu adevărat, așa că le era foarte ușor să-mi pună o mulțime de etichete care pur și simplu nu erau adevărate. (...)

Cred că mass-media era interesată nu de adevăr, ci de crearea unui personaj negativ. Când privesc înapoi, îmi doresc să fi vorbit mai devreme și să-mi fi făcut vocea auzită mai mult. Am recunoscut că am făcut anumite lucruri, am luat anumite decizii pe care le consideram bune pentru munca mea de actor, dar, de fapt, ele acopereau și problemele pe care le aveam cu mine însumi, faptul că nu eram blând cu mine însumi”, a mărturisit actorul, comparând perioada sa de izolare cu listele negre din Hollywood anilor 1950, când artiștii erau marginalizați pe baza unor suspiciuni nefondate

„Mulți nu erau vinovați de ceea ce li se reproșa. Eu m-am simțit similar”, a completat el.

De la strălucirea Hollywoodului la clubul de noapte din Cipru

Astăzi, Kevin Spacey are 66 de ani și trăiește aproape în anonimat. În urmă cu mai mulţi ani şi-a pierdut casa din Baltimore, în urma unei executări silite, iar acum locuiește în hoteluri sau în apartamente închiriate prin Airbnb.

„Locuiesc în hoteluri, locuiesc în Airbnb-uri, merg acolo unde este de lucru. Literalmente, nu am casă, asta încerc să explic”, a spus el, continuând: „În ultimii șapte ani cheltuielile au fost astronomice. Am avut foarte puține venituri și toate cheltuielile de achitat. Situaţia mea financiară nu e grozavă”.

Refugiul în muzică

Într-un club de noapte din Cipru, la mii de kilometri de luminile Hollywoodului, unde a fost odată un star, Kevin Spacey îşi câştigă existenţa cântând.

 „Am ajuns să merg unde este de lucru. Muzica este momentan singurul meu proiect stabil, dar sper ca lucrurile să se schimbe”, a mărturisit el.

„Treci peste asta. În mod ciudat, simt că m-am întors la punctul de plecare, adică am mers acolo unde era de lucru. Totul este nedespachetat în valiză și sper că, la un moment dat, dacă lucrurile vor continua să se îmbunătățească, voi putea decide unde vreau să mă stabilesc din nou”, îşi păstrează el speranţa că va reveni, cândva, la Hollywood.

Vedete

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ucraina şi Europa strâng rândurile în faţa planului lui Trump
digi24.ro
image
Alertă în Ţările de Jos: Armata olandeză a deschis focul asupra unor drone deasupra bazei aeriene Volkel
stirileprotv.ro
image
Ce se întâmplă cu bunurile obținute la partaj în cazul recăsătoriei. Ce prevede Codul Civil și ce spun juriștii
gandul.ro
image
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
mediafax.ro
image
Capitala tremură! Unii dintre cei mai temuți ultrași din Europa iau cu asalt Arena Națională pentru meciul cu FCSB! Exclusiv
fanatik.ro
image
Cum ar putea fi lovită Rusia în adâncime de către țările Nato din Europa. Cea mai bună poziție de lansare
libertatea.ro
image
Unul dintre cei mai pro-Trump lideri europeni, mesaj tranșant: Ucraina este victima și trebuie să aibă ultimul cuvânt la negocieri
digi24.ro
image
Garry Kasparov, reacție incredibilă la planul de pace propus Ucrainei de Donald Trump: „Cum spunea un mare patriot...”
gsp.ro
image
Imaginile cu Sabrina Voinea și mama ei au ajuns până în presa internațională! Cum le-au numit sârbii
digisport.ro
image
Premieră - Croazieră cu ruși, blocată să intre în portul de la Istanbul: tensiuni între Turcia și Rusia
stiripesurse.ro
image
„Am început să mănânc carne de om când lucram la morgă”. Ce a făcut „vampirul din Paris” când cantitatea nu i-a mai ajuns
antena3.ro
image
Fructul exotic, vedetă în România: vânzările au crescut cu peste 170%, iar fermierii îl cultivă deja intens
observatornews.ro
image
Prin ce trece dr. Cristian Andrei pe stradă, de când tinerele agresate de el au rupt tăcerea. Ce mesaj are pentru români: 'Să vină să-mi spună'
cancan.ro
image
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
prosport.ro
image
Cât trebuie să cotizezi ca să primești pensia minimă în 2026. Pragurile exacte pentru bărbați și femei
playtech.ro
image
Campioana din Ucraina, condamnare de 19 ani în Rusia pentru tentativă de asasinat asupra unui ofițer
fanatik.ro
image
Cât mai valorează cu adevărat banii pe care îi țin românii în bănci? „Economisim în van, banii se 'topesc' din punct de vedere al puterii de cumpărare”
ziare.com
image
Lovitură de teatru! FRF a decis să spună totul despre Alexandru Musi
digisport.ro
image
Ucraina ar renunţa la regiunile Doneţk şi Lugansk: planul prevede ca regiunile să fie recunoscute de facto ca fiind ruseşti
stiripesurse.ro
image
O nouă mișcare seismică s-a produs în România! Zona în care România s-a cutremurat
kanald.ro
image
Anunțul Lidl pentru români. Regulile și condițiile pentru ambalajele returnabile ca să primești până la 25 de lei în...
playtech.ro
fără imagine
Ultima imagine cu Norbi în viață! Ce s-a întâmplat cu doar câteva minute înainte să fie ucis de judecătoarea pensionară? Adevărul a ieșit la iveală
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV Gigi BECALI, operat de urgenţă de un neurochirurg preot. 4 călugări s-au rugat non-stop în timpul intervenţiei
romaniatv.net
image
Lege nouă pentru românii cu datorii la stat! Permisul auto se suspendă automat dacă nu achiți
mediaflux.ro
image
Garry Kasparov, reacție incredibilă la planul de pace propus Ucrainei de Donald Trump: „Cum spunea un mare patriot...”
gsp.ro
image
Crăciun în noiembrie la Târgul de Crăciun din Craiova. La ce oră zboară Moșul în fiecare seară și cum este atmosfera? Foto/Video
actualitate.net
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri pentru un livrator de mâncare care l-a așteptat la mașină
click.ro
image
Prognoză alarmantă pentru Europa, bazată pe date vechi de 6.000 de ani. Un anotimp s-ar putea extinde cu încă 42 de zile
click.ro
image
Ce amendă imensă a plătit un bărbat pentru că a fumat pe propria terasă. Decizia surprinzătoare la care a ajuns instanța
click.ro
whitney houston foto GettyImages 93313537 jpg
„Iubita Americii”, cu o voce de aur și succes incontestabil, era insațiabilă în dormitor: „Îi plăcea atât de mult sexul, încât…”
okmagazine.ro
Rulada gem de mere Sursa foto shutterstock 774793309 jpg
Ruladă cu gem de mere şi glazură. Nimeni nu se poate opri la o singură porție!
clickpentrufemei.ro
p 13 Hans Holbein, Henric al VIII lea WC jpg
Top 10 cei mai sângeroși regi din istorie!
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Regulile de aur ale unui post bine ținut. Părintele Nicolae Dima spune cum să se pregătească corect credincioșii pentru Crăciun
image
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri pentru un livrator de mâncare care l-a așteptat la mașină

OK! Magazine

image
„Iubita Americii”, cu o voce de aur și succes incontestabil, era insațiabilă în dormitor: „Îi plăcea atât de mult sexul, încât…”

Click! Pentru femei

image
Peste câteva zile împlinește 88 de ani, dar nu credea că trece de 30 în tinerețe! Ce amenința viața lui Jane Fonda?

Click! Sănătate

image
Câți cai vezi în această imagine?