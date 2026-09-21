 Fără surprize în Rusia: partidul lui Putin câștigă alegerile | adevarul.ro
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Fără surprize în Rusia: partidul lui Putin câștigă alegerile

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După numărarea aproape completă a voturilor, partidul Kremlinului obține puțin sub 58%. Formațiunea este pe cale să își consolideze semnificativ majoritatea de două treimi. Criticii acuză nereguli și manipularea votului.

Peste 110 milioane de cetățeni ruși au fost chemați la urne pentru a participa la alegeri
Peste 110 milioane de cetățeni ruși au fost chemați la urne pentru a participa la alegeri Foto: Natalia Kolesnikova/Anadolu/picture alliance

Partidul de guvernământ din Rusia, Rusia Unită, a fost confirmat drept câștigător al alegerilor parlamentare desfășurate pe parcursul a trei zile, așa cum era de așteptat. Formațiunea aflată la putere de peste 20 de ani a obținut 57,83% din voturi, potrivit președintei Comisiei Electorale, Ella Pamfilova.

Conform Comisiei Electorale Centrale, Rusia Unită va ocupa 355 din cele 450 de locuri din Duma de Stat, un nou număr record pentru partidul Kremlinului.

Rusia Unită depășește prognozele

Rezultatul este considerabil mai bun pentru autoritățile de la Moscova decât se anticipase înaintea scrutinului. Unele sondaje și prognoze plasau partidul sub pragul de 50%. La alegerile pentru Duma, din 2021, Comisia Electorală îi atribuise 49,8% din voturi.

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, și-a exprimat votul online la alegerile parlamentare
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, și-a exprimat votul online la alegerile parlamentare Foto: Vyacheslav Prokofyev/AFP

Partidul Comunist a obținut, conform rezultatelor de până acum, 13,84% din voturi, iar formațiunea ultranaționalistă LDPR 8,9%. Partidul „Oameni Noi” (Novîie Liudi) a atins 7,94%.

„Rusia Justă” s-a situat la 4,95%, ratând la limită pragul electoral de 5%. În consecință, în viitoarea Dumă de Stat ar urma să fie reprezentate doar patru partide, față de cinci în legislatura precedentă.

Partidele admise susțin războiul

A fost primul scrutin pentru Duma de Stat de la începutul invaziei ruse în Ucraina, în februarie 2022. Toate cele zece partide aflate pe buletinul de vot sunt considerate apropiate Kremlinului și susțin războiul.

Candidații care s-au pronunțat împotriva războiuluiau fost, în mare parte, excluși din cursa electorală. Partidul liberal anti-război Iabloko nu a fost autorizat să participe la alegeri. Formațiunea și-a exprimat, de asemenea, îngrijorarea pentru siguranța susținătorilor săi, după ce doi lideri importanți au fost condamnați la pedepse lungi cu închisoarea pentru declarații legate de război.

Politicianul partidului Iabloko, Lev Schlosberg, a fost condamnat la 11 ani de închisoare
Politicianul partidului Iabloko, Lev Schlosberg, a fost condamnat la 11 ani de închisoare Foto: Olga Maltseva/AFP

Președintele Vladimir Putin a descris votul drept un test al sprijinului pentru acțiunile Rusiei. În schimb, autoritățile ucrainene au calificat scrutinul drept o „pseudo-alegere”.

Opoziția acuză fraude

Adversarii Kremlinului, experți independenți și opoziția aflată în exil au acuzat autoritățile electorale că au manipulat rezultatele. Astfel de acuzații au fost formulate inclusiv de Partidul Comunist, apropiat de Kremlin, condus de Ghennadi Ziuganov.

Iabloko și echipa regretatului opozant Alexei Navalnîi au declarat că numeroșilor ruși care susțin negocieri de pace cu Ucraina le-a fost practic anulată vocea prin modul de desfășurare a alegerilor. Echipa lui Navalnîi a transmis: „Indiferent cât de mult sunt manipulate alegerile, știm că există foarte mulți ruși care sunt împotriva războiului și se opun lui Putin și partidului său.”

Prezența la vot a depășit 56%, cel mai ridicat nivel din ultimii 15 ani. La scrutinul desfășurat de vineri până duminică au fost chemați la urne peste 110 milioane de alegători.

Liderul partidului Rusia Unită și vicepreședinte al Consiliului de Securitate rus, Dmitri Medvedev
Liderul partidului Rusia Unită și vicepreședinte al Consiliului de Securitate rus, Dmitri Medvedev Foto: ekaterina Shtukina/TASS/ZUMA/picture alliance

Medvedev salută rezultatul

Liderul partidului Rusia Unită, fostul președinte Dmitri Medvedev, a calificat rezultatul drept un mare succes. El a afirmat că adversarii au încercat să saboteze alegerile, însă au eșuat, făcând referire la atacurile cibernetice asupra sistemului de vot online semnalate de autoritățile electorale.

În weekendul electoral au avut loc și atacuri cu drone ucrainene asupra unor ținte din Rusia, soldate cu morți și răniți. Potrivit lui Medvedev, aceste atacuri i-ar fi motivat suplimentar pe cetățeni să participe la vot. „Acesta este probabil cel mai important rezultat”, a declarat el.

Medvedev a mai spus că Rusia Unită va putea acum „să pună în aplicare cele mai complexe și urgente decizii”. Nu a oferit însă detalii. De luni de zile circulă speculații privind o nouă mobilizare militară, ipoteză respinsă atât de Vladimir Putin, cât și de Dmitri Medvedev.

Un expert critic al Kremlinului anticipează o înăsprire a cursului politic

Politologul Aleksandr Morozov, cunoscut pentru pozițiile sale critice față de Kremlin, a descris noul parlament drept „Duma războiului” și „o Dumă însetată de sânge”. El se așteaptă la intensificarea represiunii și la o creștere semnificativă a influenței taberei dure.

Morozov consideră, de asemenea, că Vladimir Putin ar putea folosi acest rezultat drept justificare pentru o nouă candidatură la alegerile prezidențiale din 2030. În opinia sa, pentru ca acest plan să fie viabil, Kremlinul ar trebui însă să poată prezenta în prealabil o victorie în războiul împotriva Ucrainei.

Articol publicat de DW

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