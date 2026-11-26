Perspectiva amplasării unei arme nucleare rusești pe orbită amenință echilibrul strategic mondial, comunicațiile prin satelit și sistemele de avertizare timpurie, punând NATO în fața unei provocări fără precedent de la începutul erei spațiale moderne.

Foto: ChatGPT

Timp de șase decenii, spațiul a fost singurul câmp al confruntării dintre marile puteri în care s-a respectat o regulă de bază: fără arme nucleare pe orbită. Regula a rezistat crizei rachetelor din Cuba, războaielor din Vietnam și Afganistan, căderii Zidului Berlinului și extinderii NATO (Organizația Tratatului Atlanticului de Nord). Acum s-ar putea să nu reziste iernii lui 2026.

Mai multe ziare germane importante au scris marți, 24 noiembrie, că există un risc foarte concret ca Rusia să plaseze pe orbită o armă nucleară până la sfârșitul anului. Informațiile vin din analize ale serviciilor militare și de informații occidentale, în special ale Bundeswehrului (armata germană) și ale BND (Bundesnachrichtendienst, Serviciul Federal de Informații al Germaniei). La Paris, riscul e considerat serios. Satelitul, botezat „Sputnik-S”, ar fi deja construit și ar aștepta într-un depozit din regiunea Moscovei. Lansarea în sine nu ridică probleme tehnice deosebite.

Kremlinul a reacționat cum era de așteptat. Purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov a spus că asemenea relatări nu merită luate în serios. Dar știm deja ce valoare au dezmințirile de la Moscova: în februarie 2022, Kremlinul nega cu aceeași nonșalanță că ar pregăti invadarea Ucrainei.

Ce se știa și ce e nou

Proiectul nu e o surpriză. Washingtonul avertizează public încă din 2024 că Rusia lucrează la o armă antisatelit cu componentă nucleară. La sfârșitul lui octombrie, DIA (Defense Intelligence Agency, Agenția de Informații a Apărării a Statelor Unite, din subordinea Pentagonului) a dedicat programului rusesc o secțiune amplă din raportul ei despre securitatea spațială. Concluzia a fost fără echivoc: Rusia dezvoltă un satelit care să transporte o armă nucleară, deși a semnat Tratatul privind Spațiul Cosmic din 1967, care interzice explicit plasarea pe orbita Pământului a armelor nucleare sau a oricăror arme de distrugere în masă.

Indiciile se adună de ani buni. În februarie 2022, chiar în săptămânile dinaintea invaziei, Rusia a lansat satelitul Cosmos 2553. Moscova a declarat oficial că acesta testează efectele radiațiilor cosmice asupra electronicii. Altfel spus, studiază cum s-ar comporta echipamentele după o explozie nucleară în spațiu. Satelitul a fost plasat pe o orbită neobișnuită, izolată, pe care nu o folosește nimeni altcineva. Iar în decembrie 2024, când Adunarea Generală a ONU (Organizația Națiunilor Unite) a votat o rezoluție împotriva amplasării armelor de distrugere în masă în spațiu, doar patru state au votat contra: Rusia, Iran, Coreea de Nord și Siria. Compania spune totul.

Noutatea de acum e calendarul. Un proiect amenințător pe termen lung devine o posibilă criză în următoarele opt săptămâni.

De ce o bombă în spațiu e mai periculoasă decât pare

O armă nucleară pe orbită nu ar fi destinată în primul rând orașelor. Ținta ei ar fi infrastructura invizibilă de care depinde viața modernă.

Istoria ne-a arătat deja ce se poate întâmpla. În iulie 1962, americanii au detonat, în testul Starfish Prime, o bombă de 1,4 megatone la circa 400 de kilometri altitudine, deasupra Pacificului. Pulsul electromagnetic a afectat iluminatul stradal și telecomunicațiile din Hawaii, la peste o mie de kilometri distanță. Mai grav, particulele eliberate au format centuri de radiație artificiale, care în lunile următoare au scos din funcțiune o parte importantă din puținii sateliți aflați atunci pe orbită, inclusiv primul satelit comercial de telecomunicații, Telstar. În 1962 existau câteva zeci de sateliți. Astăzi sunt zeci de mii.

O explozie nucleară în spațiu nu face diferența între prieten și dușman. Radiația ionizantă distruge electronica, senzorii și panourile solare ale tuturor sateliților expuși. Particulele prinse de câmpul magnetic terestru formează zone de radiație în care sateliții, la fiecare trecere, acumulează doze tot mai mari. Performanța lor scade treptat, până la defectarea completă. Efectul durează luni, poate ani.

Lista pagubelor ar fi lungă: comunicațiile prin satelit, navigația GPS (Global Positioning System, Sistemul de Poziționare Globală) și echivalentul european Galileo, prognoza meteo, observarea Pământului, sincronizarea orară a rețelelor bancare și energetice, internetul prin satelit pe care se bazează acum chiar armata ucraineană. Și, mai ales, sistemele de avertizare timpurie ale descurajării nucleare.

Arma care orbește descurajarea

Aici e adevăratul pericol strategic. Descurajarea nucleară funcționează pentru că fiecare parte știe că un atac va fi detectat imediat și va primi ripostă. Sateliții de avertizare timpurie, care detectează lansările de rachete balistice, sunt ochii acestui echilibru. Dacă îi orbești, nu mai ai descurajare, ci incertitudine. Iar incertitudinea, în logica nucleară, e cea mai periculoasă stare: un stat care nu mai vede nu mai poate distinge un accident de un atac.

De aceea, chiar și o detonare accidentală ar putea declanșa o criză fără precedent. Iar o armă nucleară pe orbită, deasupra capetelor tuturor, rămâne o amenințare permanentă pe care nimeni nu o poate controla complet.

Rusia înțelege foarte bine asimetria. Occidentul, și mai ales Statele Unite, depind de spațiu mult mai mult decât Rusia. Superioritatea militară occidentală, de la muniția ghidată la comanda și controlul în timp real, stă în mare parte pe constelații de sateliți. O armă care le-ar distruge pe toate, inclusiv pe cele rusești, ar costa proporțional mult mai puțin Moscova. Pentru o putere care pierde cursa tehnologică, distrugerea terenului de joc e o strategie rațională, oricât de cinică.

Momentul nu e întâmplător. Avertismentul vine în aceeași săptămână cu rachetele rusești căzute pe teritoriul Poloniei, cu summitul de la Shenzhen și cu invitația lui Putin adresată europenilor să vină la Moscova să discute arhitectura de securitate a continentului. Mesajul Kremlinului e coerent: escaladare pe toate palierele, ca să negocieze din poziție de forță.

Spațiul, noul câmp de luptă

Ar fi naiv să vedem Rusia ca singurul actor care militarizează spațiul. În ultimii ani, manevrele pe orbită au devenit tot mai agresive. În octombrie, satelitul militar rusesc Kosmos-2612 și-a modificat orbita și s-a apropiat, după unele estimări, la circa 100 de metri de ICEYE-X36, un satelit radar al companiei finlandeze ICEYE, înregistrat în Statele Unite, care furnizează imagini armatei ucrainene. Manevra nu era nouă, dar a fost făcută publică pentru prima dată.

Nici Occidentul nu mai ascunde că pregătește confruntarea pe orbită. Pe 14 septembrie, la conferința anuală a Asociației Forțelor Aeriene și Spațiale americane, secretarul Forțelor Aeriene, Troy Meink, a făcut o declarație fără precedent: Forța Spațială a Statelor Unite are pe orbită „arme de control spațial”, capabile să apere forțele americane de acțiunile ostile ale unui adversar. Nu a spus ce fel de arme sunt, câte sunt sau de când se află acolo. Mesajul era însă limpede. A doua zi, noul șef al operațiunilor spațiale, generalul Douglas Schiess, a explicat că sistemele anti-satelit chinezești și rusești au progresat atât de mult încât „venise momentul” recunoașterii publice. Descurajarea rămâne scopul, a spus el, dar dintr-o poziție de forță. Ani de zile, Washingtonul evitase cu grijă să-și numească sateliții „arme”. Acum ambiguitatea a dispărut. La două luni distanță a venit și confirmarea europeană. Într-un interviu pentru presa franceză, generalul Jérôme Bellanger, șeful Statului Major al Forțelor Aeriene și Spațiale ale Franței, a dezvăluit că un satelit militar francez și unul american și-au coordonat recent manevrele în jurul satelitului unui „competitor”, apoi s-au întors pe orbitele inițiale. Generalul nu a numit țara, dar contextul spune destul: dezvăluirea a venit imediat după ce comentase manevrele lui Kosmos-2612 lângă ICEYE-X36. Nu a fost un atac, ci ceea ce militarii numesc „semnalare strategică”, echivalentul spațial al unor nave de război care încercuiesc fără să tragă vasul unui adversar. Mesajul către Moscova a fost clar: dacă îi hărțuiești pe alții pe orbită, vei descoperi că și tu poți fi urmărit.

Macron spunea încă de acum un an, la inaugurarea Comandamentului Spațial francez de la Toulouse, că războaiele de mâine vor începe în spațiu.

Diferența de natură rămâne însă esențială. Una e să neutralizezi un satelit advers anume, printr-o manevră, un bruiaj sau chiar o lovitură cinetică. Alta e să plasezi pe orbită o armă care distruge fără discriminare tot ce se află într-o zonă imensă. Prima ține de războiul convențional dus în spațiu. A doua e terorism nuclear la scară planetară.

NATO a declarat spațiul domeniu operațional încă din 2019, iar la summitul de la Bruxelles din 2021 aliații au stabilit că un atac în spațiu, din spațiu sau spre spațiu poate declanșa Articolul 5, clauza de apărare colectivă. Întrebat marți la Berlin, Mark Rutte a promis că Alianța va apăra fiecare centimetru din teritoriul aliat, inclusiv în dimensiunea spațială. Cancelarul Friedrich Merz a numit informațiile șocante și a spus că ele arată până unde e dispusă Rusia să escaladeze.

Rămâne însă o întrebare incomodă: ce ar face concret NATO dacă Rusia plasează arma pe orbită fără să o detoneze? Simpla amplasare încalcă un tratat, dar nu e un atac armat. Am putea asista la cel mai periculos șantaj din istoria nucleară, o sabie a lui Damocles pe orbită joasă, pentru care Alianța nu are încă un răspuns doctrinar clar.

Ce înseamnă pentru România

Pentru noi, subiectul nu e abstract. România depinde de sateliți la fel ca orice stat modern: în agricultura de precizie, în transporturi, în sistemul bancar, în rețeaua energetică, în apărare. Scutul antirachetă de la Deveselu, rachetele Patriot, aviația F-16 și viitoarele F-35, toată arhitectura de apărare a flancului estic se sprijină pe date, comunicații și navigație prin satelit. O lovitură nucleară pe orbită ne-ar orbi la fel de mult ca pe orice aliat, fără să fi tras un foc pe teritoriul nostru.

România a semnat Acordurile Artemis, are o agenție spațială și o comunitate tehnică respectabilă. Ce lipsește e o reflecție strategică serioasă despre vulnerabilitatea noastră spațială: redundanță în comunicațiile militare, capacități de rezervă care să nu depindă de sateliți, participare reală la proiectele europene de reziliență spațială, cum e constelația IRIS² (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite, Infrastructura pentru reziliență, interconectivitate și securitate prin satelit). Asemenea discuții se poartă astăzi la Paris, Berlin și Washington. La București aproape nu se aud.

În loc de concluzie

Războiul Rece a avut cel puțin o calitate: ambele părți au înțeles că anumite linii nu se trec. Tratatul din 1967 a fost semnat de Washington și Moscova în plină confruntare ideologică, pentru că ambele știau că spațiul e un bun comun pe care o explozie nucleară îl poate otrăvi pentru toți.

Dacă Rusia trece această linie, nu va încălca doar un tratat. Va demonstra că pentru Kremlin nu mai există tabuuri, nici măcar cele care au ținut lumea departe de catastrofă timp de șaizeci de ani. Iar răspunsul Occidentului, sau lipsa lui, va arăta dacă mai avem voința de a apăra regulile pe care le-am construit.