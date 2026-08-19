De la striptease la artă teatrală: cum a cucerit dansul la bară marile scene ale lumii. „Ne-am riscat viața pentru 250$”

Dansul la bară, asociat mult timp cu cluburile de striptease, a ajuns în ultimii ani în săli de spectacol și pe scenele teatrelor, unde este folosit nu doar pentru demonstrații de forță și acrobație, ci și pentru a spune povești despre muncă, identitate și relații.

La Edinburgh, în cadrul festivalului Fringe din acest an, mai multe spectacole folosesc bara pentru a spune povești despre identitate, muncă, relații de familie sau diagnostice medicale. În același timp, dansatorii pun în valoare forța fizică și dificultatea extremă a acestei discipline, scrie criticul de dans Lyndsey Winship într-un editorial publicat în The Guardian.

De la începutul perioadei sale de popularitate, în anii 1990, dansul la bară a trecut din cluburi și de pe scenele de cabaret în studiouri de dans, unde este predat în mod regulat, și a devenit inclusiv sport competițional. Există chiar o campanie pentru includerea sa în programul Jocurilor Olimpice.

„Poți face lucruri care par să sfideze legile fizicii”

Gina Alm a descoperit dansul la bară la 15 ani, când a văzut pe YouTube un videoclip cu o dansatoare. Experiența a impresionat-o atât de mult încât și-a dorit imediat să încerce.

„Am fost foarte mișcată. Le-am cerut părinților mei o bară de ziua mea de 16 ani”, povestește ea. A primit una din aluminiu roz.

Pentru Alm, atracția nu ține doar de aspectul spectaculos al dansului, ci și de efortul fizic. Ea spune că este sportivă de o viață și că o atrag epuizarea și provocarea fizică pe care le presupune această disciplină.

„Este un lucru uimitor din punct de vedere vizual, dar și, pentru că sunt o sportivă de-o viață, efortul, epuizarea și provocarea fizică sunt cu adevărat atrăgătoare. Poți face lucruri care par să sfideze legile fizicii. Este magnetic să privești și am văzut imediat mult potențial în el ca formă de artă”, spune ea.

Yvonne Smink a ajuns la dansul la bară după ce a practicat escalada, transferându-și forța, echilibrul și tehnica de prindere către noua disciplină. Între timp, a câștigat mai multe titluri de campioană națională în Olanda. Pentru ea, dansul la bară funcționează și ca o formă de terapie prin mișcare.

„Pot pur și simplu să-mi opresc gândurile și să mă mișc pe muzică. Este ca și cum timpul se oprește”, spune ea.

De la cabaret la spectacolele de teatru

Alm consideră că dansul la bară poate fi privit din mai multe perspective, fără să fie limitat la originile sale din industria sexului.

„Cred că dansul la bară conține foarte multe lucruri. Oamenii pot aprecia cât de sexy este, cât de atletic este. Poate fi o operă de artă sau o formă de teatru-dans”, spune ea.

La Edinburgh, Alm interpretează spectacolul „Dusk/Night/Dawn” alături de Donna Carnow, campioană națională a SUA la pole art, care are un trecut în dansul contemporan. Cele două lucrează pe scena de cabaret din New York, iar spectacolul lor este descris drept o călătorie onirică prin lumea în care trăiesc.

Carnow spune că este vorba despre o călătorie „prin lumea de la periferia nopții spre zorii zilei”. Spectacolul vorbește despre activitatea de divertisment și despre munca dificilă a unei dansatoare, despre „viețile și munca” lor.

Cele două își amintesc că au ajuns să evolueze pe tot felul de scene, la orice oră din noapte.

„Ne-am riscat viețile pentru 250 de dolari”, spune Alm, referindu-se la condițiile în care au fost nevoite să lucreze.

Forță, echilibru și urme lăsate pe corp

Performanța fizică a dansatorilor este una dintre componentele centrale ale spectacolelor. Carnow își folosește forța pentru a se roti în jurul barei, în timp ce corpul îi rămâne suspendat la înălțime.

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În timpul spectacolului, ea se răsucește în jurul barei și își pliază membrele în poziții dificile, cu viteză, rămânând suspendată aparent doar prin arcada unui picior, șold sau cot.

Există mai multe tipuri de bare: suspendată, statică și rotativă. Acestea sunt realizate din crom lucios și alunecos, iar dansatorii au nevoie de piele neacoperită pentru a obține aderența necesară. Din acest motiv, costumele sunt adesea foarte sumare. Există și bare acoperite cu silicon, care oferă o aderență mai mare.

Practica presupune și schimbări ale pielii. Așa cum degetele unui chitarist se adaptează contactului cu corzile metalice, pielea dansatorilor trebuie să se întărească.

„Ai bătături în locuri ciudate, dar este nebunesc cât de mult se poate obișnui corpul tău”, spune Carnow.

Alm spune că pielea din spatele genunchilor i s-a schimbat. „Spatele genunchilor mei se simte ca al unei șopârle, dar am nevoie de asta pentru a mă putea ține acolo”, afirmă ea.

Bara, o extensie a scenei

Pentru Sadiq Ali, bara nu este doar un obiect folosit pentru mișcare, ci schimbă însăși construcția spațiului scenic.

„Este o continuare a scenei într-o direcție diferită”, spune el.

Aceeași idee apare și în spectacolul „Forgive Me”, prezentat de Tamsin Shasha. Ea vorbește despre urcarea pe bară ca despre o înotare către o lume aflată dincolo de tavan, în timp ce bara poate reprezenta un spațiu al imaginației, separat de scenă.

Shasha are experiență în reluarea unor drame antice grecești și în circ, iar spectacolul său anterior a fost despre arta japoneză a bondage-ului, shibari.

„Sunt interesată să-mi folosesc corpul și de modalități neconvenționale de a spune povești”, afirmă ea.

Pentru Shasha, scopul este să construiască o poveste care să fie cu adevărat captivantă. Anul trecut, ea a fost diagnosticată cu ADHD, iar posibilitatea de a se roti pe bară și de a spune această poveste a atras-o.

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„Oamenii au opinii foarte puternice despre pole dance”

Shasha are o bară instalată în sufrageria sa din Brighton. Ea împlinește 60 de ani în acest an și spune că îi place să fie „în aer”.

„Îmi place grația acestui lucru. Și îmi place că este un antrenament pentru întregul corp”, spune ea.

Shasha vorbește și despre comunitatea de dans la bară din Brighton și nu evită originile disciplinei în industria sexului. Pentru ea, dansul reprezintă inclusiv ocazia de a purta pantofi cu tocuri foarte înalte.

„Este o oportunitate să te urci pe aceste tocuri mari”, spune ea râzând, în timp ce scoate o pereche de platforme cu tocuri de aproximativ 20 de centimetri.

Cu toate acestea, Shasha spune că încă primește comentarii și observă reacții de surprindere atunci când le spune oamenilor ce face.

„Oamenii au opinii foarte puternice despre pole. Când spui că faci pole, există încă acel «Oh! Faci asta?»”, afirmă ea.

Ali se confruntă cu o altă reacție. Atunci când oamenii văd câtă forță este necesară pentru a-și menține greutatea corpului suspendată în aer, unii bărbați îi spun că face calisthenics.

„Bărbații îmi văd spectacolul și spun: «Oh, faci calisthenics, frate!» Iar eu sunt: «Este dans la bară, băieți»”, povestește Ali.