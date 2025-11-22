Video Familia Umbrărescu readuce la viață combinatul Oțelu Roșu, după ani de stagnare. Se pregătește reluarea producției de fier beton și sârmă

Dorinel Umbrărescu, cel mai mare constructor de drumuri din România, repornește combinatul Oțelu Roșu și promite relansarea producției de fier beton pentru marile proiecte de infrastructură ale UMB Group.

Familia omului de afaceri a preluat platforma prin compania Eco Wind Power, în urma unei licitații încheiate la suma de aproape 142 de milioane de lei, preț care include și cheltuielile procedurale.

Așadar, după mai bine de zece ani de la închidere, combinatul începe să își recapete funcționalitatea prin primele lucrări de modernizare, scrie economica.

Potrivit sursei citate, primele semne vizibile ale reactivării platformei vin din zona căii ferate industriale. Pasionații de infrastructură au surprins, în imagini aeriene publicate pe canalul YouTube „Natură și Infrastructură”, secvențe filmate cu drona ce arată reabilitarea liniei uzinale.

Refacerea infrastructurii feroviare interne este esențială pentru transportul materiilor prime și al produselor finite, fiind totodată un prim indicator că investițiile UMB avansează rapid.

Planurile grupului condus de Dorinel Umbrărescu vizează producția de fier beton striat și sârmă, materiale indispensabile pentru marile proiecte de infrastructură la care UMB lucrează în întreaga țară.

Combinatul Oțelu Roșu este unul dintre cele mai vechi din lume și funcționează de aproape 230 de ani, fiind atestat documentar prima dată în 1796, în vremea Imperiului Habsburgic.

În ultimele decenii, platforma a trecut prin mâinile grupului rus Mechel, controlat de Igor Ziuzin, și apoi ale unei companii cu acționari polonezi și basarabeni. În 2012, activitatea a fost oprită din cauza datoriilor, lăsând comunitatea locală fără principalul angajator și transformând o zonă industrială cândva prosperă într-un spațiu abandonat.

Grupul UMB al familiei va investi la Oțelu Roșu peste 300 milioane euro și va crea, în prima fază, aproximativ 600 locuri de muncă.