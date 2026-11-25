La șase ani după ce Turcia i-a oprit ofensiva asupra Tripoliului, Khalifa Haftar vine acum la Ankara, unde Erdoğan încearcă să apropie taberele libiene, să-și consolideze poziția în Mediterana de Est și să deschidă calea unei înțelegeri pentru Libia

Foto: ChatGPT

Cu șase ani în urmă, intervenția militară turcă oprea ofensiva lui Khalifa Haftar asupra Tripoliului. Pe 24 noiembrie, mareșalul care controlează estul Libiei a aterizat la Ankara la invitația lui Recep Tayyip Erdoğan. Între timp, Turcia a păstrat relația cu guvernul de la Tripoli și și-a făcut loc la Benghazi. Acum încearcă să vadă cât de departe îi poate aduce împreună pe cei doi rivali.

În 2020, Haftar credea că poate lua Tripoliul cu forța. Avea sprijinul Egiptului, al Emiratelor Arabe Unite și al Rusiei, inclusiv prin mercenarii Wagner. Turcia a intervenit în sprijinul guvernului de la Tripoli, iar dronele Bayraktar TB2 au devenit imaginea cea mai cunoscută a acelei intervenții. Ofensiva s-a prăbușit, iar armistițiul din 2020 a oprit luptele de amploare. Șase ani mai târziu, omul pe care Ankara l-a împiedicat să cucerească întreaga Libie este unul dintre oamenii cu care trebuie să vorbească dacă vrea o înțelegere pentru întreaga țară.

Cu cine s-a întâlnit Haftar și ce știm despre discuții

La aeroport, Haftar a fost întâmpinat de generalul Selçuk Bayraktaroğlu, șeful Statului Major General al Turciei. Imaginile publicate de comandamentul lui Haftar confirmă primirea. Mareșalul a venit cu doi dintre fiii săi, Khaled, șeful de stat major al forțelor din est, și Belqasim, responsabil de fondul de dezvoltare și reconstrucție. Componența delegației spune ceva despre miza vizitei. Haftar a venit cu oamenii care răspund de două dosare în care Ankara are interese directe, cooperarea militară și reconstrucția. Al treilea fiu, Saddam, adjunctul său militar, se afla la Doha pentru discuții separate cu partea qatareză.

Întâlnirea cu Erdoğan rămâne, la 25 noiembrie, fără confirmare oficială publică. Reuters a relatat că vizita a avut loc la invitația președintelui turc, iar presa libiană a indicat că întrevederea era așteptată miercuri. Publicația turcă SSBülten a relatat că cei doi au discutat între patru ochi, însă o știre ulterioară a aceleiași publicații continua să prezinte audiența ca fiind așteptată. În aceste condiții, putem spune cine l-a primit pe Haftar și cu ce agendă a venit delegația. Ce și-au spus Haftar și Erdoğan și dacă au convenit ceva rămâne necunoscut.

Din relatările turcești și din contactele din zilele premergătoare se conturează trei teme. Prima este apropierea dintre estul și vestul Libiei. A doua este cooperarea militară cu Benghazi, inclusiv posibilitatea unei coordonări între structurile rivale din est și vest. A treia este continuarea cooperării economice, de la contractele de reconstrucție la interesele maritime și energetice ale Turciei. Acestea sunt dosarele vizitei. Detaliile unei eventuale înțelegeri rămân de văzut.

Cu trei zile înainte de sosirea lui Haftar, ministrul turc de Externe, Hakan Fidan, și șeful serviciului de informații, İbrahim Kalın, se întâlniseră la Istanbul cu premierul de la Tripoli, Abdul Hamid Dbeibah. Au fost contacte separate. Succesiunea lor arată cum lucrează Ankara. Își consultă partenerii din vest înainte de a primi delegația din est. O întâlnire directă Haftar–Dbeibah sub mediere turcă este una dintre posibilitățile evocate în presă. Summitul Turcia–Africa, programat la Tripoli pe 8–9 decembrie, oferă următorul prilej de a vedea dacă aceste contacte duc la ceva concret.

De ce a schimbat Ankara tonul față de Benghazi

Harta petrolului explică o bună parte din apropiere. Multe dintre câmpurile și terminalele petroliere libiene se află în zone controlate de forțele lui Haftar, în vreme ce veniturile din exporturi trec prin banca centrală de la Tripoli. Estul poate opri producția sau exporturile. Vestul controlează instituția prin care sunt încasate și distribuite veniturile. Fiecare tabără deține ceva de care cealaltă are nevoie. Pentru Ankara, relația cu Benghazi înseamnă acces la contracte de reconstrucție și un interlocutor în regiunea care controlează o mare parte din infrastructura petrolieră. Pentru Haftar, înseamnă investiții și încă un partener extern, alături de Cairo, Abu Dhabi și Moscova.

Miza se vede și pe harta Mediteranei. În octombrie, Camera Reprezentanților din estul Libiei a revenit asupra respingerii memorandumului maritim semnat în 2019 de Turcia cu guvernul de atunci de la Tripoli. Pentru Erdoğan, câștigul politic este considerabil. Tabăra libiană care se opunea înțelegerii a renunțat la acel veto. Grecia își menține obiecția privind drepturile maritime ale insulelor sale, inclusiv Creta, iar Egiptul și-a reafirmat oficial opoziția la ONU. Ankara are acum o poziție mai puternică în Libia, în timp ce disputa cu Atena și Cairo continuă.

Ce opțiuni are Libia după vizită

1. O înțelegere limitată, cu Libia încă împărțită. Este scenariul cel mai plauzibil pe termen scurt. Tripoli și Benghazi pot conveni asupra unor lucruri de interes comun, cum ar fi continuitatea exporturilor de petrol, finanțarea unor proiecte de reconstrucție și contacte regulate între comandanți. Dbeibah și Haftar și-ar păstra puterea în zonele lor. Turcia ar obține relații stabile cu ambele tabere, iar libienii ar câștiga o perioadă de calm. Riscul este ca această formulă să facă împărțirea țării mai ușor de administrat și, tocmai de aceea, mai greu de depășit.

2. O împărțire a puterii între taberele Dbeibah și Haftar. Aici apare propunerea cea mai concretă. Potrivit Reuters, într-una dintre formulele discutate, Abdul Hamid Dbeibah ar rămâne prim-ministru într-un nou guvern, iar Saddam Haftar ar conduce Consiliul Prezidențial. Este o propunere aflată în circulație, pe fondul inițiativei promovate de emisarul american Massad Boulos. Nu există dovezi publice că formula a fost acceptată la Ankara. Ea le-ar oferi celor două tabere un motiv să coopereze, dar i-ar pune pe libieni în fața unei întrebări legitime. Cât de liberă va fi competiția electorală dacă principalele funcții ale tranziției sunt împărțite dinainte între familiile care domină deja țara?

3. Un compromis care duce la alegeri și la instituții comune. Acesta este scenariul cu cele mai mari beneficii pentru Libia și cel mai greu de pus în practică. Acordul din 30 august, facilitat de misiunea ONU, prevede reconstituirea conducerii Comisiei Electorale și punerea de acord asupra regulilor pentru alegerile prezidențiale și parlamentare, cu obiectivul organizării lor în cel mult 24 de luni. Proba va fi dacă taberele acceptă aceleași reguli de candidatură, o autoritate executivă unică și o formulă de securitate valabilă în toată țara. În plan militar, întrebările sunt cât se poate de concrete. Cine numește șeful Statului Major? Cine plătește și controlează efectivele? Ce se întâmplă cu grupările armate din Tripoli, Misrata și Zawiya? Cum se împart veniturile din petrol? Fără răspunsuri, promisiunea alegerilor poate avea soarta scrutinului amânat din 2021.

4. Negocierile se blochează, iar Haftar își păstrează toate opțiunile externe. Haftar poate cultiva relația cu Turcia și, în același timp, poate păstra sprijinul rusesc și legăturile cu Egiptul și Emiratele. Pentru el, valoarea vizitei stă și în libertatea de a negocia cu mai mulți parteneri. Pentru Moscova, estul Libiei rămâne un punct de sprijin către Africa. Lovitura revendicată de Ucraina împotriva unei nave militare ruse în zona Benghazi arată cât de expusă poate deveni această prezență. Bilanțul exact, inclusiv afirmațiile despre scufundarea a două nave, rămâne de confirmat independent. Dacă negocierile libiene se împotmolesc, semnele de urmărit sunt blocajele la terminalele petroliere, tensiunile armate locale și amânarea deciziilor electorale.

Ce înseamnă pentru Europa și pentru România

Pentru Uniunea Europeană, apropierea dintre Ankara și Benghazi aduce două evoluții care pot merge în direcții diferite. O Libie mai stabilă ar reduce riscul de întreruperi ale exporturilor de petrol și ar oferi un interlocutor mai coerent în gestionarea migrației. În același timp, o Libie în care ambele tabere susțin memorandumul maritim cu Turcia complică poziția Greciei. Bruxelles-ul are, așadar, motive să sprijine dialogul dintre libieni și să țină deschis dosarul disputelor maritime.

Pentru România, legătura este cu flancul sudic al NATO și cu libertatea de mișcare a Rusiei între Mediterana și Africa. O schimbare a poziției lui Haftar ar conta dacă s-ar traduce în restricții concrete pentru accesul militar și logistic rusesc. Până atunci, efectul vizitei se vede în relația de putere dintre Ankara, Tripoli și Benghazi. Turcia poate vorbi cu ambele tabere și le poate oferi lucruri de care au nevoie. La summitul din decembrie vom vedea dacă Erdoğan poate obține și un pas pe care cele două părți să-l facă împreună. O întâlnire Haftar–Dbeibah ar fi un început. Un calendar de decizii pe care amândoi se angajează să-l respecte ar însemna mai mult.