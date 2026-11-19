În 1979 Shenzhen era un mic oraș de frontieră cu circa 30.000 de locuitori care servea ca punct vamal de intrare în China continentală din Hong Kong”, notează Britannica. Astăzi, este o metropolă și un hub tech. Președintele Donald Trump se află în Shenzhen, China, pentru un summit Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), unde se așteaptă să se întâlnească cu liderul chinez Xi Jinping și președintele rus Vladimir Putin.

Foto: ChatGPT

Alegând un oraș adesea comparat cu Silicon Valley, Xi semnalează forța manufacturieră a Chinei, precum și determinarea ei de a depăși SUA în tot, de la AI la drone. Shenzhen se mândrește cu mai mulți miliardari decât orice alt oraș global, cu excepția New York-ului, conform Hurun Rich List. Shenzhen, simbolizează transformarea monumentală pe care China a suferit-o în ultima jumătate de secol pentru a deveni o putere globală majoră. … Drone DJI, mașini electrice BYD, smartphone-uri Huawei: cele mai multe branduri chineze care au cucerit consumatorii din întreaga lume s-au născut aici. Orașul deține acum cele mai multe brevete din China. Când este combinat cu vecinii săi, Hong Kong și Guangzhou — între care Shenzhen s-a străduit mult timp să-și găsească locul — regiunea se clasează ca principalul hub de inovație din lume, conform Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale.

Preambul: ziua întâi la Shenzhen, între protocol și bârfe de culise

Cea de-a 33-a reuniune a liderilor economici din Cooperarea Economică Asia-Pacific (Asia-Pacific Economic Cooperation – APEC) a început cu o scenă despre care se va vorbi mult. Liderul chinez Xi Jinping l-a întâmpinat personal pe președintele Donald Trump la sosirea acestuia în China, miercuri, gest rar și surprinzător înaintea discuțiilor istorice în trei cu Vladimir Putin. Fotografii de agenție i-au surprins pe cei doi îmbrățișându-se la baza scării avionului Air Force One. Trump a aterizat la Shenzhen la ora 16:42, iar Beijingul a prezentat gestul ca pe o politețe întoarsă: Xi i-a făcut lui Trump onoarea de a-l întâmpina pe pistă, răspunzând astfel gestului făcut de președintele american la vizita lui Xi în Washington, în septembrie.

Pentru Vladimir Putin, sosirea a arătat altfel. Avionul său a aterizat marți la aeroportul Bao'an din Shenzhen, iar televiziunea rusă a transmis sosirea în direct. Pe pistă nu l-a așteptat Xi. L-a primit Cai Qi, membru al Comitetului Permanent al Biroului Politic al Partidului Comunist Chinez (PCC). E un demnitar de prim rang, dar nu șeful statului. În diplomația chineză, unde fiecare treaptă din protocol are o semnificație, diferența a fost observată de toată lumea. Concluzia analiștilor este că, pentru Beijing, Washingtonul contează acum mai mult decât Moscova. Ca Putin să nu plece totuși cu mâna goală, presa americană notează că la aeroport l-a așteptat o mulțime de tineri care scandau „Bine ați venit, bine ați venit, cu entuziasm bun venit!”

Seara, la banchetul oficial, fotografia zilei a venit de la agenția de stat chineză Xinhua: Xi stă în centru, în timp ce Trump și Putin își strâng mâna înaintea banchetului de bun venit. Imaginea a fost atent construită: China apare ca gazdă și arbitru între ceilalți doi. Joi dimineață (ora Chinei) a urmat și o întâlnire Trump–Putin. Discuția a durat aproximativ 40 de minute și a fost numită de oficialii americani „pull-aside” (o discuție informală pe marginea summitului). Putin a intrat primul în sală, apoi Trump, care a fost auzit numindu-l „prietenul meu” înainte de strângerea de mână. „Avem o relație excelentă de mulți ani”, a spus Trump după strângerea de mână. Kremlinul a transmis la rândul lui că Putin era „într-o dispoziție excelentă” după întâlnire.

Nici orașul-gazdă nu a dus lipsă de povești. Shenzhen, capitala tehnologică a Chinei, s-a schimbat de nerecunoscut. Agenția britanică Reuters relata că orașul a devenit neobișnuit de liniștit: claxoanele au fost interzise, dronele de livrare au rămas la sol, iar locuitorii au fost rugați să-și lase mașinile acasă. Cotidianul local Shenzhen Daily a anunțat cu mândrie că peste un milion de locuitori s-au înscris până pe 30 octombrie să renunțe la mașina personală cel puțin o zi în timpul reuniunilor APEC. Participanții la campanie au primit cartele de transport comemorative APEC și abțibilduri pentru mașină, plus puncte transformabile în reduceri la transportul public și cadouri. Nu toată lumea a fost entuziasmată. Din ziua de marți, mașinile cu numere din alte orașe au fost interzise ziua în majoritatea districtelor. Un profesor de gimnaziu a plecat la Chongqing, spunând că vrea doar să se relaxeze, să mănânce ieftin și să se întoarcă după ce lucrurile revin la normal. Chiar și omniprezenții bicicliști cu biciclete electrice au fost rugați să renunțe la ele în schimbul unor reduceri la asigurare, iar bicicletele parcate au fost ridicate de pe arterele principale. Presa sud-coreeană a scris despre nemulțumirea locuitorilor: regulile, de la controalele de securitate din metrou la restricțiile aeriene și rutiere, au dat peste cap rutina zilnică și au provocat tot mai multă iritare.

Un locuitor din apropierea centrului unde se ținea summitul APEC a declarat pentru South China Morning Post că autoritățile îi oferiseră familiei sale 10.000 de yuani (aproximativ 1.368 de euro) pentru cazare la hotel, cu condiția să își părăsească temporar locuința între 16 și 19 noiembrie.

Ultima bârfă vine chiar de la Kremlin, care nu vrea să audă de comparația cu Ialta. Purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov a respins ideea, iar agenția de stat rusă TASS l-a citat spunând că a afirma că cineva se adună ca să „decidă soarta lumii” nu se aplică în niciun caz Rusiei și nici Chinei. Un editorial din South China Morning Post din Hong Kong a reluat ideea, observând că o parte din presa internațională a evocat imagini din al Doilea Război Mondial și a numit summitul de la Shenzhen „Ialta 2.0”. Între timp, Moscova se gândește deja la viitor: ambasadorul rus în China, Igor Morgulov, a spus că Rusia speră să găzduiască summitul organizației în 2035.

I. Putin la Shenzhen: o mare putere „egală” care e primită de numărul cinci din ierarhie

Mesajul lui Putin din prima zi a fost limpede. Rusia se prezintă ca unul dintre arhitecții unei lumi multipolare, aflată pe picior de egalitate cu Republica Populară Chineză (RPC) și cu Statele Unite ale Americii (SUA). Războiul din Ucraina apare în discursul său doar ca un subiect printre altele în relația dintre cele trei puteri. Este o strategie de încadrare: dacă Ucraina devine doar o temă dintr-o negociere globală, ea poate fi schimbată pe alte concesii, cum ar fi controlul armamentelor, energia sau Iranul. Presa americană notează că pe agendă se află războaiele din Iran și Ucraina și controlul armelor nucleare.

Pentru Putin, prezența la Shenzhen este și o revenire simbolică. Potrivit agenției Bloomberg, citată de presa ucraineană, ar fi prima lui participare în persoană la un summit al liderilor APEC din 2017 încoace. Presa rusă a amintit că în 2025, la summitul de la Gyeongju (Coreea de Sud), delegația rusă a fost condusă de vicepremierul Alexei Overciuk, iar Putin, deși invitat, nu a participat. Kremlinul a pregătit un program încărcat. Consilierul prezidențial Iuri Ușakov a anunțat că Putin urma să vorbească al doilea la summitul de afaceri, după Xi Jinping, care deschidea lucrările, și să viziteze universitatea comună a Universității de Stat din Moscova (MGU) și a Institutului Politehnic din Beijing de la Shenzhen. Ușakov a numit întâlnirea în trei evenimentul-vedetă al vizitei.

Ce s-a discutat efectiv despre Ucraina? Potrivit lui Ușakov, Putin și Xi au vorbit despre ultima rundă de negocieri de pace de la Abu Dhabi și despre eforturile mai largi de încheiere a războiului. Peskov a lăsat să se înțeleagă că subiectul va reveni în discuția cu Trump. Putin a insistat și pe legăturile economice tot mai strânse ale Rusiei cu statele din Asia-Pacific și pe o presupusă stabilitate a economiei ruse. Datele de până acum contrazic serios această imagine.

Simbolurile protocolare contează aici mai mult decât declarațiile. Xi a coborât pe pistă pentru Trump și a trimis un membru al Comitetului Permanent pentru Putin. Asta arată limpede ierarhia de interese a Beijingului. Nu e un semn de răcire a relației sino-ruse, ci o ordonare a priorităților. O analiză a agenției Associated Press amintește totuși că pentru toate complimentele făcute de președintele american celor doi lideri autoritari, căldura nu a fost întotdeauna reciprocă, iar relația Xi–Putin, bazată pe interese comune, rămâne mai solidă decât oricare dintre relațiile lui Trump cu cei doi.

Contextul american complică imaginea. Agenția France-Presse nota că rivalitățile geopolitice și războiul comercial al lui Trump, chiar și după înfrângerea severă din alegerile de la jumătatea mandatului, fac ca agenda summitului să aibă ambiții modeste. Un Trump slăbit pe plan intern poate fi tentat să caute un „succes” de imagine în politica externă. Pentru Kiev și pentru flancul estic al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) acesta este, probabil, riscul principal al săptămânii.

II. Teroarea din aer: luna octombrie, cea mai sângeroasă de până acum

În timp ce la Shenzhen se negociază, în Ucraina cifrele arată o escaladare. Raportul publicat pe 17 noiembrie aparține Misiunii ONU de Monitorizare a Drepturilor Omului în Ucraina (Human Rights Monitoring Mission in Ukraine – HRMMU), structură a Biroului Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului (OHCHR). Nu aparține Înaltului Comisariat pentru Refugiați (UNHCR), cum apare din greșeală în unele materiale. Potrivit presei ucrainene, în octombrie 2026 au fost uciși cel puțin 372 de civili și alți 1.981 au fost răniți. Numărul total al victimelor a fost cu 95% mai mare decât în aceeași lună a anului trecut.

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Comparația cu anul trecut este grăitoare. Octombrie a fost cea mai letală lună de octombrie pentru civili de la începutul invaziei pe scară largă. În octombrie 2025, ONU înregistrase 183 de morți și 1.021 de răniți. Totalul pe zece luni: între ianuarie și octombrie 2026 au fost uciși 2.957 de civili și alți 17.218 au fost răniți, cu 63% mai mult decât în aceeași perioadă din 2025 și de peste două ori mai mult decât în primele zece luni din 2024.

Loviturile cu rachete și drone cu rază lungă de acțiune au produs 55% din victime și rămân principala cauză. Un al doilea vector de distrugere este în creștere. Agenția Interfax-Ukraina scrie că în octombrie a crescut numărul victimelor provocate de bombele planante: numărul civililor uciși s-a dublat față de septembrie, ajungând la 92 de morți și 331 de răniți. (Comparația corectă este cu septembrie 2026, nu cu septembrie 2025, cum circulă în unele rezumate.) Aceeași sursă notează că forțele ruse au intensificat semnificativ atacurile asupra infrastructurii energetice, în timp ce țara se pregătește pentru a cincea iarnă de război.

Rusia își adaptează continuu dronele și tiparele de atac ca să treacă de apărarea antiaeriană ucraineană și să lovească cât mai dur. Aici intervine un factor care nu ține de Moscova, ci de Washington și de compania SpaceX.

Plafonul de viteză Starshield: „cablul” tăiat al interceptoarelor

Din octombrie, Ucraina se confruntă cu o restricție aparent tehnică, dar cu efecte strategice. Potrivit portalului ucrainean Liga.net, Denîs Senîk, însărcinatul cu afaceri al Ucrainei în SUA, a explicat că sistemul Starshield se oprește când dronele depășesc aproximativ 160 km/h. Problema este că inamicul zboară mult mai repede. Dronele rusești Geran-4, cu motor cu reacție, zboară de obicei cu 300–400 km/h, potrivit serviciului de informații militare ucrainean. Interceptoarele nu pot prinde o țintă mai rapidă decât le permite propria legătură prin satelit.

Cronologia arată un tipar repetat. Noile restricții au venit la mai puțin de trei săptămâni după ce Ministerul ucrainean al Apărării înregistrase, pe 24 octombrie, conexiune stabilă la peste 400 km/h. Efectele afectează și elicopterele: potrivit lui Serhii Beskrestnov („Flash”), consilier prezidențial pentru tehnologii de apărare, restricțiile lovesc atât dronele interceptoare rapide, cât și elicopterele folosite în apărarea antiaeriană.

Responsabilitatea politică rămâne neclară. Presa italiană notează că secretarul de stat Marco Rubio a precizat că administrația nu poate da directive companiei SpaceX privind restricțiile sau încetinirile. SpaceX neagă că ar fi schimbat ceva. Un jurnalist american citat de presă relatează că SpaceX i-a răspuns: „Este fals. Nu a existat nicio schimbare.” Kievul are motive să fie iritat: potrivit unei surse citate de Kyiv Post, serviciul funcționa anterior fără restricții de viteză și este finanțat de Germania printr-un contract valabil până în aprilie 2027. Așadar Berlinul plătește, iar o companie americană stabilește limitele.

Trebuie spus clar ce înseamnă asta: în chiar săptămâna în care Trump vorbește despre „prietenul” lui de la Kremlin, Ucraina își apără orașele cu interceptoare limitate de o infrastructură americană.

III. Războiul podurilor: Kerci, Azov și linia de aprovizionare a Crimeei

Al treilea subiect al zilei îl apropie direct de Marea Neagră, adică de vecinătatea noastră.

Ce s-a întâmplat

Ucraina a lovit Podul Crimeei (Podul Kerci) două nopți la rând, pe 16 și 17 noiembrie. Prima lovitură a afectat arcul de navigație. Revista specializată Maritime Executive relata că guvernatorul rus al Crimeei a restricționat traficul, iar aproximativ 2.000 de vehicule au rămas blocate de o parte și de alta a podului în timpul inspecțiilor. A doua noapte a adus lovitura decisivă. Revista austriacă Militär Aktuell scrie că în noaptea de 17 noiembrie, după un atac combinat cu rachete și drone, arcul de deasupra canalului navigabil și o bandă alăturată a secțiunii rutiere s-au prăbușit în strâmtoare. Potrivit președintelui Volodîmîr Zelenski, Ucraina a folosit o combinație de drone și rachete, inclusiv o „lovitură de precizie” cu o rachetă de croazieră FP-5 Flamingo.

Presa ucraineană de specialitate dă amploarea pagubelor. Platforma United24, citând publicația Defense Express, notează că lovitura ar fi provocat prăbușirea în strâmtoarea Kerci a unei secțiuni de 270 de metri, fiind descrisă drept una dintre cele mai distrugătoare lovituri asupra podului de la începutul invaziei pe scară largă. Moscova a confirmat indirect gravitatea situației: Comitetul de Anchetă al Rusiei a confirmat că atacurile din 16 și 17 noiembrie au produs pagube structurale și a deschis un dosar penal în baza legislației antiteroriste.

Există o neconcordanță care merită semnalată. Pe 17 noiembrie, relatările internaționale spuneau că Rusia a suspendat traficul rutier și feroviar pe pod. Pe 18 noiembrie, Ministerul rus al Transporturilor susținea că traficul auto rămâne suspendat, dar partea feroviară funcționează normal. Imaginile disponibile par să susțină varianta oficială rusă cel puțin parțial: arcul feroviar paralel pare să fi rămas în picioare. Rămâne de verificat cât de „normal” funcționează o cale ferată lângă o structură rutieră prăbușită.

Ecouri din presa locală rusă și ucraineană

Canalele locale de Telegram din Crimeea, sursa preferată a jurnaliștilor care urmăresc peninsula, au dat detalii pe care presa centrală le-a omis. Portalul Liga.net, citând canalul „Vântul Crimeei”, scrie că lovitura asupra podului a avut loc în jurul orei 06:00, potrivit unui martor ocular, iar în orașul rus Azov, regiunea Rostov, au izbucnit incendii la patru obiective industriale după un atac cu drone, potrivit guvernatorului Iuri Sliusar. Aceeași sursă amintește un precedent important: pe 8 noiembrie, în regiunea Rostov, un atac cu drone a avariat un pod peste râul Mius.

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Lovitura de la Kerci face parte dintr-un tipar, iar asta este partea care contează strategic.

Logica campaniei: tăierea „coridorului terestru”

Un bloger militar rus apropiat de Kremlin a recunoscut pe 17 noiembrie că Rusia va trebui să-și mute logistica de pe pod pe ruta terestră Rostov-pe-Don – Crimeea ocupată, de-a lungul țărmului Mării Azov. Este vorba de tronsoanele autostrăzilor M-14 Mariupol–Melitopol și M-18 Melitopol–Simferopol, pe care administrația de ocupație le numește R-280. Un alt bloger militar rus influent a fost și mai direct pe 18 noiembrie. El a spus că atacurile asupra Podului Kerci fac parte dintr-o campanie sistematică ucraineană împotriva podurilor rusești, menită să creeze obstacole pe liniile de aprovizionare principale și alternative. Potrivit lui, forțele ucrainene au lovit cel puțin patru poduri sau segmente de drum în sudul ocupat, pe țărmul Mării Azov.

Calculul ucrainean e clar. Podul Kerci a fost până acum artera principală pentru alimente, mărfuri și combustibil din Ținutul Krasnodar către Crimeea. Odată ce traficul rutier se oprește, Moscova este obligată să se bazeze pe coridorul terestru de la nord de Marea Azov. Acesta este mai lung, mai expus și deja în raza dronelor ucrainene. Scopul campaniei este să încetinească deplasarea trupelor și a proviziilor rusești spre front și să pregătească terenul pentru succese ucrainene pe câmpul de luptă. Aici se vede legătura cu secțiunea anterioară: dronele ucrainene de rază medie, care lovesc logistica rusă până la 200 km în spatele frontului, depind în mare măsură de aceeași rețea Starshield.

Reacțiile occidentale au fost rapide. Secretarul britanic al Apărării, Wes Streeting, aflat la sediul NATO de la Bruxelles, a numit lovitura de la Kerci un nou exemplu de ingeniozitate ucraineană și de hotărâre a Ucrainei de a se apăra. Moscova a răspuns în stilul obișnuit: Rusia a afirmat că Ucraina a lansat peste noapte 1.441 de drone asupra teritoriului său. Între timp, rachetele rusești au lovit Podul de Sud din Kiev. Războiul podurilor se poartă acum pe ambele maluri.

IV. Concluzie: ce înseamnă Shenzhen pentru flancul estic

Trei fire se leagă în aceste 48 de ore. La Shenzhen, Putin încearcă să transforme războiul din Ucraina într-o simplă clauză a unei negocieri între mari puteri, iar Xi îi arată, prin protocol, că Rusia este partenerul mai mic. În Ucraina, civilii plătesc un preț record. Interceptoarele lor sunt limitate de un serviciu american finanțat din bani germani, iar Washingtonul spune că nu poate interveni. În Crimeea, Kievul arată că poate lovi structurile simbolice ale ocupației și că are o strategie, nu doar lovituri izolate.

Pentru România, lecția are două niveluri. Primul ține de securitatea imediată: o Crimee izolată logistic înseamnă o Flotă a Mării Negre și o garnizoană rusă mai vulnerabile, dar și o Moscovă mai tentată să răspundă asimetric în bazinul Mării Negre. Al doilea ține de doctrină: dependența de infrastructuri critice private, cum sunt sateliții, cloud-ul sau comunicațiile, nu este o problemă doar a Ucrainei. Ce i se întâmplă azi Kievului cu Starshield i se poate întâmpla mâine oricărui aliat a cărui apărare depinde de decizia unei companii sau de toanele unei administrații.

Rămâne de văzut dacă întâlnirea în trei de la Shenzhen se va termina cu declarația comună pe care o așteaptă Kremlinul. Până acum, singurul lucru clar e că la masa marilor puteri nu stă nimeni care să vorbească în numele Europei și al Ucrainei.