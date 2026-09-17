În ultimii 80 de ani, diplomația occidentală a consolidat conceptul de „cordon sanitar”. Utilizat inițial în perioada interbelică de premierul francez Georges Clemenceau pentru a opri contagiunea bolșevică, acest concept a devenit ulterior regula de aur a lumii libere împotriva resurecției fasciste și a oricărei forme de radicalism.

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Regula stabilită a fost absolută. Orice partid politic care atacă fundamentele statului de drept, promovează revizionismul și vizează distrugerea societății deschise trebuie izolat instituțional și mediatic de restul spectrului democratic. Astăzi, pe continentul nostru, acest zid defensiv dă semne evidente de prăbușire sub asaltul unui Război Rece hibrid orchestrat metodic de la Kremlin.

Obiectivul Moscovei este destructurarea Uniunii Europene și a Alianței Nord-Atlantice prin subversiune internă, iar normalizarea formațiunilor politice de extremă dreaptă în arhitectura europeană servește integral interesele geopolitice ale Federației Ruse.

În timp ce democrațiile occidentale încă depun eforturi masive pentru a menține intact acest cordon sanitar, la București asistăm la un act deliberat de capitulare națională. Partidul Social Democrat, sub privirile inerte și prin complicitatea tacită a Președintelui României, Nicușor Dan, a distrus iremediabil mecanismul de protecție democratică prin formarea unei alianțe toxice cu Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) în Parlamentul României. Predarea controlului asupra televiziunii naționale către vectorii extremismului constituie un act de înaltă trădare a parcursului nostru euro-atlantic și o capitulare necondiționată în fața intereselor ostile României.

În Germania, cancelarul Friedrich Merz duce o bătălie existențială pentru izolarea Alternativei pentru Germania (AfD), avertizând public asupra pericolelor aduse de politicile de purificare etnică propuse de această formațiune. Acolo, elita tradițională acționează pe baza unui imperativ moral clar. Acceptarea colaborării cu radicalii atrage după sine disoluția normelor constituționale. Investigațiile recente ale serviciilor de informații occidentale și rapoartele independente detaliază conexiunile profunde dintre finanțarea grupărilor extremiste din Marea Britanie, Spania sau Franța și logistica aparatului de stat rus. Liderul de la Kremlin aplică doctrinele de subversiune clasice. O Europă dominată de naționaliști izolaționiști va abandona inevitabil susținerea pentru Ucraina, va fragmenta solidaritatea de pe flancul estic și va lăsa statele din prima linie complet vulnerabile în fața ofensivei hibride rusești.

În contrast absolut cu reziliența manifestată în marile democrații, în România s-a perfectat o abdicare instituțională fără precedent în istoria postdecembristă. În primele zile ale noii sesiuni parlamentare, Parlamentul României a oficializat pactul faustian dintre PSD și AUR. Prin votul direct, asumat și coordonat al acestor formațiuni, la conducerea interimară a Televiziunii Române (TVR) a fost instalată Sorina Matei, jurnalist propus și susținut fățiș de partidul extremist.

Controlul asupra comunicării publice reprezintă primul pas în manualul oricărei instaurări autoritare. Istoria ne învață cum confiscarea radioului în anii '30 sau preluarea ministerelor de propagandă de către comuniști în perioada 1945-1947 au prefațat instaurarea tiraniei. Astăzi, sub umbrela unei decizii parlamentare aparent legitime, otrava discursului antieuropean capătă difuzare pe frecvențele naționale, finanțate din taxele cetățenilor români.

Un rol central, de o gravitate istorică, în această derivă îl joacă Președintele României, Nicușor Dan. În calitatea sa de șef al statului, de comandant al forțelor armate și de reprezentant suprem al politicii externe, Președintele avea obligația imperativă de a opri această hemoragie antidemocratică. Garanțiile de securitate ale României depind de soliditatea instituțiilor interne. Prin inacțiunea sa manifestă, Președintele Nicușor Dan a cauționat distrugerea cordonului sanitar. Un șef de stat atașat organic valorilor euro-atlantice ar fi denunțat imediat și asertiv acest troc politic murdar. În absența unei intervenții prezidențiale tranșante, PSD a primit undă verde pentru a legitima parlamentar extremismul. Acceptarea tacită a acestui pol de putere comun în inima Legislativului anulează complet pretențiile Administrației Prezidențiale de a juca rolul de apărător al stabilității și parcursului vestic al României.

Asistăm la o realiniere tectonică pe o falie geopolitică extrem de volatilă. Marea Neagră a devenit principalul poligon al războiului hibrid. Zilele trecute, dronele de atac rusești au încălcat din nou spațiul aerian suveran al României și au provocat victime la granițele noastre, expunând o realitate cruntă. Țara noastră este pilonul principal de reziliență al Alianței Nord-Atlantice în regiune, însă această postură este golită de conținut dacă în interior tolerăm agenții haosului. Aducerea extremiștilor cu simpatii moscovite la butoanele instituțiilor care formează opinia publică românească subminează capacitatea națiunii de a lupta împotriva dezinformării. Când tribuna oficială a statului este controlată de indivizi care relativizează valorile fundamentale europene și vizează slăbirea alianțelor noastre militare, garanțiile de securitate occidentale riscă să fie aplicate unui stat fundamental viciat.

Când forțele tradiționale aleg confortul unor majorități toxice în detrimentul apărării principiilor statului de drept, nota de plată este decontată invariabil prin pierderea libertăților fundamentale. Ascensiunea extremismului în Parlament și impunerea sa la vârful televiziunii naționale ne apropie periculos de mult de sfera de influență a unei dictaturi din Est. Abandonarea principiilor în fața acestui asalt reprezintă rețeta sigură pentru prăbușirea ireversibilă a statului român modern.