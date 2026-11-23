O defecțiune a sistemului informatic utilizat pentru calcularea încărcăturii și echilibrului aeronavelor a perturbat duminică, 22 noiembrie, programul zborurilor Delta Air Lines. Problemele au afectat în special operațiunile companiei din Atlanta, dar și cursele din alte regiuni ale Statelor Unite.

Aeroporturile americane, aglomerate de apropierea Zilei Reconoștinței Foto: Istock

La jumătatea zilei, aproximativ 48% dintre zborurile companiei înregistrau întârzieri, potrivit agenției Associated Press.

Sistemul informatic afectat calculează greutatea pasagerilor, a bagajelor, a mărfurilor și a combustibilului. Pe baza acestor date, sunt stabilite centrul de greutate al aeronavei și parametrii necesari pentru o decolare în condiții de siguranță.

Până la remedierea defecțiunii, angajații Delta au fost nevoiți să utilizeze proceduri manuale pentru pregătirea și operarea zborurilor.

Restricții temporare pe aeroportul din Atlanta

După apariția problemelor, Delta a solicitat Administrației Federale a Aviației din SUA (FAA) să suspende temporar decolările către Aeroportul Internațional Hartsfield-Jackson din Atlanta, principalul său hub.

Măsura a vizat exclusiv zborurile Delta cu destinația Atlanta, nu toate cursele companiei din Statele Unite.

În jurul orei locale 08:40, suspendarea completă a decolărilor a fost înlocuită cu întârzieri la plecare. Acestea au durat, în medie, puțin sub o oră.

FAA a estimat că restricțiile ar putea afecta peste 3.500 de zboruri.

Reprezentanții instituției au precizat că întârzierile nu au fost provocate de sistemele de control al traficului aerian ale agenției și au confirmat că Delta lucrează la remedierea defecțiunii.

Datele furnizate de platforma FlightAware arătau că, pe aeroportul din Atlanta, 38% dintre zborurile programate la plecare și aproximativ 36% dintre cele de sosire înregistrau întârzieri.

În a doua parte a zilei, numărul zborurilor Delta afectate de întârzieri a depășit 1.000.

Problemele apar înaintea vacanței de Ziua Recunoștinței

Defecțiunea a intervenit într-un moment de intensificare a traficului aerian, când milioane de americani începuseră deja să călătorească pentru sărbătoarea de Ziua Recunoștinței, celebrată anul acesta pe 26 noiembrie.

Aeroportul Hartsfield-Jackson din Atlanta este considerat cel mai aglomerat din lume, ceea ce a amplificat impactul perturbărilor asupra traficului aerian.

Incidentul de la Delta vine la scurt timp după alte probleme tehnice care au afectat industria aviatică americană. La câteva zile după blocajul național din 13 noiembrie, defecțiuni informatice au fost raportate și de United Airlines, care a fost, la rândul său, nevoită să întârzie unele decolări.

Blocajul din 13 noiembrie a fost al treilea incident de acest fel din istoria aviației americane, după atacurile teroriste din 11 septembrie 2001 și defecțiunea sistemului FAA din ianuarie 2023.

Secretarul american al Transporturilor, Sean Duffy, a explicat atunci că echipamentele învechite nu au făcut față solicitărilor generate de o actualizare software.

Președintele Donald Trump a atribuit, de asemenea, incidentul infrastructurii învechite a FAA, excluzând ipoteza unui atac cibernetic.