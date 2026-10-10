Franța în stradă, statul la limită

Protestele din Franța pun în discuție ceva mai profund decât bugetul școlilor: capacitatea statului de a susține promisiunea de protecție socială și mobilitate pentru generațiile următoare. Lecția anilor 1982–1983 revine într-o țară care are mai multă datorie și mai puțină încredere în răspunsurile clasei politice.

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Revolta începe în școală, dar întrebarea privește întreaga societate

Când liceenii ies în stradă pentru clădiri degradate, profesori insuficienți și condiții inegale de învățare, protestul atinge una dintre promisiunile centrale ale Republicii Franceze. Școala publică trebuie să ofere o șansă și celui care nu are bani, relații sau un nume de familie cunoscut. Dacă această promisiune slăbește, deteriorarea unei săli de clasă devine dovada unei probleme care depășește educația.

Valul de manifestații din această toamnă exprimă tocmai această ruptură. Nemulțumirea elevilor se întâlnește cu sentimentul părinților că plătesc pentru un stat ale cărui servicii nu mai răspund așteptărilor. Dincolo de ciocnirile cu poliția, întrebarea este simplă: ce viitor poate oferi Franța celor care abia intră în viața adultă?

Pentru a înțelege criza actuală, merită să revenim la începutul președinției lui François Mitterrand. Comparația este utilă dacă urmărim mecanismul crizei: distanța dintre ceea ce o societate așteaptă de la stat și ceea ce economia poate finanța în mod durabil.

Mitterrand: momentul în care totul părea posibil

În mai 1981, victoria lui Mitterrand a deschis perspectiva unei schimbări ample. Stânga franceză considera că o țară bogată putea distribui mai echitabil rezultatele creșterii și putea folosi intervenția publică pentru a reorienta economia.

Guvernul a majorat veniturile mici, a introdus pensionarea la 60 de ani pentru cei care îndeplineau condițiile de cotizare, a redus săptămâna legală de lucru la 39 de ore și a adăugat a cincea săptămână de concediu plătit. Naționalizarea unor bănci și grupuri industriale trebuia să ofere statului instrumentele necesare acestei transformări.

Exista însă o dificultate pe care entuziasmul politic nu o putea elimina. Franța își stimula cererea într-o economie deschisă. O parte din banii suplimentari ajungea la producători străini, prin importuri. În același timp, inflația, dezechilibrele externe și presiunea asupra francului limitau continuarea programului.

Primele măsuri de înăsprire au venit în iunie 1982, inclusiv blocarea prețurilor și salariilor. Alegerea decisivă s-a consolidat în martie 1983: Mitterrand a menținut Franța în Sistemul Monetar European și a acceptat disciplina economică necesară acestei opțiuni.

Așadar, schimbarea de direcție a fost un proces, nu o singură decizie bruscă. Iar reformele sociale nu au dispărut toate. Ceea ce s-a închis a fost perspectiva continuării unei expansiuni economice naționale fără o corectare a dezechilibrelor acumulate.

Macron gestionează o promisiune moștenită

Mitterrand pornise cu ambiția de a extinde protecția socială. Macron se confruntă cu dificultatea de a finanța un sistem deja amplu, într-o societate care interpretează reducerea beneficiilor ca pe o retragere a statului din obligațiile sale.

Diferența politică este majoră. Un guvern care promite o schimbare poate cere răbdare în numele unui viitor mai bun. Un guvern care cere sacrificii pentru a menține funcționarea sistemului trebuie să explice de ce efortul trecut nu a fost suficient.

La sfârșitul trimestrului al doilea din 2026, datoria publică franceză ajunsese la 119% din PIB, potrivit INSEE. Această cifră nu înseamnă că Franța și-a pierdut capacitatea de finanțare. Înseamnă însă că fiecare nou angajament permanent trebuie judecat împreună cu veniturile care îl susțin și cu costul împrumuturilor.

Aici apare impasul. Investițiile în școli sunt necesare, dar trebuie să intre într-un buget care finanțează și sănătatea, pensiile, administrația și apărarea. Împrumutul poate acoperi un decalaj temporar. Folosit pentru obligații care cresc constant, el mută problema către următorul buget și către următoarea generație.

Modelul social are nevoie de o economie care să-l susțină

Explicația prin datorie rămâne incompletă. O țară poate avea cheltuieli publice mari și servicii bune dacă dispune de productivitate, venituri fiscale stabile și o administrație eficientă. Problema începe când costurile cresc, iar rezultatele devin mai greu de observat în viața oamenilor.

Îmbătrânirea populației pune presiune asupra pensiilor și sănătății. Creșterea economică modestă restrânge veniturile suplimentare disponibile. În aceste condiții, redistribuirea singură nu poate rezolva problema: trebuie refăcută și capacitatea economiei de a produce.

Nici imigrația nu oferă un răspuns automat. Ea poate contribui la ocuparea locurilor de muncă și la finanțarea sistemelor sociale, dar efectele depind de integrare, calificare, acces la locuințe și participare efectivă la muncă. Atât respingerea generală a noilor veniți, cât și prezentarea lor drept soluție suficientă evită aceste condiții concrete.

Miza este astfel mai largă decât alegerea între taxe mai mari și cheltuieli mai mici. Franța trebuie să decidă unde investiția publică produce oportunități și unde administrația consumă resurse fără rezultate proporționale.

Europa: constrângere și sprijin

În anii lui Mitterrand, presiunea se vedea în cursul francului. Astăzi, Franța folosește euro, iar ajustarea economică trebuie făcută într-un cadru monetar comun. Guvernul nu poate decide singur cursul monedei sau politica dobânzilor.

Această limitare vine însă împreună cu avantaje: piața unică, o monedă comună și o capacitate de negociere pe care Franța ar avea dificultăți să o păstreze singură în raport cu marile economii.

Slăbirea Uniunii Europene nu ar elimina costurile energiei, concurența industrială sau problemele demografice. Ar putea reduce instrumentele disponibile pentru a le gestiona. În același timp, simpla invocare a Europei nu îi poate convinge pe cei care văd servicii publice în declin. Integrarea trebuie să producă rezultate vizibile.

Un buget social într-o lume mai periculoasă

Presiunea internă se suprapune peste schimbarea mediului strategic. Războiul Rusiei împotriva Ucrainei obligă statele europene să aloce mai multe resurse apărării. Relația cu Washingtonul adaugă incertitudine, iar concurența industrială chineză pune întrebări dificile despre competitivitate.

Aceste costuri intră în aceeași ecuație bugetară. Apărarea, educația și sănătatea sunt necesare simultan. O economie care stagnează face însă competiția dintre ele tot mai dură.

De aici și pericolul politic: fiecare categorie poate ajunge să creadă că alta îi consumă resursele. Tinerii contestă privilegiile generațiilor mai vârstnice, pensionarii se tem de reducerea veniturilor, iar contribuabilii cer rezultate pentru banii plătiți. Fără o explicație credibilă și o distribuție echitabilă a efortului, reforma devine conflict.

Cine face socoteala cinstită?

Stânga riscă să promită extinderea beneficiilor fără o bază economică suficientă. Dreapta naționalistă riscă să prezinte izolarea și restrângerea imigrației drept răspunsuri la probleme pe care acestea nu le pot rezolva singure. Centrul pierde sprijin când tratează dificultățile oamenilor doar ca pe un exercițiu de contabilitate.

Lecția lui Mitterrand este că un mandat electoral puternic nu suspendă constrângerile economice. Lecția protestelor de astăzi este că disciplina bugetară nu poate înlocui o perspectivă socială.

Nu dau sfaturi dar cred că Franța are nevoie de un acord politic care să spună clar ce trebuie protejat, ce trebuie schimbat și cine suportă costurile. Școala este un punct firesc de plecare: investiția în generația următoare poate susține tocmai economia de care statul social va depinde.

Criza devine periculoasă atunci când tinerii ajung să creadă că li se cere să finanțeze o promisiune de care ei nu vor mai beneficia. În mod sigur pentru Franța, răspunsul trebuie să înceapă cu refacerea acestei încrederi.

Pentru România, lecția franceză este că economiile făcute în educație se plătesc mai târziu prin lipsa meseriașilor, a specialiștilor și a contribuabililor care susțin statul. Când șansa unui copil depinde de banii pentru meditații sau de localitatea în care se naște, școala nu mai reduce inegalitățile, ci le transmite generației următoare. Nu este suficient să construim clădiri și să cumpărăm echipamente: avem nevoie de profesori bine pregătiți, de școli rurale funcționale și de un învățământ profesional legat de economie. Altfel, le cerem tinerilor să susțină o țară care nu le oferă suficiente motive să rămână.

În România, aceeași problemă îi privește pe pensionari și pe cei care depind de sistemul public de sănătate. Pensia trebuie să ofere siguranță după o viață de muncă, iar asigurarea medicală trebuie să însemne acces efectiv la consultații, analize și tratament. Când oamenii ajung să plătească din buzunar servicii pe care se așteaptă să le primească prin asigurare, încrederea în stat slăbește. Educația, pensiile și sănătatea depind de aceeași bază: o economie productivă, locuri de muncă stabile și contribuții colectate corect. Reforma trebuie să împartă echitabil efortul și să îmbunătățească serviciile; altfel, tinerii simt că plătesc fără perspectivă, iar vârstnicii că li se retrage siguranța promisă.

Comparația cu Franța arată cât de fragilă este promisiunea socială în România: francezii protestează pentru a apăra un sistem amplu de protecție, în timp ce mulți români încă așteaptă ca școala, pensia și asigurarea medicală să le ofere suficientă siguranță. La noi, meditațiile suplinesc lipsurile educației, familia completează veniturile pensionarilor, iar plata din buzunar acoperă golurile serviciilor medicale. În ambele țări, problema este încrederea: cât poate cere statul de la cetățeni dacă aceștia simt că primesc tot mai puțin? Pentru România, reforma devine credibilă atunci când contribuțiile se văd în școli mai bune, pensii care permit un trai demn și tratamente accesibile.