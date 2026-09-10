Mirosul de la marginea orașului are un nume: agricultură ecologică. Și un calendar

În fiecare an, în aceleași săptămâni, aceeași scenă. Cartiere întregi din Brașov, Cluj, Arad sau din centura Bucureștiului se trezesc într-un miros greu, apar sute de reclamații, primarii cer intervenția ministrului Mediului, iar Garda de Mediu răspunde cu o formulă pe care nimeni nu vrea să o audă: nu s-a încălcat nimic.

Mirosul care ajunge periodic în orașe vine din fertilizarea organică a terenurilor agricole Foto: Pixabay

Nu este o eschivă. Este adevărul, iar el merită spus limpede: mirosul care ajunge periodic în orașele noastre vine, în cea mai mare parte, din fertilizarea organică a terenurilor agricole din jur. Nu dintr-o avarie. Nu dintr-o poluare. Din agricultură — și, tot mai des, din cea mai curată formă de agricultură pe care o practicăm.

Când Garda de Mediu Brașov a explicat, în august, că mirosul resimțit în Tractorul, Astra, Bartolomeu sau în centrul orașului vine din fertilizarea cu îngrășământ natural a terenurilor din Săcele, Sânpetru și Hălchiu, a adăugat o precizare esențială: administrarea este permisă în această perioadă, conform Codului de bune practici agricole, iar fertilizarea organică este o practică recunoscută și recomandată la nivelul Uniunii Europene.

Cheia este cuvântul „perioadă”. Codul de bune practici, împreună cu Directiva europeană privind nitrații, impun intervale de interdicție care coincid cu momentele în care plantele nu sunt în vegetație și nu pot absorbi azotul. Rezultatul practic este că fermierul trebuie să împrăștie gunoiul compostat înainte de închiderea ferestrei, adică la sfârșitul verii și toamna, înainte de arătură. Nu poate pe ploaie, nu poate pe ninsoare, nu poate pe soare puternic, nu poate pe teren înghețat sau cu exces de apă, nu poate lângă sursele de apă și nu poate depozita gunoiul direct pe sol în nicio situație.

Fereastra este îngustă. Suprafețele sunt mari. De aceea totul se întâmplă în aceleași două-trei săptămâni, în fiecare toamnă, în jurul acelorași orașe. Mirosul nu este semnul că ceva s-a stricat. Este semnul că se respectă legea.

De ce se întâmplă din ce în ce mai des

Partea care lipsește complet din dezbatere este că fenomenul nu doar că nu va dispărea, ci se va accentua. Agricultura românească se mută, an de an, dinspre chimic spre organic, și o face din trei motive care se cumulează.

Primul este de cost. După 2022, criza energetică a scumpit dramatic îngrășămintele de sinteză, a căror producție depinde direct de prețul gazului. Fermierii care își pot acoperi nevoile din surse organice au trecut brusc într-o poziție competitivă mult mai bună, iar mulți nu s-au mai întors.

Al doilea este de reglementare. Comisia Europeană țintește 25% din suprafața agricolă a Uniunii în sistem ecologic până în 2030. România este astăzi la circa 3–4% din suprafața agricolă utilizată, sub jumătate din media europeană. Distanța până la țintă înseamnă, în termeni concreți, sute de mii de hectare care vor trece de la fertilizare chimică la fertilizare cu gunoi de grajd, compost și digestat.

Al treilea, și cel mai puternic, este comercial. Piața mondială a alimentelor și băuturilor ecologice a atins în 2024 un nivel record de aproape 145 de miliarde de euro, potrivit raportului „The World of Organic Agriculture 2026”. Aproape 99 de milioane de hectare sunt lucrate ecologic la nivel global, de peste 4,8 milioane de producători. În România existau, la 1 ianuarie 2026, 15.262 de operatori cu certificate valabile. Iar prima de preț e reală: o cooperativă din Alba și-a vândut integral recolta de grâu și ovăz ecologic către panificații din Germania la prețuri cu 35% peste media națională.

Nimeni nu face asta din romantism. Se face pentru că produsul se vinde mai scump, are o valoare nutritivă mai bună și pentru că piața europeană îl cere.

Cât despre intensitate, aritmetica e simplă. O fertilizare organică de bază înseamnă 20–30 de tone de gunoi bine fermentat la hectar, iar la unele culturi legumicole se ajunge la 40–60 de tone. Înmulțiți cu câteva sute de hectare și veți înțelege de ce se simte la zece kilometri distanță, timp de câteva zile.

Confuzia care îi protejează pe adevărații poluatori

Trebuie spus și reversul, pentru că altfel argumentul devine o scuză. Nu orice miros din oraș este agricol. Episodul din 17–18 august din București, cu peste o mie de sesizări în două zile, a avut cu totul altă origine: după 55 de controale, Garda Națională de Mediu a indicat depozitul de deșeuri de la Vidra și stația de epurare de la Glina, unde inspectorii au găsit hale de deshidratare a nămolului funcționând cu ușile larg deschise și instalații de neutralizare nefuncționale. Amenzile au trecut de 795.000 de lei.

Aici e problema: când orice miros poate fi pus, comod, pe seama „fertilizării din zona periurbană”, presiunea publică asupra unei stații de epurare prost operate se evaporă. Și invers, când orice miros de gunoi de grajd este tratat ca un scandal de mediu, fermierii care fac exact ceea ce Uniunea Europeană le cere ajung tratați ca infractori. Distincția nu este academică. Este singura care permite ca fiecare problemă să ajungă la instituția care o poate rezolva.

Ce ține, de fapt, de noi

Iar de aici încolo nu mai este treaba autorităților.

În ultimii 15 ani, aproape toată dezvoltarea rezidențială din jurul marilor orașe s-a făcut pe teren agricol convertit. Ansamblurile din Ilfov, din jurul Clujului, din Sânpetru sau Săcele nu au apărut lângă câmpuri din întâmplare — au apărut pe câmpuri. Terenul era ieftin tocmai pentru că era agricol, iar în jur a rămas alt teren agricol, care continuă să fie lucrat.

A cumpăra o casă cu vedere la câmp și a te aștepta ca acel câmp să nu miroasă niciodată a îngrășământ natural este o neînțelegere fundamentală a locului în care te muți. Agricultura era acolo prima, este legală, este subvenționată și este încurajată de Uniunea Europeană.

De aceea, cine își alege astăzi o locuință la marginea orașului are o obligație pe care puțini o îndeplinesc. Verifică ce e pe o rază de câțiva kilometri, nu doar peste drum: terenuri lucrate, ferme zootehnice, platforme de dejecții — dar și depozite de deșeuri sau stații de epurare. Citește planul urbanistic al comunei, care spune negru pe alb ce rămâne agricol. Vizitează zona în septembrie și octombrie, nu doar într-o dimineață de mai. Și întreabă vecinii deja instalați, pentru că ei știu exact în ce săptămâni închid ferestrele.

Mirosul de îngrășământ natural, într-o zonă agricolă, nu este poluare. Este mirosul hranei care se face, în forma cea mai curată în care știm să o producem. Cine nu îl suportă are o singură soluție reală, iar ea se ia înainte de semnarea contractului, nu după.