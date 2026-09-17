 Prețurile berii la Oktoberfest cresc, depășind inflația | adevarul.ro
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Prețurile berii la Oktoberfest cresc, depășind inflația

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Recipientul tradițional de bere de la Oktoberfest, purtând denumirea "Maß", cu o capacitate de un litru, va costa în medie 15,61 euro la ediția din acest an a festivalului de la München.

La Oktoberfest sunt aşteptaţi în 2026 între şase şi şapte milioane de vizitatori
La Oktoberfest sunt aşteptaţi în 2026 între şase şi şapte milioane de vizitatori Foto: Jason Tschepljakow/dpa/picture alliance

Prețul unui litru de bere la Oktoberfest-ul din München a crescut de cinci ori din 1985 până în prezent, depășind cu mult rata generală a inflației din Germania, potrivit unei analize realizate de economistul-șef al UniCredit pentru Germania.

Un Maß (porția tradițională de 1 litru servită la Oktoberfest) va costa în medie 15,61 euro în acest an. În 1985, aceasta costa aproximativ 6,25 mărci germane, echivalentul a 3,20 euro la cursul fix de conversie în moneda europeană.

Datele au fost analizate de economistul Andreas Rees de la UniCredit înaintea deschiderii celui mai mare festival al berii din lume, programată pentru sâmbătă.

Potrivit lui Rees, pe baza datelor furnizate de biroul de statistică al orașului München, prețurile berii la Oktoberfest au crescut cu aproximativ 400% din 1985.

Prin comparație, prețurile de consum din Germania au crescut cu aproximativ 120% în aceeași perioadă.

Ce determină prețul unui Maß?

Creșterea din acest an este însă considerabil mai modestă. Prețul mediu al unei Maß este cu 2,4% mai mare decât anul trecut, situându-se sub rata generală a inflației din Germania, estimată la aproape 3%.

„Prețurile berii la Oktoberfest depind de un amestec aparte de factori: recoltele agricole, prețurile energiei, salariile, costurile corturilor, măsurile de securitate și disponibilitatea milioanelor de vizitatori de a cheltui generos”, a explicat Rees.

Deși tendința generală a fost una de creștere accentuată a prețurilor, majorarea de 2,4% față de 2025 este cea mai redusă din ultimele două decenii.

Rees a precizat că și prețurile ingredientelor ar putea contribui la această evoluție, deoarece hameiul s-a ieftinit, iar prețurile orzului pentru malț s-au stabilizat.

Festivalul își are originile în 1810 și se desfășoară pe Wiesn, denumirea din dialectul local pentru Theresienwiese, terenul unde are loc târgul din München, numit în onoarea prințesei moștenitoare Therese de Saxa-Hildburghausen.

Sâmbătă, München va sărbători cea de-a 191-a ediție a Oktoberfest, organizatorii așteptând între 6 și 7 milioane de vizitatori.

Petrecerea începe în momentul în care primarul orașului dă cep primului butoi de bere într-o ceremonie care marchează oficial deschiderea festivalului.

Ioachim Alexandru - DW

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