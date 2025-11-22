Actorul Kevin Spacey a ajuns să cânte într-un bar din Cipru. „Locuiesc în hoteluri, în Airbnb-uri, merg acolo unde este de lucru”

La aproape 10 ani de la scandalul sexual care i-a distrus cariera, Kevin Spacey dezvăluie cum trăiește în prezent, locuind în hoteluri și apartamente închiriate prin Airbnb și cântând într-un club de noapte din Cipru, în timp ce speră la o eventuală revenire la Hollywood.

Într-un amplu pentru interviu pentru The Telegraph, Kevin Spacey, acum în vârstă de 66 de ani, a vorbit deschis despre problemele financiare cu care se confruntă şi despre tot ceea ce a însemnat „exilarea” sa de la Hollywood, în urma scandalui sexual în care a fost implicat în urmă cu aproximativ 10 ani.

Kevin Spacey, actor câștigător al premiului Oscar, a fost cândva unul dintre cele mai mari nume de la Hollywood. Rolurile sale memorabile în filme precum „American Beauty” sau serialul „House of Cards” l-au propulsat în vârful industriei cinematografice, fiind apreciat pentru talentul său și prezența carismatică.

Însă, în 2017, cariera lui a fost dată peste cap, după ce actorul Anthony Rapp a declarat că acesta l-ar fi agresat sexual în 1986, când Rapp avea 14 ani şi vedeta 26 de ani. La acea vreme, Kevin Spacey era starul producţiei „House of Cards”, serialul care îl adusese în lumina reflectoarelor, dar a fost concediat de la Netflix imediat ce acuzaţiile au apărut în presă, iar zvonurile și scandalurile au început să-l urmărească.

„Scandalul poate exploda într-o singură zi, dar poate dura ani până ca «norul» acestuia să se risipească. Pentru o lungă perioadă, am devenit invizibil, nu aveam de lucru”, a mărturisit Kevin Spacey în interviu.

Chiar dacă a fost achitat în 2022 de acuzația adusă de Anthony Rapp și în 2023 în alte patru dosare din Londra, stigmatul a rămas, iar Kevin Spacey regretă că că nu a clarificat mai multe aspecte ale vieţii sale private la timp.

„Eram secretos, nimeni nu știa nimic despre mine, îmi protejam intimitatea. Era ca Fort Knox. Oamenii nu mă cunoșteau cu adevărat, așa că le era foarte ușor să-mi pună o mulțime de etichete care pur și simplu nu erau adevărate. (...)

Cred că mass-media era interesată nu de adevăr, ci de crearea unui personaj negativ. Când privesc înapoi, îmi doresc să fi vorbit mai devreme și să-mi fi făcut vocea auzită mai mult. Am recunoscut că am făcut anumite lucruri, am luat anumite decizii pe care le consideram bune pentru munca mea de actor, dar, de fapt, ele acopereau și problemele pe care le aveam cu mine însumi, faptul că nu eram blând cu mine însumi”, a mărturisit actorul, comparând perioada sa de izolare cu listele negre din Hollywood anilor 1950, când artiștii erau marginalizați pe baza unor suspiciuni nefondate

„Mulți nu erau vinovați de ceea ce li se reproșa. Eu m-am simțit similar”, a completat el.

De la strălucirea Hollywoodului la clubul de noapte din Cipru

Astăzi, Kevin Spacey are 66 de ani și trăiește aproape în anonimat. În urmă cu mai mulţi ani şi-a pierdut casa din Baltimore, în urma unei executări silite, iar acum locuiește în hoteluri sau în apartamente închiriate prin Airbnb.

„Locuiesc în hoteluri, locuiesc în Airbnb-uri, merg acolo unde este de lucru. Literalmente, nu am casă, asta încerc să explic”, a spus el, continuând: „În ultimii șapte ani cheltuielile au fost astronomice. Am avut foarte puține venituri și toate cheltuielile de achitat. Situaţia mea financiară nu e grozavă”.

Refugiul în muzică

Într-un club de noapte din Cipru, la mii de kilometri de luminile Hollywoodului, unde a fost odată un star, Kevin Spacey îşi câştigă existenţa cântând.

„Am ajuns să merg unde este de lucru. Muzica este momentan singurul meu proiect stabil, dar sper ca lucrurile să se schimbe”, a mărturisit el.

„Treci peste asta. În mod ciudat, simt că m-am întors la punctul de plecare, adică am mers acolo unde era de lucru. Totul este nedespachetat în valiză și sper că, la un moment dat, dacă lucrurile vor continua să se îmbunătățească, voi putea decide unde vreau să mă stabilesc din nou”, îşi păstrează el speranţa că va reveni, cândva, la Hollywood.