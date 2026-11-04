 Summitul crucial pentru războiul din Ucraina: Xi Jinping, Putin și Trump negociază cea mai importantă întâlnire a anului. China confirmă discuțiile | adevarul.ro
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Summitul crucial pentru războiul din Ucraina: Xi Jinping, Putin și Trump negociază cea mai importantă întâlnire a anului. China confirmă discuțiile

Război în Ucraina
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Autoritățile chineze au confirmat că poartă discuții privind organizarea unei întâlniri la nivel înalt între președintele Xi Jinping, liderul rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump, în marja summitului APEC programat să aibă loc în această lună în orașul chinez Shenzhen.

Rusia confirmase că negocierile pentru organizarea reuniunii „sunt în desfășurare”
Rusia confirmase că negocierile pentru organizarea reuniunii „sunt în desfășurare” Foto: arhivă Profimedia

Anunțul a fost făcut de purtătoarea de cuvânt a Ministerului chinez de Externe, Mao Ning, care a declarat că Beijingul „menține comunicarea” cu părțile implicate, fără a oferi însă detalii suplimentare despre o eventuală reuniune, potrivit EFE, citată de Agerpres.

Posibila întâlnire ar urma să aibă loc în perioada 18-19 noiembrie, în cadrul summitului Forumului de Cooperare Economică Asia-Pacific (APEC).

La Moscova, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat că negocierile pentru organizarea reuniunii „sunt în desfășurare” și și-a exprimat speranța că acestea „vor fi finalizate” în zilele următoare.

Ideea unei întâlniri în formatul Xi-Putin-Trump a fost lansată inițial de Ministerul de Externe al Rusiei. Deși Donald Trump și-a exprimat disponibilitatea de a participa, autoritățile chineze au evitat până acum să confirme oficial discuțiile.

Potrivit unor informații publicate de The Wall Street Journal, președintele rus ar intenționa să folosească summitul pentru a prezenta condițiile Moscovei privind încheierea războiului din Ucraina. Propunerea a fost criticată de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a remarcat că Ucraina nu a fost inclusă în discuțiile preconizate.

La rândul său, Donald Trump a declarat că principalul său obiectiv pentru o astfel de reuniune ar fi negocierea unui nou acord de dezarmare nucleară între Statele Unite, Rusia și China.

Dacă va avea loc, întâlnirea ar reprezenta unul dintre cele mai importante momente diplomatice ale anului, reunind liderii celor mai influente trei puteri militare și nucleare ale lumii.

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