Rubio la Atena: civilizația la tribună, factura pe masa Europei

Foto: ChatGPT

Pe 7 octombrie, la apus, Marco Rubio a vorbit de pe Pnyx, colina pe care adunarea Atenei își dezbătea războaiele și tratatele, cu Partenonul luminat în fundal. Publicul nu era demosul, ci aproximativ 250 de invitați: membri ai guvernului elen, corp diplomatic, oameni de afaceri, universitari. Ironia de decor nu are nevoie de comentariu: pe locul unde orice cetățean avea dreptul la cuvânt, a vorbit unul singur, într-o producție atent cronometrată pentru lumina serii.

Anunțul Departamentului de Stat, transmis prin purtătorul de cuvânt Dylan Johnson, promisese o „mare reînnoire a spiritului occidental”. Textul rostit a depășit promisiunea în direcția previzibilă. Nu a fost doar un elogiu al moștenirii elene, ci o pledoarie pentru naționalism, suveranitate și putere, îndreptată în egală măsură către aliați și către electoratul american. Formula centrală a fost fără echivoc: sub Donald Trump, Statele Unite au ales „urmărirea fără scuze a puterii naționale”.

Contextul îi dă discursului greutate și, în același timp, îl expune. Washingtonul este în a șaptea lună de război cu Iranul, fără un acord de încheiere în vedere, cu prețurile petrolului în creștere și cu alegerile intermediare la orizont. Europa poartă al cincilea an al războiului din Ucraina. Într-un asemenea moment, secretarul de stat a ales să vorbească despre Ahile, Termopile și Columb.

Genealogia unui Occident ales pe sprinceană

Rubio a construit o genealogie în trepte: americanii de azi ar purta trăsăturile unor strămoși născuți la Atena, formați de Roma, botezați în creștinătate, căliți în Europa medievală, înzestrați cu geniul englez al libertății și renăscuți pe țărmul Lumii Noi. Galeria de eroi a urmat aceeași logică: Alexandru cel Mare, Cezar, Carol cel Mare, Columb, apoi frontiera americană, industrializarea și programul spațial. Calitățile anunțate — curiozitatea, curajul, ambiția, gustul pentru necunoscut — au fost rostite aproape cuvânt cu cuvânt, însoțite de o retorică a gloriei, a riscului și a depășirii celorlalți.

Selecția spune mai mult decât enumerarea. Pe colina asociată cu isegoria (dreptul egal al oricărui cetățean de a lua cuvântul în adunare), democrația și egalitatea politică au ocupat un loc margina. În centru au stat competiția, loialitatea națională și elogiul excepționalului împotriva mediocrității. Atena lui Rubio este mai degrabă Atena constructorilor Partenonului și a hopliților decât Atena lui Clistene (Clistene(Kleisthenes, cca. 570–după 508 î.Hr. este considerat părintele democrației ateniene); o Atenă care seamănă, suspect de mult, cu Sparta invocată câteva paragrafe mai târziu, la Termopile.

Diagnosticul a fost formulat în registrul cunoscut al dreptei național-conservatoare. Occidentul și-ar fi deschis granițele, și-ar fi externalizat industria și și-ar fi lăsat armatele să se degradeze; „naționalismul” ar fi devenit un cuvânt murdar, iar monumentele ar fi fost dărâmate. Idealul ideologiilor contemporane ar fi o lume a siguranței perfecte, fără risc, fără glorie și fără rușine. Concluzia a fost o alternativă binară: următorul deceniu va decide dacă Occidentul își păstrează locul în fruntea lumii sau se resemnează la atrofie, servitute și declin.

Două inserții au legat mitul de actualitate. Prima privește Iranul. Rubio a evocat mai întâi două figuri ale sacrificiului grecesc: Ahile, care la Troia alege o viață scurtă și glorioasă în locul uneia lungi și obscure, și cei trei sute de spartani ai lui Leonida, morți la Termopile, în 480 î.Hr., ținând trecătoarea în fața armatei persane. A trecut apoi direct la Iranul de azi, cu care Statele Unite sunt în război: eroii Occidentului, a spus el, pot fi gata să moară pentru cauza lor, dar nu venerează moartea, spre deosebire de «cultul morții» întreținut de mullahii radicali de la Teheran. Paralela nu are nevoie de explicații: dușmanul de la Termopile era tot Persia. Sugestia este că războiul de azi continuă o confruntare veche de două milenii și jumătate între Occident și Orient.Legătura cu Munchenul este explicită: discursul din februarie despre „ștergerea civilizațională” a Europei și, în fundal, discursul lui JD Vance din 2025.

Agenda reală: gaze, F-35 și Strâmtoarea Hormuz

Sub mantia civilizațională s-a desfășurat o vizită de afaceri, și încă una consistentă. Rubio și ministrul de externe Giorgos Gerapetritis au condus al șaselea Dialog Strategic SUA–Grecia, cu trei capitole: apărare, securitate regională, energie. Rubio s-a întâlnit și cu premierul Kyriakos Mitsotakis și a numit Grecia un aliat NATO „puternic și model”.

Pe energie, Atena își joacă ambiția de nod gazier al Europei de Sud-Est. Războaiele din Ucraina și Iran au transformat terminalele de GNL și interconectorii spre nord într-un activ strategic: gazul american care intră prin porturile elene și urcă spre Balcani și Europa Centrală înlocuiește volume rusești și leagă regiunea de piața americană. Pe apărare, Grecia urmează să primească 20 de avioane F-35, cu pregătirea piloților programată din 2027, o achiziție care consolidează echilibrul Atenei față de Turcia la fel de mult ca rolul ei în Alianță.

Cea mai concretă informație a zilei nu a venit de pe Pnyx, ci de la conferința de presă: Gerapetritis a spus că Grecia ar putea oferi sprijin maritim în Strâmtoarea Hormuz, dacă se instituie un proces de pace viabil. Pentru o țară ai cărei armatori controlează cea mai mare flotă comercială din lume, oferta este și interes, și semnal politic. Rubio, întrebat ce nivel de îmbogățire a uraniului ar accepta Washingtonul, a refuzat să precizeze, după ce JD Vance vorbise de o reducere „semnificativă”, nu de zero.

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Turneul are o geometrie elocventă: Islanda, Grecia, Portugalia, adică Arctica, Mediterana de Est și Atlanticul. În Islanda, Rubio a lăsat deschisă posibilitatea unei prezențe militare americane sporite. Washingtonul își inventariază punctele de sprijin la marginile Europei — baze, porturi, culoare energetice — în timp ce îi ține Europei din centru lecții despre vitalitate. Pe fundal, o întrebare stânjenitoare l-a urmărit la Atena: ancheta Congresului privind ambasadoarea Kimberly Guilfoyle, acuzată că și-ar fi folosit postul în beneficiul unor interese private, acuzații pe care aceasta le neagă.

Locul potrivit pentru retorică, nepotrivit pentru Europa de azi

Decorul a lucrat mai mult pentru imagine decât pentru mesaj. Pnyx spune democrație, dezbatere, cetățeni care votează după ce au ascultat argumente contrare. Linia lui Rubio a spus declin, creștinătate, națiune și competiție între marile puteri. Contrastul nu este un accident de protocol, ci chiar sensul operațiunii: administrația Trump revendică moștenirea occidentală ca patrimoniu identitar, nu ca procedură politică, și a ales locul procedurii pentru a vorbi despre identitate.

Este registrul cultural al administrației, nu o ofertă nouă de securitate. Discursul nu a conținut niciun angajament verificabil: nimic despre articolul 5, nimic despre prezența trupelor americane pe flancul estic, nimic concret despre Ucraina, iar energia a apărut doar în subtextul vizitei, nu în textul de pe colină. Formula finală — vrem să câștigăm împreună, trebuie să câștigăm împreună — a venit după o lungă critică a aliaților care și-au neglijat armatele și și-au cedat suveranitatea instituțiilor globale. Solidaritatea este oferită condiționat, celor care acceptă diagnosticul, își reînarmează armatele și își iau înapoi suveranitatea cedată la Bruxelles sau la ONU; celorlalți li se oferă, deocamdată, doar lecția.

Europa care ascultă nu este cea căreia i se adresează discursul. Capitalele europene se ceartă în aceste luni dacă răspunsul la un atac hibrid — sabotaj de cabluri, drone deasupra aeroporturilor, operațiuni de influență — ține de UE sau de NATO, și caută la Washington claritate, nu genealogie. În „reînnoirea spiritului” nu vor auzi un angajament pe articolul 5, pe energie sau pe Ucraina. Vor auzi un reproș. Reproșul nu este nou, dar acum vine de la un om pe care președintele îl menționează public printre posibilii săi succesori, ceea ce îi schimbă statutul: nu mai este doar politica unei administrații, ci posibil platforma următoarei președinții.

Există și o lectură internă, pe care relatările americane au surprins-o imediat: discursul a sunat ca un text de campanie. Granițele deschise, dezindustrializarea, monumentele dărâmate, rușinea de naționalism sunt teme pentru alegătorul din Ohio, nu pentru ministrul de externe de la Bruxelles. Europa a fost, în bună măsură, decor și contraexemplu.

Ce rămâne pentru flancul estic

Pentru București, discursul de pe Pnyx trebuie citit în două chei care nu se contrazic. În cheia retorică, România nu are motive de alarmă: un aliat care cheltuiește pe apărare, cumpără F-35, găzduiește infrastructură americană și își asumă vocabularul suveranității se află, prin definiție, de partea bună a diagnosticului. Grecia a fost lăudată ca aliat-model exact pentru acest profil, iar România îl poate revendica la fel de bine.

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În cheia strategică, însă, Atena arată cum arată acum legătura transatlantică: tranzacțională la firul ierbii, civilizațională la tribună. Washingtonul își alege parteneri pe criterii de utilitate — porturi, gaze, acces maritim, cumpărături de armament — și îi învelește într-un discurs despre spirit. Turneul Islanda–Grecia–Portugalia ocolește flancul estic; nu îl abandonează, dar nici nu îl pune în centrul atenției. Pentru o țară care își construiește securitatea pe certitudinea articolului 5, absența oricărei mențiuni explicite este o informație în sine.

Lecția practică este una de poziționare. România își poate valorifica atuurile în limbajul pe care Washingtonul îl ascultă acum: Marea Neagră ca spațiu de interes american, gazele din Neptun Deep ca alternativă la volumele rusești, baza de la Mihail Kogălniceanu ca punct de sprijin, culoarul vertical de gaze dinspre Grecia spre nord ca proiect comun. Grecia a înțeles mai repede că în epoca „puterii fără scuze” relevanța se demonstrează cu infrastructură, nu cu declarații de atașament.

Rămâne paradoxul colinei. Atenienii care se adunau pe Pnyx au construit o alianță, Liga de la Delos, care a început ca apărare comună împotriva Persiei și s-a sfârșit ca imperiu, cu aliați transformați în tributari. Rubio a citat multe din istoria Atenei. Episodul acesta l-a lăsat deoparte.

Post Scriptum: Rămâne, dincolo de reproș, un mesaj pe care europenii au interesul să-l citească în cheie favorabilă. Rubio nu a vorbit despre o Americă ce se retrage, ci despre una care se revendică din aceeași moștenire cu Europa și își leagă viitorul de al ei: «vrem să câștigăm împreună». Tonul a rămas mai aproape de concilierea de la Munchen decât de asprimea lui Vance. Exemplul grec arată, în plus, că exigența americană are o contrapartidă concretă: aliatul care investește în apărare, energie și infrastructură primește avioane, contracte și statutul de partener-model.

Pentru europeni, discursul de pe Pnyx este în final o invitație, nu o despărțire. Washingtonul cere o Europă mai puternică, mai sigură pe sine și dispusă să-și asume costul propriei securități, adică tocmai obiectivul pe care capitalele europene și l-au fixat deja. Pentru România, pe flancul estic, este scenariul cel mai bun: o alianță în care relevanța se câștigă, dar se și răsplătește.