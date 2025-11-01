search
România se află într-un context intern şi extern în care nu-şi poate permite instabilitate politică

Publicat:

Toate certurile, criticile şi ameninţările din politica internă românească te fac să-ţi pui întrebarea dacă cei care le provoacă înţeleg ceva din politica actuală, internă şi externă. Contextul intern şi extern ne obligă să strângem rândurile, să facem alegerile necesare, nu să ne certăm aiurea pe motive neesenţiale.

FOTO Inquam, George Călin
FOTO Inquam, George Călin

Grindeanu vrea ca premierul să explice în parlament de ce şi-au retras americanii o parte din trupe. E politica americană, ce să explice Bolojan? De altfel nu doar din România se retrag trupe, ci şi din Bulgaria, Ungaria, Slovacia. Au venit din America reacţii, şi pro şi contra, nu are ce spune mai mult Bolojan.

Scandal mare pe numirea Oanei Gheorghiu ca viceprim ministru, pentru că i-a criticat cândva pe Vance şi Trump. Doar ea i-a criticat, pe când nu avea vreo funcţie oficială? Şi Marco Rubio l-a articulat pe Trump înainte de a fi ales Secretar de Stat, şi nu s-a mai sesizat nimeni. Asta e politica, dar America e altceva decât România.

Grindeanu mai zice că nu e consultat de Bolojan în deciziile pe care le ia. Ţara e condusă acum de guvernul Bolojan, în care PSD are vice-prim-ministri şi miniştri. Nu scrie în Constituţie că o Coaliţie, odată formată, conduce ţara. Şi-a fixat în protocolul de formare obiectivele, iar dacă aceste obiective nu sunt atinse părăseşte coaliţia şi/sau depune o moţiune de cenzură. Nu mahala, nu ţigănie în presă, pentru că politicienii care apelează la aşa ceva se fac de râs, inclusiv în ochii propriilor alegători. Aşa se şi explică de ce PSD a ajuns la 18% în sondajele de opinie.

Grindeanu-PSD o ţin langa cu relansarea economică pe care ar trebui să o realizeze guvernul. Cu ce bani, când avem aproape 10% din PIB deficit bugetar? Grindeanu bate câmpii, nu ştie ce vorbeşte, sau se adresează alegătorilor săi inculţi, de prin mediul rural. Câţi or mai fi ?

Contextul intern

Condiţionările interne sunt extrem de dure şi lor trebuie să le facă faţă guvernul, nu ţigăniei şi certurilor de mahala promovate de PSD.

1.Avem un deficit de aproape 10%, şi în următoarele două luni trebuie să-l coborâm la 8,6%, aşa cum am promis la CE. Cum să facem această reducere? Prin reducerea cheltuielilor bugetare, dar PSD se opune la reducerea reală a personalului bugetar, ignorând faptul că banii nu vin din cer, de la Dumnezeu!

2.Magistraţii se opun reducerii pensiilor speciale şi ridicării vârstei de pensionare, şi au o instituţie, CCR, care blochează orice iniţiativă a guvernului şi parlamentului în această direcţie. Dacă nu trece legea pensiilor magistraţilor până la 28 noiembrie, România pierde 230 milioane euro din PNRR.

Grindeanu a propus un grup de lucru pe acesta temă, în care să se tocmească ca la piaţă, mai lasa tu, mai dăm noi, şi să creeze altă lege. Legea promovată de Bolojan nu-i place, enervează magistraţii, şi clientela politică a PSD nu mai poate „accesa” fondurile bugetare pentru salarii nesimţite, pensii speciale, prime, sporuri şi câte şi mai câte. 

3.Trebuie realizată o legislaţie de austeritate bugetară, pentru ca în 2026 trebuie să coborâm deficitul bugetar la 6%. România împrumută bani echivalentul anvelopei salariale bugetare, şi doar dobânzile la împrumuturi sunt de ordinul a 10 miliarde de euro. E ca bulgărele de zăpadă, care acum s-a transformat în avalanşă şi riscă să ne sufoce definitiv. Dar nu, PSD vrea relansare economică fără ca statul să dispună de banii necesari, nu-l interesează ce urmează. Adică România poate intra în „junk”, împrumuturile şi banii europeni dispar, şi nu mai avem bani de pensii şi salarii bugetare. Să vină PSD la guvernare şi să gestioneze această criză!

Context extern

1.Războiul Rusia-Ucraina, aflat la graniţele noastre, nu dă semne că se apropie de sfârşit. Economia Rusiei se apropie de colaps, dar Putin  ştie să conducă ţara doar la război. Mai nou apare îmbrăcat în ţinută militară.

Colapsul economiei Rusiei îl împinge spre gesturi necugetate. De aici laudele cu arme noi nucleare, care nu pot fi depistate şi care pot zbura la distanţe imense. Putin vrea o nouă ordine mondială, în care el să stea la masa marilor puteri ale lumii, deşi are doar arme nucleare şi resurse naturale. Nu forţa economică, financiară, comercială,  tehnologică, ştiinţifică, militară convenţională. Odată ajuns la capătul puterilor economice, va fi tentat să folosească arme nucleare, chiar tactice?

3.Departamentul de Război american a dat liber preşedintelui Trump să trimită rachete Tomahawk în Ucraina. Cum aceste rachete transportau pana în 2013 şi focoase nucleare, ruşii spun că nu pot identifica rachetele Tomahawk nucleare de cele „obişnuite”. Încă un motiv de reacţii „nucleare” ale ruşilor.

4.Preşedintele Trump pare că interpretează la fel reacţiile lui Putin, a dat şi el dispoziţie să fie verificate armele nucleare americane, inclusiv cu detonări. Cum Trump este şi el impredictibil, trăitor în realităţi paralele, nu se ştie cum vor evolua evenimentele militare între Rusia şi America-NATO.

5.Europa nu poate permite ruşilor să ocupe Ucraina, fie şi cu un guvern obedient, pentru că ar urma ocuparea Republicii Moldova şi a ţărilor Baltice. Putin doar aşa ştie să conducă, să ocupe alte ţări. Cum va reacţiona în continuare Europa, poate cu rachete Taurus oferite de Germania Ucrainei, nu se ştie.

România face parte din UE şi NATO şi trebuie să ofere stabilitate şi echilibru, mai ales în momente aşa de grele şi periculoase în plan intern şi extern cum sunt cele prin care trecem.

Ori exact acum şi-a găsit PSD să treacă la politică de mahala şi de ţigănie, şi să blocheze guvernul Bolojan în măsurile de ajustare  a cheltuielilor bugetare prin reducerea aparatului bugetar. Riscurile prezentate mai sus nu intră în capul lui Grindeanu, el are idei socialiste de relansare economică care acum nu funcţionează. Vrea ca deciziile guvernului să aibă aprobarea sa, ceea ce nu este posibil. Ameninţă cu ruperea coaliţiei şi cu semnarea unei moţiuni de cenzură.

Grindeanu nu realizează la ce ar duce instabilitatea politică în România. Agenţiile de rating ne-ar trece la „junk” (am scăpat până acum datorită lui Bolojan), împrumuturile externe şi banii europeni ar înceta să mai vină în România şi am rămâne fără bani de pensii şi salarii bugetare.

Este greu de înţeles, dle Grindeanu? Cu Integrala Lebesgue v-aţi descurcat...

