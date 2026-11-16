Xi Jinping, Donald Trump și Vladimir Putin, la aceeași masă. Ce se pregătește pentru summitul de joi

Președinții Chinei, Statelor Unite și Rusiei, Xi Jinping, Donald Trump și Vladimir Putin, urmează să participe joi la prima lor întâlnire trilaterală, organizată în marja summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), în orașul chinez Shenzhen. Potrivit Beijingului, discuțiile vor viza menținerea păcii mondiale și stabilitatea relațiilor dintre marile puteri.

Președinții Chinei, Statelor Unite și Rusiei se vor întâlni joi. Foto: AFP

„Cei trei șefi de stat vor purta discuții aprofundate despre păstrarea păcii mondiale și promovarea stabilității strategice în relațiile dintre marile puteri”, a declarat luni de purtătoarea de cuvânt a Ministerului chinez de Externe, Mao Ning, care a descris reuniunea drept un eveniment cu „importanță istorică”, notează Agerpres.

Mao Ning a susținut că o comunicare mai strânsă între China, Rusia și Statele Unite, precum și gestionarea divergențelor dintre acestea, sunt în interesul tuturor celor trei țări. Reuniunea ar putea contribui, de asemenea, la stabilizarea situației internaționale și la promovarea dialogului și cooperării, a adăugat reprezentanta diplomației chineze, fără să ofere detalii despre agenda discuțiilor.

Kremlinul și Casa Albă confirmaseră deja întâlnirea trilaterală înaintea anunțului făcut de Beijing.

Ce subiecte ar putea aborda Trump, Xi și Putin

Potrivit oficialilor americani, Donald Trump intenționează să aducă în discuție reducerea numărului de arme nucleare la nivel mondial și războiul declanșat la sfârșitul lunii februarie prin loviturile israeliano-americane împotriva Iranului. Conflictul dintre Rusia și Ucraina nu s-ar afla însă printre subiectele pe care liderul de la Casa Albă dorește să le abordeze.

Posibila excludere a războiului din Ucraina de pe agenda reuniunii a fost comentată și de președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier. Acesta a declarat că, în cadrul unei întâlniri recente cu Xi Jinping, liderul chinez și-ar fi exprimat o anumită „iritare” față de perspectiva ca discuțiile trilaterale să includă conflictul din Ucraina.

„El a subliniat în mod explicit că este vorba despre un conflict european în care europenii trebuie să fie de asemenea prezenți la masa negocierilor”, a afirmat Steinmeier pentru postul german ARD.

În privința dezarmării nucleare, China susține de mult timp că Statele Unite și Rusia ar trebui să își reducă mai întâi propriile arsenale, înainte ca Beijingul să accepte să participe la un proces similar.

Summitul APEC, care reunește 21 de economii membre, începe miercuri în China. Reuniunea trilaterală de joi ar urma să fie unul dintre cele mai importante momente ale evenimentului, în contextul tensiunilor geopolitice și al rivalității dintre marile puteri.