 Experiența ca defect | adevarul.ro
search
Joi, 1 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Experiența ca defect

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Există o vârstă aparte în viața profesională a oricui despre care vorbim prea puțin. Nu mai ești tânăr, dar nici bătrân. Ești prea departe de începutul carierei ca să mai fii considerat o „promisiune” sau „sânge proaspăt”, dar mai ai încă mulți ani până la pensie. Ai acumulat experiență, ai trecut prin schimbări, crize și restructurări, ai învățat meserii și tehnologii care între timp au dispărut și altele care le-au luat locul. Și totuși, dacă la 50 sau 55 de ani trebuie să o iei de la capăt, descoperi uneori că toate acestea nu mai sunt neapărat atuuri, iar experiența începe să semene suspect de mult cu un defect.

corporatisti birou foto Pixabay jpg
Foto: Arhiva Adevarul/ Pixabay

Nimeni nu va scrie într-un anunț de angajare că un candidat de 52 de ani este prea bătrân. Ar fi ilegal și revoltător. Discriminarea pe criteriul vârstei este interzisă în Uniunea Europeană, dar prejudecata poate fi mult mai discretă. Se vorbește despre un colectiv „tânăr și dinamic”, despre „energie”, „flexibilitate”, „adaptabilitate”, despre cineva care „se potrivește culturii organizaționale”. Sunt cuvinte perfect legitime, numai că, uneori, în spatele lor se ascunde întrebarea pe care nimeni nu o formulează direct: câți ani are?

Și nu este o bănuială nefondată sau o speculație. Datele europene spun că 45% dintre cetățenii UE consideră că discriminarea pe criteriul vârstei este larg răspândită, iar 52% cred că vârsta poate dezavantaja un candidat la angajare, cu cinci puncte procentuale mai mult decât la sondajul anterior din 2019. (Detalii aici!)

Paradoxul este cu atât mai greu de explicat cu cât Europa are exact problema opusă. Îmbătrânim, avem tot mai puțini oameni activi raportat la populația vârstnică și vorbim tot mai des despre deficitul de forță de muncă, sustenabilitatea sistemelor de pensii și necesitatea de a rămâne mai mult timp activi. Comisia Europeană estimează că schimbările demografice riscă să reducă forța de muncă a Uniunii cu până la 18 milioane de persoane până în 2050, iar aproape 20 de milioane de europeni cu vârste între 55 și 64 de ani sunt deja în afara pieței muncii. (Detalii aici!)

Cu alte cuvinte, societatea le spune oamenilor două lucruri simultan: trebuie să munciți mai mult timp, dar după o anumită vârstă vă găsiți tot mai greu locul. Nu putem împinge permanent în sus limita vieții active și, în același timp, să păstrăm o cultură profesională în care un om începe să fie considerat „în vârstă” la 50 de ani.

Mai ales că omul de 50 de ani de astăzi nu mai seamănă aproape deloc cu cel de acum câteva generații. Trăim mai mult și, în general, rămânem activi mai mult timp. În Uniunea Europeană, speranța medie de viață a crescut cu mai mult de doi ani în fiecare deceniu începând din anii '60 și a ajuns la peste 81 de ani. Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene vorbește deja despre trecerea către o adevărată „societate a longevității”.

Problema este că mentalitățile nu au ținut întotdeauna pasul cu biologia și cu realitatea socială. Persistă stereotipul că tânărul este prin definiție mai adaptabil, mai creativ, mai familiarizat cu tehnologia, în timp ce angajatul mai în vârstă ar fi mai rigid, mai greu de format și mai puțin dispus la schimbare. Dar de unde știm că adaptabilitatea are o vârstă?

Un profesionist de 55 de ani din 2026 a trecut probabil, în timpul carierei sale, de la fax la e-mail, de la dosare și bibliorafturi la cloud, de la telefonul fix la smartphone, de la ședința în jurul unei mese la videoconferință și, mai nou, de la motoarele de căutare la inteligența artificială. Dacă există o generație care poate demonstra prin propria biografie profesională că a fost obligată să se adapteze permanent, tocmai aceasta este.

Problema devine și mai complicată în cazul femeilor. Pentru multe dintre ele, cariera nu a fost niciodată o linie dreaptă: au existat concedii de maternitate, perioade dedicate creșterii copiilor, întreruperi sau compromisuri profesionale dictate de responsabilități familiale. Datele Comisiei Europene arată și astăzi cât de disproporționat sunt împărțite aceste responsabilități: aproximativ 75% dintre mamele cu copii mici aflate în afara pieței muncii indică îngrijirea familiei drept principalul motiv, comparativ cu numai 13% dintre tați.

Iar diferența nu dispare odată cu trecerea timpului. În grupa de vârstă 55–64 de ani, rata de ocupare în Uniunea Europeană este sensibil mai redusă în cazul femeilor decât al bărbaților. (Detalii aici!) Apare astfel o nedreptate aproape ironică: tocmai în momentul în care copiii au crescut și multe femei ar putea să se concentreze mai mult asupra propriei cariere, apare o altă etichetă, cea a vârstei.

Pentru unele dintre ele se adaugă și responsabilitatea îngrijirii părinților vârstnici, într-o perioadă a vieții în care pot fi prinse simultan între nevoile a două generații. Este o realitate despre care am mai vorbit și care merită măcar reamintită aici, tocmai pentru că această presiune familială se suprapune adesea peste vulnerabilitatea profesională.

Dar problema nu se rezolvă înlocuind o discriminare cu alta. Nu avem nevoie de un război între generații și nici de privilegii acordate în funcție de anul nașterii. Avem nevoie de o piață a muncii capabilă să vadă competențe, nu stereotipuri.

Un angajat tânăr poate aduce energie, cunoștințe noi și o perspectivă diferită, în timp ce un angajat cu trei decenii de experiență poate aduce memorie instituțională, discernământ, capacitatea de a anticipa o criză pentru că a mai trecut prin una și, uneori, liniștea de a ști că nu orice problemă este sfârșitul lumii. Cele două nu se exclud, ci se completează, iar organizațiile care înțeleg acest lucru au de câștigat.

Poate că una dintre marile provocări ale următoarelor decenii nu va fi doar să trăim mai mult, ci să învățăm să privim altfel vârsta. Să renunțăm la ideea că viața profesională este o scară pe care urci până la un anumit punct, după care începi inevitabil să cobori. Formarea profesională trebuie să continue și după 50 de ani, reconversia trebuie să fie posibilă și la 55, iar un om trebuie să poată începe o nouă carieră și la 52 dacă viața îl obligă sau dacă pur și simplu asta își dorește.

Experiența nu are termen de expirare, iar dacă Europa dorește, pe bună dreptate, ca oamenii să rămână activi mai mult timp, atunci trebuie să existe și locul în care să poată rămâne activi. Nu putem cere unui om să muncească până la 65, 67 sau chiar 70 de ani și să îl facem să se simtă inutil la 52.

Parafrazând titlul unei celebre piese a celor de la Jethro Tull, la 50 și ceva de ani poți ajunge să fii considerat prea bătrân pentru rock’n’roll-ul unei piețe a muncii obsedate de tinerețe și, în același timp, mult prea tânăr pentru a ieși din scenă. Între aceste două etichete se află însă ani întregi de experiență, competență și energie pe care nicio societate lucidă nu ar trebui să-și permită să le irosească.

Mai multe de la Gabriela Firea

Prietenul aproape perfect
Opinii
Anatomia unei panici inventate
Opinii
Adevărata monedă a unui continent
Opinii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Premierul calamitate”. Rareș Bogdan, atac fără precedent la adresa șefului său de partid, Ilie Bolojan
digi24.ro
image
Un adolescent de 14 ani din Muntenegru a prins un pește de 10,6 kilograme și 90 de centimetri lungime în șapte minute
stirileprotv.ro
image
Tomac, Veștea, Mureșan, trei eroi de comedie într-o mare tragedie: democrația românească. Cronica scurtă a celei mai lungi crize politice din zilele noastre
gandul.ro
image
Călin Georgescu refuză mâncarea din arest! Ce drepturi are fostul prezidențiabil după gratii
mediafax.ro
image
Cristiano Ronaldo – când celebritatea îți ia mințile! Marcel Pușcaș, opinie tranșantă după fuga lui CR7 din cantonamentul Portugaliei
fanatik.ro
image
CTP decriptează arestarea preventivă a lui Călin Georgescu: „Convergență tacită PSD-AUR. Simion îl disprețuiește pe Georgescu, îl consideră nebun”
libertatea.ro
image
Prima execuție a unei femei în Tennessee din ultimii 200 de ani a eşuat: Christa Pike a fost transportată la spital
digi24.ro
image
Scandal la naționala Portugaliei! Ronaldo și-a chemat avionul și a plecat: „Le voi spune tuturor adevărul”
gsp.ro
image
Valentina Pelinel a ”dat din casă”, după 8 ani de căsnicie cu Cristi Borcea: ”Ne spunem asta în fiecare zi”
digisport.ro
image
O femeie a murit după 14 ani de comă. A născut un băiețel în 2012, dar nu și-a mai revenit niciodată
click.ro
image
A cumpărat de la second-hand cu mărunțiș o hârtie rulată. Era de fapt o copie a Declarației de Independență și a vândut-o cu 477.650 $
antena3.ro
image
Cum au pierdut aproape toţi românii 1500 de lei în mai puţin de 2 luni fără să-şi dea seama
zf.ro
image
Telefoanele second hand, tot mai căutate. Ce prețuri au modelele după 3 luni de la lansare
observatornews.ro
image
Deranjat de nazurile Arminei, Șerban Huidu a găsit-o pe site-urile de escorte: 'Hai să vedem ce a lucrat în Monaco'
cancan.ro
image
Bolojan anunță că pensiile se indexează sigur. Vestea rea: Crește vârsta de pensionare pentru unii români
newsweek.ro
image
FOTO. Simona Halep, anunț despre planurile cu milionarul Dorin Mateiu: „Să trăiesc liber, departe de judecată”
prosport.ro
image
Cât valorează 15 ani de contribuții la pensie. Diferența dintre un român plătit cu salariul minim și unul cu salariul mediu
playtech.ro
image
Revoluția zecilor de milioane de euro în fața căreia FCSB, Dinamo, Rapid și Craiova nici nu se văd: „O echipă cu buget cât tot play-off-ul”
fanatik.ro
image
Fundătura Rusiei din Ucraina, după 1.679 de zile de război: Vladimir Putin mai are doar 2 opțiuni pe masă
ziare.com
image
Lovitură de teatru! Cine e Slavcho Magerov, arestat după ce un patron de club a fost ucis cu sânge rece
digisport.ro
image
Cazinoul din Constanța este finalist în prestigioasa competiție European Museum Academy Awards 2026, din Spania
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa luxoasă a Romaniței Iovan. S-a inspirat de la Coco Chanel în amenajarea ei. Are accente vintage și aer boem: Patul e o copie a celui în care a dormit ea la Ritz'' / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Horoscop 1 octombrie 2026. Mai multe zodii au noroc de bani la început de lună
mediaflux.ro
image
Noua Dacia, scoasă în probe pe străzile din București! Ultimele imagini cu modelul
gsp.ro
image
Cine sunt părinții lui Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan. A crescut într-o familie de profesori, cu mamă de origine germană și tată român
actualitate.net
image
Cauza morții premature a jurnalistului Patrick André de Hillerin. Avea 52 de ani
actualitate.net
image
Laura Cosoi, sinceră despre căsnicia cu Cosmin Curticăpean după venirea celui de-al cincilea copil: „Cuplul suferă”
click.ro
image
Acoperământul Maicii Domnului, sărbătorit pe 1 octombrie. Este una dintre cele mai importante sărbători dedicate Fecioarei Maria
click.ro
image
Execuția unei criminale din SUA s-a transformat într-un coșmar. Christa Pike a supraviețuit după două doze de injecție letală și a fost dusă la spital
click.ro
FotoJet Lady Worsley jpg
Lady cu 27 de amanți! Soțul își ridica prietenul pe umeri ca s-o privească dezbrăcată. Scandalul sexual care a EXPLODAT la tribunal
okmagazine.ro
Sydney Sweeney, noua Pamela Anderson, Foto Instagram (1) jpg
Sydney Sweeney, noua Pamela Anderson! Costum roșu minuscul și escapadă fierbinte pentru blonda momentului
okmagazine.ro
Moartea lui Vitellius, pictură de Gustave Housez, din 1847
De ce erau asasinați împărații romani?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Gina Pistol, dezvăluiri despre Josephine, după ce micuța a început școala: „Ne mai apucă nostalgia”. Cum își împart îndatoririle de părinți
image
Laura Cosoi, sinceră despre căsnicia cu Cosmin Curticăpean după venirea celui de-al cincilea copil: „Cuplul suferă”

OK! Magazine

image
Sydney Sweeney, noua Pamela Anderson! Costum roșu minuscul și escapadă fierbinte pentru blonda momentului